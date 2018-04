Příprava na lyžařský maratón dala našim borcům cíl a zvedla jim kondici

Tříměsíční téměř vědeckou přípravou na 70km lyžařský maratón Marcialonga a pak i samotným během si zvedli sebevědomí, fyzičku a možná se i naučili žít o chlup zdravěji.

Známý lékař a sám náruživý maratonský běžec na suchu i na sněhu profesor Jan Pirk považuje nápad, aby i po 50 lidé začínali s běžkami a dali si třeba i závodní cíl, za velmi rozumný. "Jen pokud někdo teprve začíná, měl by nejdříve zkusit něco kratšího, kolem 30 km, aby ho to neotrávilo a aby přičichl k té krásné atmosféře a tím ho to chytilo," říká.

Nejlepší fyzička za poslední roky

David Vávra přiznává, že po naordinovaném tříměsíčním tréninku má nejlepší "zimní" kondici za několik let a k tomu zhubnul asi tři kila. A to ho ještě v březnu čeká slavný Vasův běh.

Petr Pravda to cítí ještě výrazněji, až dosud se po mnoho uplynulých let stával v zimním období medvědem, který přibíral kila, zápasil s virózami a pohyb mezi listopadem a březnem omezoval jen na příležitostné pobyty na horách. Teď díky pravidelnému tréninku a úpravě stravy zhubnul za tři měsíce o čtyři až pět kilo a velmi se přiblížil správnému poměru výšky a váhy. Fyzičku má výrazně lepší než jindy touto dobou.

Při tréninku před Marcialongou

Trenér našich borců, sám výborný závodník na běžkách a také sportovní biochemik Jiří Novotný považuje tříměsíční trénink a úspěšné dokončení Marcialongy pro Davida s Petrem především za velkou školou.

"Bez poctivého fyzického tréninku v domácích podmínkách a absolvování přípravného závodu (v tomto případě Jizerské 50), by dokončení závodu bylo velmi problematické. Jejich umístění v závodě pak mohlo být ještě výrazně lepší, kdyby bývali lépe namazali, zdůrazňuje s odkazem na výsledné časy: Petr 5 hodin 11 minut, David 5 hodin a 34 minut.

"Je více než jisté že pokud David s Petrem zůstanou do budoucna zapálenými lyžařskými maratonci jejich výkony se budou stále vylepšovat, zkušenostmi se prostě člověk učí. Příště určitě vyletí závěrečný kopec ve špalíru řvoucích fanoušků se zvonci a trumpetami ve výrazně lepším čase než letos."



Ruku v ruce s nárůstem fyzické kondice, redukcí váhy však jdou i další neméně významné faktory. Třeba psychologické.

Sport jako lék na "všechny prudy světa"

"Je to jako s každým sportem, na prudy světa musíš mít ventil," zdůrazňuje David Vávra. "Nejlepší je v tom právě aktivní sport. A i když se povídá, že je prakticky jedno, o jaký sport jde, běžky patří ke sportům nejuniverzálnějším. Mají tu výhodu, že zapojuješ i ruce," říká a dodává, že ho to utvrdilo také v nastoupené cestě, jak se nejlépe popasovat s městem a jeho pasivní leností.

"V neposlední řadě je pak pravda, že sport přináší krásnou chuť na alkohol. Tak jak mi teď chutná hruškovice mi dlouho nechutnala," říká do telefonu z rodinného soustředění ve Špindlerově Mlýně.

Petrovi pomohla příprava na Marcialongu i k trochu jinému pohledu na životosprávu a lepší zimní režim. Upravil stravu, jí teď trochu zdravěji, hlavně přes den méně a častěji, méně kaloricky a večer si nedopřává tolik sladké. Našel také tréninkový režim, který navzdory chronickým bronchitickým potížím, může dodržovat i v zimě. Chodí na spinning a na HEAT (imitace chůze v Alpách), posiluje ruce.

Oba borci uznávají, že mít cíl, který je nutí skoro každý den pro sebe něco udělat, je prospěšné. Petra dokonce brzy po dojetí Marcialongy přepadl chvíli splín z toho, že na rozdíl od Davida, který má ještě svůj Vasák, je pro něj už "po všem".



Jak ale říká David, Marcialongou to nekončí. "Tak nás to roztancovalo, že musíme jít na další a další." David myslí i na to, co bude po Vasáku. Na jaře poběží už na suchu půlmaratón. Petr zvažuje do konce zimy ještě cca dva lyžařské běhy – s největší pravděpodobností Šumavský maratón a Engadin ve Švýcarsku. Oba si chce tentokrát zkusit bruslením. Po zimě pak vyrazí v lepší kondici než dříve na své oblíbené in-line půlmaratony a maratony v Česku i za hranicemi.

Kdo našim borcům radil

Rádcem při lyžařském tréninku se stal jeden z nejlepších světových maratonců na lyžích, český reprezentant Stanislav Řezáč, vítěz slavné italské Marcialongy z roku 2005.

Zátěžové testy provedl a odborný dozor nad fyzičkou a tréninkem si vzal na starost sportovní biochemik a specialista na běh na lyžích Jiří Novotný, také výborný maratonský lyžař.

Rady ohledně kondičního cvičení poskytl trenér Jan Jakubíček, který se od roku 1998 věnuje závodně modernímu pětiboji a od roku 2000 je členem státní reprezentace. Působil i jako osobní trenér.

Odborné a hlavně praktické rady ohledně zdraví a správného oblečení nám předal profesor Jan Pirk z pražského IKEMu, sám náruživý dálkový běžec.

