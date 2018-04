Přímé Mirky Dušínové mají smůlu, muži ženské taktizování čekají

Která z nich snáze dosáhne cíle? Stoprocentně Eva. Staví partnera na piedestal, do role hlavy rodiny, což lichotí jeho egu. Slíbí, že jí na šaty přispěje. A když připomene blížící se svátek, shovívavě ji obejme a dá jí celý obnos na šaty se slovy: "Běž si je koupit, než si to rozmyslím."

Evě je ženská taktika vlastní, zatímco Mirka (klidně by se mohla jmenovat Dušínová po čestném šéfovi populární Foglarovy party) narazí, tedy nemá-li doma bačkoru pod pantoflem či muže vysloveně osvíceného. Bude si muset své přání obhájit ve spravedlivé hádce. Pravděpodobně užije i argument: "Když jsi si minulý týden koupil nové golfové hole, ani jsi se předem nezeptal!"

Je nám ženská taktika vlastní, patří k naší biologické výbavě? Nebo jde o pojem z dob, kdy jsme byly na mužích závislé a musely jsme se naučit "hýbat" hlavou, která nás živila? Je Mirka, žena přímá a sebevědomá, produktem moderní doby a bude takových jen přibývat?

Taktika? Nebo šaškárna?

Podle psycholožky Jitky Douchové jsme všechny namíchány v nějakém poměru z mužských a ženských prvků. A ženy, které jsou poděleny spravedlivě půl na půl, se s problémy setkávají. "Záleží na tom, co od své ženy partner očekává. A většina mužů více či méně vědomě čeká ženskost, kterou představují mimo jiné právě i ty různé okličky, komplimenty a neustálé oceňování."

Absenci šikovné ženské taktiky v partnerství považuje psycholožka spíše za handicap. "Je to koření vztahu, je to umění, je to něco, co dělá vztah šťavnatější a bohatší," tvrdí.

Ženy jsou podle ní vztahově obecně citovější, intuitivnější, tvořivější a dokáží často lépe odhadnout, co bude pro vztah, případně pro rodinu přínosem, co je posune někam dál.

"Dívají se víc dopředu, byť ve vztazích se pohybují metaforicky řečeno ve spleti klikatých uliček. Muži v rámci svého vztahového pojímání světa se pohybují více na rovných silnicích a dálnicích, směřujících k jasnému cíli."

I čtenářky se pohádaly

"Když si kamarádka něco koupí, nikdy nepřizná plnou cenu, ale vždycky jen půlku," směje se třiačtyřicetiletá kadeřnice Jarmila. Jenže poctivka Mirka Dušínová by se nesmála. Takové počínání by zcela jistě odsoudila: "Nač z něj dělat blba? Vždyť je to ponižující?" A ještě by doplnila něco o tom, že co sama nechce, aby někdo dělal jí, nebude přece sama dělat.

Ostatně takové Evy a Mirky se mezi vámi našly na našem Facebooku, kde se na to téma rozvinula vášnivá debata. "Vážím si příliš jak sama sebe, tak svého manžela na to, abych s ním hrála nějaké manipulační hry," napsala Blanka. "Jakoby muž byl nějaký příšerný tvor, se kterým se nedá jednat normálně, ale musíte s ním trapně manipulovat. Obzvláště na to rčení s krkem a hlavou jsem skoro alergická," dodala Helena.

Skoro se mezi vámi rozpoutala hádka. Oba tábory našly své zastánkyně. "Pokud si dva lidé sebe navzájem váží a s důvěrou sdílí společný prostor, nejde o manipulační hry, ale o partnerské hry. A pokud ti dva je umí hrát, stává se to velmi zajímavým zpestřením života. Někdy dobře zvolená taktika umí odlehčit vznikající těžký konflikt. Samozřejmě si ty šaty umím koupit sama, ale takto je to někdy veselejší," oponuje Dagmar.

Dcery, co měly být syny

Jitka Douchová se ve své praxi s přímými ženami setkává. "Je pravda, že jich přibývá, ale nikoliv geometrickou řadou, abych z toho vyvozovala nějaký trend v moderní společnosti." Když ženská taktika chybí, je to podle ní dáno naturelem, přístupem k životu i typem práce, které se ženy věnují.

Velký význam má také výchova. "Pokud se narodí dcera otci, který si přál hodně syna, vychovává ji k obrazu svému, tedy jako kluka. Jeho rodičovská láska je jakoby podmíněna tím, že bude dcera ovládat plno mužských věcí v životě. K tomu tak nějak patří i mužský způsob komunikace. V dospělosti je pak těžké se měnit a je z toho problém, pokud partner očekává něco jiného."

Je pravda, že jsem často až moc přímá. Nejsem zrovna dobrý taktik, od chlapa pomoc nečekám a ani mi moc nejde ji od něj přijmout. Určitě bych si vhodnou diplomacií leccos usnadnila. Kdybych se dokázala chovat ženštěji, partner se bude cítit lépe, ušetřím nás spousty zbytečně vyhrocených situací a nic by mě to nestálo.

Lejla Abbasová

Když za psycholožkou přijde žena a stěžuje si, že nemůže dlouhodobě dosáhnout s partnerem nějakého vytouženého cíle, radí jí, aby použila taktické ženské zbraně. Pokud je jako naše Mirka, je v tu chvíli v koncích. Řekne, že to nechápe, že je jí to odporné, proč by něco takového dělala. A vlastně ani neví, jak se to má dělat.

Když ale začnou s psycholožkou situaci rozebírat, zjišťují společně, že existuje mnoho zvětralých klišé v povědomí žen o tom, co ženská strategie je.

Ta totiž rozhodně nemá nic společného s trapnou servilností a šišláním na téma, jak je partner úžasný, ačkoliv to není ze strany ženy ani v nejmenším autentické. Ani nutně nemusí vést k manipulaci ve prospěch jednoho. To je pak ženská strategie druhé až třetí cenové jakosti.

"Křivolakost ženských uliček nemusí být pro muže přehledná a plno věcí, které se ve finále ukáží jako cenné, snadno automaticky rovnou odmítají. V takových chvílích se rafinovaná ženská strategie na úrovni rozhodně vyplatí oběma," uzavírá psycholožka.

Je ženská taktika v partnerství přínosem?

