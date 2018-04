Příliš péče škodí. Zatočte se špatnými kosmetickými návyky

Voda, základ života

NE

Nesprchujte se příliš často. Dopřáváte-li si tohoto osvěžení několikrát za den, může to pro vaši pokožku znamenat pohromu. I když si myslíte, že díky vodě nebude vaše tělo vysušené, opak je pravdou. Pokud i přesto nechcete s častým sprchováním skoncovat, dávejte si sprchu jen v malých dávkách a po ní nezapomeňte použít hydratační tělový krém.

ANO

Co naopak můžete udělat pro to, aby byla vaše kůže hydratovaná, je zvýšit příjem tekutin, a to alespoň na osm sklenic denně. Voda je prostě prazáklad, díky ní tělo dokáže vyloučit toxiny a pracovat správně. Dalším skvělým zdrojem životadárné tekutiny je také ovoce a zelenina.

Nezbytná hydratace

NE

Přestože chcete pro svou pokožku to nejlepší a mažete se jen vysoce výživnými krémy, nepřehánějte to s nimi. Tyto těžké krémy čato vytvářejí na povrchu kůže bariéru, která pak zabraňuje správnému vstřebávání vlhkosti. Umělé látky v krémech navíc mohou na pokožce "uzamykat" odumřelé buňky, pleť je pak zašedlá a bez "šťávy".

ANO

Buňky se přes noc regenerují rychleji než přes den, využijte tedy této schopnosti a neopomínejte noční péči, která v pleti uzamkne vodu. Pokožka se vám odvděčí a vy tak nebudete muset používat příliš mastné krémy.

Stop vrstvení

NE

Bez ohledu na to, jaké zázraky slibují, nepoužívejte příliš mnoho produktů najednou. Vrstvení několika produktů na sebe může vaši pokožku podráždit.

ANO

Spíše než zástup nejrůznějších produktů vaše pleť uvítá jeden kvalitní, který zvládne několik věcí najednou. Poohlédněte se po takovém, který obsahuje vitamín C, protivráskovou formuli, jako například retinol, a vyrovnává tón pleti.

Peeling

NE

Vyhněte se peelingům, které obsahují hrubé částečky. Pleti také může škodit časté obrušování. Všeobecným pravidlem je používat peeling dvakrát týdně, ovšem svou roli zde hraje i typ pleti. Mastná jej snese dokonce až čtyřikrát do týdne, zatímco majitelkám suché pokožky postačí peeling jedenkrát do týdne.

ANO

Odumřelé částečky kůže šetrněji odstraníte také pomocí ovocných enzymů. Kyseliny z dýně, papáji nebo ananasu je "rozpustí" mnohem jemněji a efektivněji. Jste spokojená se svým současným peelingovým krémem, ale zároveň chcete zkusit ovocnou vzpruhu? Stačí do něj přidat pár kapek citronové šťávy.

Opalování

NE

Opakování, matka moudrosti, a proto znovu připomínáme: můžete-li, nadměrnému opalování se vyhýbejte. Trocha slunečních paprsků sice vaši pleť povzbudí, ale větší než malé množství je pro vaši pokožku hrozbou. K pokrytí doporučené denní dávky vitamínu D ze sluníčka bohatě stačí, posvítí-li na vás při jízdě v tramvaji, autem nebo při polední procházce na oběd. I tehdy byste ale měla dbát na to, abyste používala krémy s UV filtrem.

ANO

Toužíte po snědé pokožce? Pak místo nadměrného slunění zvolte raději samoopalovací prostředky (krémy, spreje, apod.). Na falešném opálení, narozdíl od fejkových kabelek, není nic špatného. Aby zlatavá barva vypadala přirozeně, noc před nanesením krému odstraňte pomocí peelingu odumřelé buňky a nezapomínejte na hydrataci pokožky, suchá kůže je náchylnější k tvorbě nevzhledných map.