Přijít pozdě se nevyplácí

0:01 , aktualizováno 0:01

Jedna průměrná třída na základní škole - přesně to je cena, kterou si vyžádá rakovina tlustého střeva a konečníku v České republice každý den. Za měsíc je to celá škola. Více než 90 % nemocných by přitom mohlo žít. Stačí jen přijít včas.