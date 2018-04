Příjemný porod? Nemusí to být jen sen

Chcete rodit doma?

Chcete rodit doma?



Jistě, narození dítěte není procházka růžovou zahradou. Spíše to bude bolest, kterou žena nikdy předtím nezažila. Porod si ale můžete ulehčit nebo dokonce zpříjemnit. Víte, jak na to?

1. Předporodní kurs

Některé ženy řeší strach z porodu cestou nejmenšího odporu. Zavřou oči a nechtějí o něm nic vědět. Věří, že když to přežily miliony jejich předchůdkyň, těžké hodinky přežijí také. Pokud se na blížící se porod díváte s podobnou odevzdaností či lehkomyslností, může vás nemile zaskočit. Nevíte totiž, co se s vámi děje, jak dlouho to celé ještě může trvat, nebo jak si ulevit od nesnesitelných bolestí. ,,Na porod jsem se nijak speciálně připravovat nechtěla. Pak mne ale kamarádky přesvědčily, ať zkusím předporodní kurs. A dobře jsem udělala. Když jsem pak rodila Matěje, věděla jsem, jak dýchat nebo jak správně tlačit. Určitě mi to porod ulehčilo,“ vypráví Jana Petruželková z Prahy, maminka dvouletého Matěje.

Přihlásit se na kurz se většinou opravdu vyplatí. Ženy se v nich dozví vše o těhotenství, porodu či poporodní péči o dítě. Důležité jsou informace, jak si ulevit od bolesti. Někde budoucím rodičům nabízejí i video z opravdového porodu.



Předporodní kursy většinou trvají kolem deseti týdnů. Lekce se konají jednou týdně v trvání asi dvou hodin. Kursy obvykle přijímají jen ženy kolem dvacátého týdne těhotenství. Některé ale stupeň gravidity nerozlišují. Přihlásit se tak mohou těhotné na začátku nebo i na konci devíti měsíců. Přítomnost partnera je vítána. Cena je obvykle kolem dvou tisícovek korun.



2. Správný výběr nemocnice

Žena má právo vybrat si zařízení, kde bude rodit. Už dávno neplatí, že patří do spádové nemocnice. Jedním z hlavních kritérií výběru je vlídnost personálu, který respektuje představy rodičky o porodu a nepovažuje ji za bezprávného pacienta. Vstříční a tolerantní zdravotníci by ale neměli být jedinou podmínkou. Někde jsou sice milí doktoři i porodní asistentky, ale vybavení nemocnice je už horší. Zohledňujte proto i fakt, zda má zařízení potřebné přístroje pro náhlé komplikace. Dobrá nemocnice vám ještě před porodem umožní návštěvu a zodpoví všechny otázky. Jak poznat kvalitní porodnici?

nabízí možnost, jak si ulevit od bolestí, například ve vaně

během porodu máte možnost volného pohybu

umožňuje i jinou polohu, než na lůžku a víceméně na zádech provozuje rooming-in naučí maminky, jak správně kojit respektuje, když odmítnete holení, klystýr či léky na uklidnění a proti bolesti personál přiloží hned po porodu miminko k matce a na kojení ho přinese nejpozději do půl hodiny umožní vám návštěvu ještě před porodem.

Pokud nevíte, zda je porodnice ve vašem bydlišti kvalitní, nebo bude lepší zvolit si vzdálenější zařízení, na stránce www.aperio.cz najdete informace z více než stovky českých porodnic. Kromě údajů o péči a podmínkách při porodu jsou výmluvné i konkrétní příběhy rodiček. Existuje i knižní průvodce porodnicemi České republiky.

3. Doprovod u porodu

Žena dnes nemusí být u porodu sama. Za poplatek zhruba pět set až tisíc korun si může vybrat doprovod. Manžela, maminku, sestru nebo kamarádku. Všechny tyto osoby mohou být velkou oporou. Ve složitějších situacích ale hrozí, že zpanikaří. Pokud tomu chcete předejít, řešením je pozvat si k porodu dulu. Je to žena, která budoucí maminku provází graviditou i porodem. Kontaktovat ji tak můžete už během těhotenství a podle potřeby se s ní scházet. ,,Poradí vám, kde hledat informace o zdravém rození a rodičovství, doporučí literaturu, informuje o životním stylu a stravování v těhotenství nebo o dobrých předporodních kursech. Vytvoří přátelské prostředí, kde budete moci otevřeně mluvit o věcech, které se vás dotýkají, o obavách i strachu. Dula bude důvěřovat vašemu tělu i vašemu dítěti. Pomůže vám s přípravou porodního plánu i s tím, abyste našla vlastní cestu k porodu,“ jmenuje dula Petra Malá z Prahy.

Její služby oceníte i během porodu. ,,Až se miminko začne chystat na svět, přijede k vám domů nebo do porodnice a bude o vás pečovat po celou dobu porodu. Bude se s vámi pohybovat, chodit, tančit, dýchat, pomáhat najít úlevovou polohu. Může také provádět masáže a držet vás za ruku či v náručí. Vytvoří bezpečný prostor, abyste se mohla na porod plně soustředit. Podpoří samozřejmě i partnera, pomůže mu informacemi i názornou ukázkou, jak o vás pečovat,“ rozvádí dula.

A po porodu? Pomůže s přiložením miminka k prsu, nebo vysvětlí zásady kojení a péče o dítě. ,,Také vás upozorní, že přes snahu společnosti a médií zobrazovat období po porodu jako jeden velký happyend, až osmdesát procent žen po porodu prožije určitý stupeň deprese a plačtivosti. Ale i smutek a obavy, jak svou novou roli zvládnou. Dula může pomoci to vše zvládnout v klidu a pohodě,“ uzavírá Malá.

Duly nejsou zdravotnické pracovnice, neposkytují zdravotní péči ani nezasahují do kompetence zdravotníků. Jejich úkolem je rodinu a její okolí všemožně podporovat. Pokud nevíte, kde dulu hledat, seznam najdete na www.duly.cz.

4. Pomoc bylinek

Využít u porodu bylinky je velmi citlivou záležitostí. Mohou sice pomoci, ale na druhé straně je to vlastně lék. A ten může mít vedlejší účinky nebo vyvolat alergickou reakci. Proto se před použitím bylinek v každém případě poraďte s lékařem. ,,Bylinky jsem využila na vlastní kůži před dvěmi lety, kdy jsem rodila druhé dítě. S prvním porodem jsem totiž měla špatnou zkušenost. Druhá i třetí doba porodní trvaly velmi dlouho. Po příchodu do nemocnice jsem měla osmnáct hodin nesnesitelných bolestí. Nakonec mi stejně museli dát kapačku, abych se otevřela. U druhého porodu jsem se rozhodla, že si raději pomůžu přírodními prostředky,“ přibližuje svou zkušenost Jaroslava Škoudlilová, odbornice na výživu i bylinky.

,,Nakonec jsem zvolila tento postup. Od 34. týdne těhotenství se doporučuje pít čaj z listů maliníku, který má tonizující vliv na hladké svalstvo střev a dělohy. Pijí se dva až tři šálky denně. Na urychlení samotného porodu má vliv sperma, takže je dobré mít těsně před tím, než odjedete do porodnice, styk s partnerem. Třeba ho na to ale předem připravit, aby pak nebyl z vašeho požadavku překvapený,“ uvádí odbornice. Jakmile začnou porodní bolesti, doporučuje se užívat bylinku tang kuei, což je čínská bylinka pro ženy, která pomáhá snižovat napětí ve svalech. Pro zmírnění krvácení po porodu je dobrý čaj z kontryhele obecného jednou až dvakrát denně. Tato bylinka je prospěšná i pro dítě, neboť zlepšuje kvalitu mateřského mléka, podporuje jeho tvorbu a vylučování. ,,Po požití bylinek jsem měla rychlý a klidný porod, po příchodu do nemocnice jsem porodila za dvě hodiny,“ vzpomíná si Jaroslava Škoudlilová.

U každé ženy účinkují bylinky jinak, nedá se proto říct, že to, co pomohlo jedné, pomůže i druhé. ,,Rozhodně bych ale každé rodičce doporučovala milování před porodem. Alespoň se na chvilku rozptýlí, přijde na jiné myšlenky, uvolní se a pak jde všechno lépe,“ říká Jaroslava Škoudlilová.

5. Úleva u porodu

Porod samozřejmě bolí a může trvat dlouho, některými technikami si ho ale můžete zpříjemnit či urychlit. ,,Na rychlejší otevření porodních cest jsou vhodné polohy, ve kterých lze využít zemské gravitace. Díky ní hlavička děťátka mnohem snadněji sestupuje do pánve a rozevírá porodní kanál. Jsou to tedy polohy, při kterých se rodička volně pohybuje, prochází nebo postává, ale i pohupování na velkém míči či další pozice s jeho využitím,“ uvádí ve své knize Těhotenství, porod a šestinedělí Nejčastěji kladené otázky a odpovědi známá soukromá porodní asistentka Magdalena Mikulandová. Pomáhá i sprchování a koupel v teplé vodě, což zároveň trochu tlumí bolesti. ,,Módní novinkou jsou břišní tance, které se těhotná učí už v průběhu gravidity a následně je využívá během první doby porodní,“ uvádí.

Kromě pohybu je velmi důležité dýchání. Hlavně břišní dýchání navodí lepší koncentraci na porod, uvolní vás a uklidní. Břišní dýchání je nejvhodnější na začátku porodu, kdy ještě děložní stahy nejsou tak časté a silné, radí Mikulandová.

Ve většině nemocnic se stále rodí v pololehu s opřenými zády. Tato poloha je výhodná hlavně pro lékaře, protože v případě krize mohou rychle a účinně zasáhnout, například když má dítě málo kyslíku. Žena ale musí na vytlačení potomka vynaložit mnohem větší úsilí, než u přirozenějších poloh. Těmi mohou být podle Mikulandové poloha v kleku, ve dřepu nebo ve dřepu v závěsu o partnera, poloha ve stoje se zavěšením se o partnera nebo poloha ve vodě ve speciálním bazénku nebo ve vaně. Pokud si přejete rodit netradičně, vyhledejte porodnici, která to umožňuje.