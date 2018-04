Přijďte prodávat nebo nakupovat na Jarmark OnaDnes.cz

Taky máte vždycky na jaře pocit, že nemáte co na sebe a vůbec si nemůžete vzpomenout, co jste nosila loni touhle dobou? A přitom se vám v šatně nebo ve skříni povaluje oblečení, které jste už roky neměla na sobě a schováváte je jen pro případ, že by třeba jednou mohlo hodit, že do něj zhubnete nebo že znovu přijde do módy...

Pojďte si povídat do Kavárničky Na téma Jarmark si můžete s ostatními čtenářkami povídat i v naší Kavárničce. Povídat si můžete TADY.

Pak je čas sbalit přebytečné sukýnky, trička, korálky, šátky, boty nebo kabelky a vyrazit na první jarní Jarmark OnaDnes.cz. Pojďte si s námi udělat pěkný holčičí den a s nadcházejícím jarem a létem provětrat šatníky. Formou blešího trhu můžete na Jarmarku nejen prodat to, co vám doma jen zabírá místo, ale také pořídit zajímavé kousky do svého šatníku nebo doplňky, které sem zase přinesou jiné čtenářky (nebo redaktorky OnaDnes.cz).

Co vás na Jarmarku čeká?

Na místě budou k dispozici stoly, na které si budete moci rozložit své "zboží", ale protože jich je omezené množství, doporučujeme vám přijít co nejdříve. Také si můžete donést svoje stolky nebo štendry na šaty, případně si rozložit na zemi deku a na ni vystavit to, co chcete prodávat.

Hodnotu zboží si každý prodávající stanovuje sám, doporučujeme ovšem ceny lidové, protože nakupovat na Jarmarku má být v první řadě zábava. Smlouvání je nejen povoleno, ale dokonce vřele doporučeno.

Na Jarmarku bude stát také stan Konta Bariéry, kde budete moci zakoupením klaunského nosu přispět na dobrou věc. Přijít by měla i patronka projektu, herečka Tereza Kostková.

Po celou dobu trvání akce bude také otevřena kavárna Cappuccino, kde se budete moci občerstvit nebo posedět s kamarádkami a u kávy probrat úspěšné nákupy. A aby se vám veseleji prodávalo i vybíralo, bude na Jarmarku hrát muzika spřízněného rádia Expres.

Pokud neprodáte všechno, co jste přinesly, můžete oblečení nebo boty věnovat na charitu. Sběrné místo bude přímo na Jarmarku, více informací na místě.

Upozornění: Na Jarmarku je komerční prodej zboží zakázán. Redakce OnaDnes.cz si vyhrazuje právo na akci nevpustit prodejce, kteří toto pravidlo nebudou respektovat.

Jarmark OnaDnes.cz se bude konat už v sobotu 9. dubna od 10 do 17 hodin na prostranství před hlavním vchodem do budovy Anděl Media Centrum (kde máme redakci), ulice Karla Engliše 519/11, Praha 5.

Jak k nám?

Parkovat můžete buď v nákupním centru Nový Smíchov nebo v okolních ulicích. Speciální parkovací místo pro návštěvníky Jarmarku není možné zajistit. Na Jarmark se také dostanete metrem trasy B na stanici Anděl a pak cca 5 minut pěšky směrem do ulice Radlické. Přijet můžete také tramvají nebo autobusem. Více informací najdete na www.dpp.cz