Šest příčin úzkostí a deprese, které často přehlédneme

Podle serveru mindbodygreen.com až 40 procent pacientů s depresí na léčbu nereaguje a jen něco málo přes polovinu pacientů reaguje na terapii jen částečně. Zde vyvstává otázka, zda to nezpůsobuje nevhodný výběr léčby právě kvůli neznámé příčině deprese či úzkosti.

Stále narůstající množství výzkumů totiž ukazuje, že deprese a úzkostné stavy mohou být často příznaky jiných nemocí či důsledky mnoha faktorů, které můžeme ovlivnit. Tyto poznatky dávají novou naději lékařům i pacientům a zjištění pravé příčiny duševních problémů může dopomoci k výběru vhodné léčby.

Samozřejmě převážná část depresí pramení ze stresu, strachu a napětí. Terapeutka Lucie Mucalová uvedla, že dlouhodobě neřešené strachy či těžké situace se mohou proměnit v úzkost a následně depresivní stavy, které berou radost ze života. Pohled na každý nový den je v černých barvách a člověk stále víc a víc přemýšlí nad smyslem života a zda má vůbec význam tu být.

Tipy od terapeutky pro zmírnění úzkosti Pokud dlouhodobý stres přeroste přes hlavu, uvolňuje se pole působení pro úzkost. Přichází nespavost, migrény, žaludeční obtíže, závratě, zrychlený tep a bušení srdce.

1. Vytvořte si jednoduché denní rituály - např. před spaním pijte šálek bylinkového čaje, každý den začněte poděkování za nový den nebo večer před spaním dělejte dechové cvičení.

2. Nečtěte nebo nesledujte zprávy každý den, raději si místo toho zajděte na procházku nebo jógu. 3. Hledejte pozitivní aktivity, vyměňte sledování hororů a detektivek za komedie. 4. Více si uvědomujte jakými informacemi, obrazy živíte svoji mysl. 5. Zastavte se, rozhlédněte se, vnímejte přítomný okamžik, alespoň na pět minut denně zastavte svoji mysl. 6. Dodejte svému životu prvky novosti, změňte své ustálené zvyky, najděte si nového koníčka, změňte styl oblékání.

„V noci vás budí pocit svírání na hrudi, pocit, že nemůžete dýchat a v žaludku leží něco těžkého. Tělo je v tenzi a uvolnění nepřichází. V tuhle chvíli tělo i mysl volají o pomoc. Je potřeba si všímat změn nálad. Pokud je více dnů tmavých a to hezké vidíte stále méně, je čas se zastavit a změnit životní styl,“ říká Lucie Mucalová a dodává, že pokud ani změny a zpomalení nepomáhají a nevidíte smysl života, je potřeba navštívit psychologa, psychoterapeuta a někdy i psychiatra. A to hlavně v případe, že myšlenky často směřují k otázce smrti a k tomu, že díky ní dojde k úlevě.

Podle Mucalové úzkost a deprese opravdu dokáže zcela ničit život. To, co dříve bavilo, naplňovalo, je rázem pryč. Žádná radost, žádná touha, žádné světlo, jen přežívání, uzavírání se do samoty a dělání jen toho nejnutnějšího. Nejoblíbenější činností je spánek, ticho, tmavá místnost a nikde nikdo. Rodina a blízcí najednou nechápou, co to s vámi je a kam se vytratil člověk, kterého znali.

Někdy jsou příčiny depresivních stavů víceméně jasné, jindy je těžké je odhalit. Některé z těch hůře odhalitelných a často přehlížených příčin deprese a úzkostí vám teď představíme.

Celiakie a intolerance lepku

Celiakie je chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které je citlivé na směs bílkovin zvanou lepek. Lepek je obsažen především v pšeničné mouce a výrobcích z ní, ale i v ječmeni či žitu. Je to závažné onemocnění, které není v současné době vyléčitelné. Jedinou terapií je celoživotní vyloučení lepku ze stravy.

Nepleťte si však celiakii s alergií na lepek, která nemusí být celoživotní, dá se léčit pomocí alergenové vakcinace a může časem úplně odeznít. Typickými příznaky celiakie jsou průjem, plynatost, křeče, pokles hmotnosti nebo únava, pacienti však také mohou trpět úzkostmi a depresí, které navíc mohou být jedinými příznaky této nemoci.

Onemocnění štítné žlázy

Ať už se jedná o nedostatečnou funkci štítné žlázy, nebo o její zvýšenou činnost, obě onemocnění se kromě známých příznaků jako jsou únava, zimomřivost nebo naopak horkokrevnost, zácpa a hubnutí mohou projevovat také změněnou psychikou, nezájmem o cokoli nebo až depresemi a úzkostí.

Pokud tedy začnete trpět depresemi nebo úzkostnými stavy a k tomu se u vás projeví některý z výše zmíněných příznaků onemocnění štítné žlázy, raději si nechte štítnou žlázu vyšetřit.

Některé léky

Někdy mohou deprese a úzkostné pocity způsobovat nebo zhoršovat léky, které užíváte. Například beta blokátory, které se používají na léčbu vysokého krevního tlaku, mohou způsobovat deprese.

Úzkosti a deprese patří také mezi vedlejší účinky užívání antikoncepčních pilulek nebo statinů, které se používají na snížení hladin cholesterolu. Pokud užíváte nějaké léky pravidelně a zaznamenali jste nepříjemné depresivní nálady, raději o tom informujte svého lékaře, který může zvážit změnu léčby.

Káva

Váš oblíbený šálek kávy se může stát vaším nepřítelem. Již několik vědeckých studií prokázalo spojitost mezi konzumací kávy a zvýšeným výskytem depresí a úzkostí. I když většina lidí si může bez problémů vychutnat jeden až dva šálky kávy denně, pokud jste náchylnější k depresím a úzkostným stavům, možná byste si měli konzumaci kávy rozmyslet.

Terapeutka Lucie Mucalová také doporučuje pro zmínění úzkosti snížit příjem kofeinových a slazených nápojů, která vás ještě více nabudí a mohou způsobit právě ono nepříjemné bušení srdce.

„Vytvořte si jednoduché denní rituály - např. před spaním pijte šálek bylinkového čaje, každý den začněte poděkování za nový den nebo večer před spaním dělejte dechové cvičení,“ radí Mucalová.

Nezdravá strava

Nevhodné stravování může zvyšovat riziko vzniku mnoha nemocí jako jsou srdeční onemocnění, cukrovka či rakovina, může však také mít významný dopad na vaše duševní zdraví. Podle studie z roku 2011 publikované v časopise Public Health Nutrition lidé, kteří jedí stravu bohatou na pečivo a pokrmy z rychlého občerstvení, mají až o 51 procent zvýšené riziko rozvinutí deprese.

S tím, že jídlo může ovlivňovat i naše duševní rozpoložení, souhlasí i Lucie Mucalová. „Přemýšlejte, co jíte, jak jíte, co jídlo tělu přináší, co mu bere. Neházejte do těla zbytečné ́odpadky ́, naslouchejte svému tělu, co mu dělá dobře, co mu chutná, voní, co mu dodává energii, ale dlouhodobou energii. Neupínejte se na tabulky, nové trendy, které jsou na každém rohu, spíše budujte důvěru v sebe, ve své tělo a naslouchejte mu,“ radí terapeutka.

Lymská borelióza

Tato infekční nemoc je nejčastějším onemocněním v České republice přenášeným klíšťaty. Lymská borelióza (LB) se jako každá bakteriální infekce léčí antibiotiky, přičemž je velmi důležité nasadit léčiva v počátku onemocnění. Typickým příznakem časné nákazy LB je červená skvrna v místě přisátí klíštěte, rozšířená nákaza se pak projevuje jako běžná viróza, tedy bolestí kloubů, svalů a únavou.

Borelie mohou také vyvolat zánět mozku nebo mozkových blan. V roce 1994 byla v American Journal of Psychiatry popsána spojitost LB s neuro-psychiatrickými nemocemi, ale tato spojitost je často přehlížena. Pokud trpíte výše zmíněnými příznaky a necítíte se dobře po duševní stránce, raději se nechte vyšetřit.