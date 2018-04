Proč někomu páchnou nohy a jinému z úst? Může za to hygiena i nemoc

Dobrou zprávou je, že můžeme podniknout jisté kroky, abychom tělesný zápach minimalizovali, aniž bychom ho nutně museli přebíjet litry parfému. Přečtěte si, kdy, proč a z jakých míst nejčastěji zapácháme a jak se tělesnému zápachu bránit.



Páchnoucí nohy

Český zvyk zouvat si na návštěvě boty o nás kromě toho, jaké preferujeme ponožky, často prozradí i to, čím bychom se raději moc nechlubili. Jak vysvětlila lékařka Helena Michalíková z kliniky Mediconet, nepříjemný zápach nohou vzniká metabolickým působením bakterií a plísní, které rozkládají organické sloučeniny obsažené v lidském potu.



Léčba i prevence se zaměřují na snížení množství potu a redukci bakteriálního osídlení či mykotické infekce. Doporučuje se častá výměna ponožek z přírodních materiálů (i několikrát v průběhu dne), střídání obuvi co nejvíce prodyšné (přezouvání do otevřených bot jak jen to pracovní vytížení dovolí).

Lékařka Michalíková dále zdůraznila, že v léčbě i prevenci je důležitá pravidelná dezinfekce obuvi ať již koupenými spreji, či roztoky doma připravenými (například octová voda). Pomoci mohou koupele s dezinfekčními přísadami, oblíbené jsou přípravky obsahující stříbro.

Pro léčbu plísňové infekce je na trhu k dispozici řada preparátů, některé nejsou vázány na lékařský předpis. K redukci tvorby potu slouží preparáty, které fungují na principu antiperspirantů, iontoforéza nebo botulotoxin.

„Z naší zkušenosti je ale rozhodující pečlivost, trpělivost a pravidelnost péče o obuv i své nohy,“ uzavřela dermatoveneroložka Michalíková.

Zpocené podpaží

Pocení je naprosto přirozený tělesný proces, kterému úplně zamezit nemůžeme. Můžeme se však považovat za šťastlivce, pokud nepatříme mezi tři procenta populace, která trpí hyperhidrózou neboli nadměrným pocením. Každopádně ať už se potíte normálně, nebo nadměrně, pot bude po chvíli vždy zapáchat.



Nepříjemný pach vzniká, když bakterie na pokožce a chloupcích začnou rozkládat bílkoviny a mastné kyseliny obsažené v potu, který vylučují apokrinní žlázy. Tyto žlázy začínají fungovat až během dospívání a nacházejí se právě v podpaží nebo také v tříslech. Teplo a vlhko v podpaží je navíc ideálním prostředím pro množení bakterií.

Pokud chcete zápachu zpoceného podpaží zamezit, počkejte s nanesením antiperspirantu nebo deodorantu (první zabraňuje pocení, druhý maskuje zápach) nejméně patnáct minut po koupeli nebo sprše. Tyto kosmetické přípravky totiž fungují nejlépe, když se nanesou na suchou pokožku. Zápach také eliminuje vyholené podpaží.

Zkuste také spodní prádlo, které absorbuje pot a snažte se udržovat v relativním chladu a vyhýbat se stresovým situacím, které zvyšují pocení. Pokud jste už zkusili všechno a vaše okolí si stále stěžuje na nepříjemný pach, požádejte o pomoc svého lékaře.

Ucpané uši

Odtahují se od vás lidé, i když jste právě vykonali důkladnou ústní hygienu? Možná nebude příčinou zápachu vaše ústní dutina, ale zánět v uchu. „Pokud si cizí těleso (špína nebo hmyz) najde svou cestu do vlhkého ušního kanálku, může se zde začít rozkládat a způsobit opravdu nepříjemný zápach. Zapáchající infekci ucha může také zavinit voda a pot uvězněné za mazovou zátkou. Ve vážnějších případech může dojít k ušní infekci, kterou doprovází zapáchající hnis z ucha,“ píše server womansday.com.



Otorinolaryngoložka Wendy Sternová z American Academy of Otolaryngology doporučuje těm, co jsou náchylní k ušním zánětům, aby si občas čistili uši bílým octem nebo vmasírovali alkohol pomocí kapátka do uší – nikoli tyčinek do uší. Tím se podle Sternové může snížit produkce bakterií. Jako extra ochranu před infekcemi z vody jako „plavecké ucho“ Sternová doporučuje voděodolné špunty do uší.

Páchnoucí dech

Nepříjemný zápach z úst občas postihne každého z nás, zvláště pokud jsme si k obědu dali pokrm s česnekem či cibulí. Chronická halitóza (zápach z úst) však může ukazovat na vážnější zdravotní problém.



Mandlové kameny, které vypadají jako malé hrudky vzadu v krku a jsou způsobeny mnohonásobnými záněty mandlí nebo bolestí v krku způsobenou streptokokem, vydávají opravdu silný zápach. Časté pálení žáhy zase vyvolá nepříjemný kyselý octový zápach na jazyku. V extrémně vzácných případech může špatný dech být varovným znamením rakoviny.

„Nevábný dech je často mylně přisuzován aromatickým potravinám nebo trávicím obtížím, jejichž podíl je ale na zápachu z úst menšinový, i když nezanedbatelný. Nejrozšířenější příčinou je infekce v dutině ústní, a to zejména anaerobní bakterie žijící mezi zubem a dásní v tzv. parodontálním chobotu i ve zmnoženém povlaku jazyka nebo i neléčený zubní kaz. Zmíněné patogeny mají ideální podmínky pro množení, pokud jejich kolonie mechanicky pravidelně nerozrušíme zubním kartáčkem, při pokročilejších obtížích i mezizubním kartáčkem, škrabkou na jazyk eventuálně i s krátkodobou pomocí vhodné desinfekce,“ říká stomatoložka Zuzana Teuberová ze zdravotního zařízení Medicover.

Lékařka Teuberová také upozorňuje, že infekce a nesprávná technika čištění zubů může způsobit nejen krvácení dásní, zápach z úst, ale v konečném důsledku i bolesti zubů, viklavost a nakonec i jejich ztrátu. Samostatnou kapitolou jsou akutní infekce v dutině ústní, kdy je zápach z úst jedním z příznaků, nebo jiná vážná onemocnění, mezi která patří i cukrovka.

Pokud máte problémy se zapáchajícím dechem, je dobré se na nejbližší preventivní prohlídce poradit se svým zubním lékařem.

„Problematika zápachu z úst je řešitelná, nejrychlejší a nejefektivnější je profesionální cesta s individuálním přístupem ke klientovi,“ uvedla lékařka Teuberová a dodala, že zubní lékař dokáže rozpoznat závažnost potíží, nutnost konzultovat problematiku se specialistou, dokáže navrhnout rychlý a efektivní způsob čištění zubů, doporučí speciální zubní pasty, desinfekci. Velmi pomůže i úzká spolupráce s dentální hygienistkou.

Nicméně i u zdravých jedinců, kteří si skvěle čistí zuby, jídlo s česnekem, cibulí, aromatické sýry, ryby nebo požití alkoholických nápojů zápach z úst způsobí aspoň krátkodobě, samostatnou kapitolou je pak kouření a jeho důsledky.