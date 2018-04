Příčinou téměř poloviny dětských úmrtí jsou úrazy

14:30 , aktualizováno 14:30

Úrazy jsou v Česku příčinou 48 procent úmrtí dětí a mladých lidí do 19 let. Za šest let se počet tragických úrazů dětí snížil o 41 procent. V roce 1999 jich bylo 421, předloni 247, řekl Robert Kostner z neziskové společnosti Dětství bez úrazu.