Příčinou problémů může být nadměrný spánek

III. Duševní rovnováha



Duševní rovnováha každého člověka závisí na rovnováze mezi základními lidskými potřebami: pohybovou aktivitou, výživou a odpočinkem. Napětí a stresy moderního způsobu života dovedly mnoho lidí do stavů úzkosti a emocionálních problémů, proto lidé hledají možnost relaxace a regenerace, aby navodili tu svou optimální životní pohodu. Řada problémů však může mít docela banální příčinu, jakou je např. delší odpočinek nebo spánek.



Kolik hodin by měl člověk denně spát? Většina výzkumů doporučuje sedm až osm hodin denně u průměrného člověka. Každý člověk je však individualita, a proto odpověď vychází pouze z pocit každého člověka.



Dopřejeme-li si více spánku než je potřeba, budeme malátní a mít pocit ,, těžké‘‘ hlavy. Navíc lékařské výzkumy ukázaly, že nadměrné množství spánku zvyšuje riziko srdečních záchvatů. To samé nebezpečí však vyvolává i nedostatek spánku, který představuje 3-4 hodiny denně. Cítíme se unavení a nemáme chuť se zapojit ani do takových aktivit, ze kterých bychom za normálních okolností měli radost a dobrou náladu. Doporučuji všem vyzkoušet si, vždy každý týden jiný počet hodin, jak dlouhý spánek potřebuje a kolik hodin jej udržuje v klidu a pohodě každodenního života.

A to bohužel není vše, neboť se špatnou náladou a nezájmem jednoznačně souvisí i nadměrná nebo nedostatečná a nevhodná výživa.