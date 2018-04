Přibýváte na váze? Omezte tučná jídla

Pokud je budete konzumovat přehnaně, pocítíte to nejen na váze, ale koledujete si i o zdravotní potíže: vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a další nemoci spojené se špatným stravováním.

Ovšem pozor - to neznamená, že musíte eliminovat všechny tuky ve stravě. Ono by to ani dost dobře nešlo, spousta z nich je v potravinách uložena ve skryté formě.



"Tuky obecně jsou jednou z nezbytných živin, které náš organismus potřebuje," vysvětluje vrchní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice Tamara Starnovská. Tuky jsou důležité pro zdravý růst a obnovu tělesných buněk.

Tuky jsou i přínosem

Jsou také nositeli vitaminů, které jsou v nich rozpustné (A, D, E, K). Jiné jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin, jež jsou důležité pro správný chod organismu. Tuky také dodávají stravě chutnost. Samy o sobě tedy nezdravé nejsou, škodí ale jejich nadbytečný příjem.

"Základní stavební složkou tuků jsou mastné kyseliny, nasycené a nenasycené. Na druhu mastných kyselin a jejich vzájemném poměrném zastoupení závisí to, jak na organismus působí," vysvětluje Iva Málková ze společnosti STOB.



Mezi živočišné patří máslo, sádlo či pomazánkové máslo. Mezi rostlinné se řadí oleje a rostlinné tuky vyrobené z těchto olejů.

"Tuky se v naší stravě objevují ve dvou podobách: jako zjevné (máslo, sádlo, oleje, rostlinné tuky) a skryté, které se schovávají ve většině potravin, zejména v masných a mléčných výrobcích a v mnoha sladkostech. Ty představují asi dvě třetiny veškerého konzumovaného tuku," doplňuje Iva Málková.