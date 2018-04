Přibývá mužů odmítajících sex

Podle studie britských sexuologů a terapeutů pečujících o partnerské vztahy stále přibývá pánů, kteří se vymlouvají na bolest hlavy, únavu či pracovní povinnosti, než by se pustili do soulože s manželkou či partnerkou. V novém tisíciletí přibylo podle společnosti Relate čtyřicet procent mužů, kteří hledají pomoc kvůli ztracené chuti na sex.

"Muži k nám byli zvyklí chodit s impotencí, teď se jí říká porucha erekce – ale viagra vyřešila řadu těchto problémů. Teď tu máme spoustu mužů, kteří říkají, jak to dělaly ženy v padesátých letech: ´Můžu se milovat, ale nechce se mi. Nic mi to nedává.´ To je vážný problém. Patří to spíše k psychosexuálním poruchám než k problémům ve vztahu, protože tito muži se totiž nevzdali své partnerky, ale sexu všeobecně," tvrdí terapeut Peter Bell z organizace Relate.

Před deseti lety přitom terapeuti této společnosti neznali jediného muže, který by přišel do ordinace kvůli ztrátě libida.

Typickým mužem s těmito problémy je dnes ženáč ve věku mezi třiceti a padesáti roky. K trendu přispívá vyšší míra depresí, dlouhá pracovní doba a stres. "Lidé už nedokážou vypnout a relaxovat," uvedl profesor Cary Cooper z Britské asociace pro psychoterapii.