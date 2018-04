Přibrat 200 kilo? Podívejte se, jak tuk obalí vaše orgány

Při třetím, nejtěžším stupni obezity nad 40 jednotek BMI, se lidé dožívají obvykle 60 let. "Je to o dvacet let méně než štíhlá populace," řekl iDNES.cz profesor Štěpán Svačina z III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kolik let života zbývá?

Zmiňované Američance Donně Simpsonové tedy zbývá už jen asi 20 let života, možná ještě méně. Profesor Svačina odhaduje, že americká otylka má BMI kolem stovky a takoví lidé se průměrně dožívají sotva čtyřicítky. Donna Simpsonová tedy může umřít třeba za týden (viz předchozí článek o nejtlustší americké matce).

Extrémně tlustí lidé žijí i v Česku. "Někdy se u nás vyskytnou i několikrát za rok," konstatoval Svačina, podle kterého se do rozměru XXXXXL může rozšířit prakticky každý člověk. "Jen u někoho to jde snadno a u jiného pomaleji," dodal.

U mladších obézních lidí je přitom až desetkrát vyšší úmrtnost než u jejich štíhlých vrstevníků. Umírají obyčejně "náhodou", tedy na komplikace po úrazech, dopravních nehodách nebo po operacích.

Starší obézní lidé umírají typicky na nádory, infarkt či mozkové příhody. Úmrtnost je u nich asi dvakrát až třikrát vyšší.

stupně obezity Obezitu rozdělujeme na 1. až 3. stupeň podle tzv. BMI (Body Mass Index). BMI představuje podíl hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech. Obezita 1. stupně 30,0 – 34,9 BMI

Obezita 2. stupně 35,0 – 39,9 BMI

Obezita 3. stupně nad 40 BMI Spočítejte si své BMI

Dvě lůžka pro jednoho pacienta

Problémy s extrémně obézními pacienty mají i lékaři. Ošetřit totiž člověka s vysokou nadváhou bývá mnohdy velmi složité. "Už se nám stalo, že jsme pro pacienta museli volat i hasiče, aby ho vytáhli ze sanitky," vzpomíná na kuriózní případ Svačina.

V nemocnici pak obvykle takoví lidé leží na dvou lůžkách, nevejdou se do CT přístroje a neunese je ani většina operačních stolů.

Nejzákeřnější je tuk uvnitř těla

Co se vlastně děje v těle obézního člověka? Váha se zvyšuje především kvůli tomu, že člověk svému tělu dodá víc energie, než následně vydá. Nevyužitá energie se ukládá v tukových buňkách. Nebezpečné jsou přitom především vnitřní tuky, které si nemůžeme nahmatat. Usazují se kolem orgánů a uvolňují do těla škodlivé látky, které podporují rozvoj cukrovky a nemoci srdce.

Riziko různých onemocnění roste už při mírné nadváze. "V případě vzestupu BMI nad 30 a zvýšení hodnot obvodu pasu se objevuje výrazně vyšší výskyt zdravotních potíží," upozorňuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která právě rozjela kampaň Žij zdravě.

Tuk v těle zatěžuje pohybový aparát, srdce, cévy. "Vysoká hladina tuků v krvi vede ke kornatění cév, které postihuje všechny tepny v těle, ale nejdůležitější jsou důsledky postižení srdečních a mozkových cév. Pokud se uzavře aterosklerotická věnčitá tepna, dojde k infarktu části srdečního svalu, což je často událost bezprostředně ohrožující postiženého na životě," upozornil Michal Vrablík z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

"Obézní lidé se musí smířit s tím, že často bez varování přichází také mrtvice, která se nemusí dopředu nijak projevit. Následky bývají tragické a mohou končit smrtí nebo ochrnutím," dodal Vrablík.

Tloušťka zvyšuje riziko rakoviny

S nadbytečnými kilogramy roste i riziko různých druhů rakoviny.

"Odhaduje se, že pět až deset procent všech nádorů je způsobeno nadváhou a obezitou a tento podíl stoupá se zvyšujícím se počtem obézních osob v populaci. Pacienti s nadváhou a obezitou mají navíc vyšší riziko závažných komplikací při chirurgickém výkonu, chemoterapii nebo radioterapii," upozornil Tomáš Büchler z onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemonice v Praze.

Obézní ženy mají zase větší pravděpodobnost různých gynekologických potíží, ale také rakoviny dělohy nebo prsu.

Každý kilogram dolů pomůže

Každý kilogram dolů a větší pohybová aktivita přitom zdravotní riziko významně snižují, jak to dokládají například zkušenosti s cukrovkou.

"Riziko vzniku cukrovky je u obézního člověka 53krát vyšší než u normálně vážícího člověka," připomněl profesor Svačina. Stačí ovšem zhubnout o deset procent a okamžitě se sníží potřeba aplikovat léky nebo inzulin.

"Nadváha je alespoň zpočátku diabetu hlavním důvodem nedostatečné citlivosti těla na inzulin a tedy vzestupu cukru v krvi," upozornil. I mírné snížení hmotnosti se pak projeví ve zřetelném snížení odolnosti vůči inzulinu a celkového metabolismu.