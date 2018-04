Přibrali jste v pase? Možná za to mohou vaše kyčelní kosti

I když většina lidí přestane růst do výšky ve dvaceti letech, vědci nyní předložili překvapivé důkazy, že kyčelní kosti se rozšiřují u mužů i žen asi do osmdesáti let. Tedy dlouho poté, co se měl růst kostí zastavit. Za centimetry navíc se tak může skrývat i něco jiného než jen tuk.

"Myslím si, že to je docela běžná zkušenost, když lidé zjistí, že jsou ve čtyřiceti nebo šedesáti širší než byli ve dvaceti," vyjádřil se v prohlášení pro média vedoucí výzkumu Laurence Dahners, profesor z oddělení ortopedie na lékařské univerzitě v Severní Karolíně.

"Myslíte si, že tloustnete, ale očividně se vaše kosti rozšiřují," řekl Dahners.

Pánevní kosti se věkem rozšiřují

Dlouho se odborníci i laická veřejnost domnívali, že za rozšiřováním stojí zvýšení tělesného tuku, proto ho nazývali tloustnutím, avšak studie doktora Dahnerse ukazuje, že pánevní růst může vést i k rozšíření pasu, jak lidé stárnou.

Překvapivý objev byl nalezen zcela náhodou, když doktor Dahners a jeho kolegové studovali rentgenové snímky pacientů. "Vypadalo to, že čím byl člověk starší, tím větší byla pánev, což nedávalo smysl," řekl profesor.

Dahners a jeho spolupracovníci se tedy rozhodli vyšetřit CT snímky od 246 náhodně vybraných pacientů, které rozdělili vždy na dvacet žen a dvacet mužů do desetiletých věkových skupin od 20-29 až do 70-79 let. Vědci měřili jejich šířku a výšku vertebrálního těla, šířku jejich pánevního vchodu (střed pánve, kde se u žen při porodu otevírají porodní cesty) a vzdálenost mezi kyčelními klouby a průměr kyčelních kloubů.

Za přibíráním na váze už nemusí stát jen tuk

Výzkum ukázal, že se stárnutím zvětšila šířka pánve, vzdálenost mezi kyčelními kostmi a průměr kyčelních kostí. Šířka pánve u nejstarších lidí ve studii (ve věku 70 až 79) byla průměrně asi o 2,54 centimetrů větší, než u nejmladších lidí (ve věku 20 až 29). To znamená nárůst asi 7,6 cm v pase mezi dvacetiletým a devětasedmdesátiletým jedincem a váhový nárůst asi o 450 gramů ročně.

"Řekněme, že jste nosil kalhoty s pasem o velikosti 76 centimetrů, když vám bylo dvacet a v osmdesáti by to mělo být 84 centimetrů, aniž byste přibrali nějaký tuk," vysvětlil Dahners, který svému objevu nejdříve nemohl ani uvěřit: "Mysleli jsme si, že možná máme jen nějaké štěstí. Možná jsme prostě jen najali několik starých velkých lidí a mladých malých lidí."

"Zjistili jsme, že starší lidé jsou opravdu širší, téměř o 8 až 9 %," řekl Dahners. Podle Dahnerse se spoustě lidí uleví, když zjistí, že netloustnou jen díku tuku, ale vlastně kvůli kostem.

Význam studie není zatím jasný

Kromě nové výmluvy pro důvod rozšiřování pasu a boků však není jisté, co zjištění doktora Dahnerse a jeho vědeckého týmu vlastně přineslo. Na otázku odborníků, zda by se tento objev dal nějak využít při léčbě problémů kostí, odpověděl doktor Dahners záporně, stejně tak zatím není znám důvod, proč se vlastně pánev stárnutím rozšiřuje.

Někteří experti si myslí, že by za tímto jevem mohlo stát stahování svalů nebo estrogeny, což jsou sice ženské hormony, ale muži je mají také. Každopádně je jasné, že tento objev nevysvětluje epidemii obezity, protože kostra se s nejvyšší pravděpodobností takto chovala vždy a epidemie obezity je poměrně nový fenomén.