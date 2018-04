V hormonech ženy se skrývá tloušťka. Na co si musíme dát pozor?

Obezita má pro ženy velmi nepříjemné důsledky včetně hrozby neplodnosti, komplikovaného těhotenství nebo zvýšeného rizika zhoubného nádoru děložní sliznice.

"Kdyby prevence obezity a boj s ní omezily byť i jediný z těchto problémů, stálo by to za to," poznamenal doktor Tomáš Fait, specialista na gynekologickou endokrinologii a preventivní medicínu. Jenže na ženy číhá několik nebezpečí.

"Tloustnoucí" antikoncepce

Díky kombinované hormonální antikoncepci, jejíž používání za posledních 20 let narostlo o 1000 procent, poklesl počet potratů o 76 procent. Jednou z největších obav uživatelek je strach, že kvůli pilulkám proti nechtěné graviditě přiberou.

"Hormonální antikoncepce opravdu může vést kvůli zadržování tekutin k navýšení hmotnosti obvykle o 2 až 3 kilogramy. Větší nárůst váhy nad tuto hranici je způsoben jinými současnými změnami životního stylu," řekl Fait.

Pokud tedy žena přibere například 10 kilo, neměla by to svádět na hormonální antikoncepci, ale spíše na svůj špatný životní styl včetně stresu nebo nedostatku spánku.

"Nadváha je i nepřítelem porodníků, neboť s sebou přináší vyšší riziko těhotenských komplikací i komplikací za porodu," vysvětluje doktor Fait. "Snížení váhy je i prevencí mnoha nebezpečných gynekologických onemocnění."

Těhotenství mění postavu

Těhotenství a zejména období mateřské dovolené jsou jedním z nejčastějších důvodů vzniku nebo prohloubení obezity. Svou roli tam ovšem nehrají jen hormony, ale i stres a nedostatek času.

"Pokud plně kojíte, je to výborné z mnoha důvodů, ale nepokoušejte se o značnou redukci váhy, protože při hubnutí se do mateřského mléka vyplavují ve zvýšené míře cizorodé látky. I když během kojení nebudete hubnout, může být útěchou ženám slovanského typu, že při kojení odcházejí z těla tukové zásoby především ze stehen a hýždí," radí Iva Málková ze sdružení Stop obezitě.

V těhotenství i po něm je důležité stravovat se zdravě a pravidelně, zapojte do svého života pohyb, nejlépe chůzi.

"Nehubněte po porodu více než 1 kilogram do měsíce, i tak činí úbytek 12 kg do roka," dodává Málková.

V menopauze snižte příjem kalorií

Přibývání na váze bývá bohužel součástí menopauzy. "Po vyhasnutí funkce vaječníků se mění metabolismus ženy. A tak část žen při nezměněném příjmu kalorií i pohybovém režimu přibírá na váze," vysvětluje Fait.

Ještě závažnější z estetického a hlavně zdravotního hlediska je rozložení tuku vyjádřené obvodem pasu. Nastává přesun tuku z gynoidní ("hruštička") do androidní ("jablíčko") pozice, tedy opuštění podkožního tuku v oblasti hýždí a boků a jeho ukládání v nitrobřišní oblasti.

Tento typ obezity je přitom spojen se zvýšeným rizikem diabetu II. typu, vysokého krevního tlaku, cévní mozkové příhody, arytmie, ischemické choroby srdeční nebo rakoviny prsu.

Specialista Tomáš Fait uvedl, že podle většiny studií případná hormonální terapie v menopauze tento trend nijak neovlivňuje, podle některých je mu schopna dokonce i částečně zabránit.

"Hlavními bojovníky proti tloustnutí v menopauze nejsou ani hormonální terapie ani "zázračné" potravinové doplňky. Je to jedině žena sama. Musí lehce snížit příjem kalorií a zvýšit pohybovou aktivitu. Ta je ostatně i nejúčinnějším režimovým opatřením proti návalům horka a vynikající prevencí osteoporózy," konstatuje Fait.

A k tomu se přidává i Iva Málková. "Značná část našich klientů v kurzech jsou ženy v menopauze. I když třeba nebyly desítky let v tělocvičně a staraly se stále jen o rodinu a zapomínaly na sebe, mohou si malými postupnými kroky výrazně zlepšit životní styl," říká Málková.