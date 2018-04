Příběhy lidí, kterým test zachránil život

Mlčení má fatální důsledky.

Spousta lidí si totiž myslí, že kolorektální karcinom buď vůbec neexistuje, nebo nepředstavuje zas tak velký problém.

Myslelo si to i několik vybraných lidí, kteří se rozhodli podělit se s vámi o své zkušenosti.

Pokud máte i vy svůj příběh (či příběh z okolí), napište nám. Třeba si díky vašemu vyprávění ostatní uvědomí, že rakovina tlustého střeva a konečníku se týká i jich samých.

• Ivana, 56 let, úřednice

O rakovině tlustého střeva a konečníku jsem poprvé slyšela až v době, kdy jsem už měla nějaké problémy - hlavně silné střevní křeče, časté zvracení a průjmy. Dlouho jsem si myslela, že mám vředy nebo nějakou jinou podobnou nemoc, a k doktorovi jsem nechtěla jít. Pak už se to ale nedalo vydržet. Můj praktický lékař mě poslal na některá vyšetření a mimo jiné mi dal test na okultní krvácení. Našla se v něm krev. Doufala jsem, že se naplní slova lékaře, který říkal, že krev ve stolici nemusí zákonitě znamenat rakovinu tlustého střeva nebo konečníku. Měla jsem ale smůlu. Dnes už jsem po operaci, naštěstí byla udělaná včas a já již více než rok žiji s diagnózou: po operaci kolorektálního karcinomu.

• Jan, 72 let, architekt

Od dětství mě doma učili správné životosprávě. Mí rodiče byli velice pokrokoví a vždy si přáli, abychom jedli zdravě, a měli dostatek pohybu. Asi před rokem jsem se z plakátku v čekárně u lékaře dozvěděl o možnosti nechat si zdarma udělat test na okultní krvácení. Hned jsem se na to doktora zeptal. Příští měsíc jdu už na druhé vyšetření, protože tomu budou dva roky od toho posledního. Manželka chodí také pravidelně. A oba jsme bez nálezu.

• Petr, 42 let, zedník

Někde jsem slyšel o testu na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Tak když jsem byl u doktora, zeptal jsem se ho na to. Na bezplatný test ještě nemám věk, tak jsem si zaplatil nějakých pár desítek korun a můžu být klidný - nic se nenašlo.

• Karel, 68 let, vysokoškolský profesor

O testu na okultní krvácení jsem se dozvěděl od jednoho svého studenta. Při návštěvě lékaře jsem o test požádal. A pak jsem ho měl více než půl roku doma, aniž bych si ho udělal. Až potom jsem našel odvahu a test podstoupil. Překvapilo mě, že je to tak lehké a hlavně bezbolestné. Výsledky jsem se dozvěděl velmi brzy. Rakovinou tlustého střeva a konečníku netrpím. Zatím. Za dva roky půjdu určitě na test znovu, ale to už nebudu půl roku čekat.

• Zdenka, 28 let

O rakovině tlustého střeva a konečníku toho vím poměrně hodně: babička na ni zemřela a maminka je po operaci tlustého střeva (bylo to "o fous", ale naštěstí se to podařilo zachytit to včas). Trochu mne to motivuje dělat něco pro své zdraví a snažit se dodržovat zásady správné životosprávy. Vím, že patřím do rizikové skupiny, ale pořád věřím, že když se budu takhle bránit, že se mi podaří nemoci předejít.

• Pavel, 78 let, učitel

Na rakovinu konečníku mi zemřela manželka. Dodnes se z toho nemůžu vzpamatovat. Bylo to hrozně rychlé, najednou měla bolesti a za několik dní už nebyla. Až po této hrozné zkušenosti jsem šel na test. Jsem zdravý. Ale pořád si říkám, jestli nemohla žena ještě dnes žít...

• Michaela, 55 let, prodavačka uzenin

K onemocnění střev jsem se dostala vlastně přes svoje povolání. Už když jsem studovala, tak jsme měli ve zdravovědě nějaké věci ohledně správné stravy, škodlivých účinků červeného masa a podobně. Dělám v tom oboru přes 30 let a hlavně v posledních deseti letech je vidět, že se lidi o svoje zdraví začínají zajímat a kupují víc ryb nebo drůbežího. Ale na testu jsem ještě nebyla, vlastně o tom ani nic nevím.

• Libuše, 54 let, asistentka

Celý život mám sedavé zaměstnání. Snažím se sice alespoň zdravě jíst, ale kvůli mnoha společenským akcím, kterých se musím zúčastnit, ani to moc nejde. Když jsem byla nedávno u lékaře, sám mi nabídl test na okultní krvácení. Dost váhám, mám strach. Ale říkám si: rozhoupej se, třeba ti to zachrání život.