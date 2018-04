Shodila jsem 15 kilo. Za zhubnutí vděčím i Bridget Jonesové

Názor nutriční specialistky:

„Klára je typ člověka, který když se do něčeho pustí, jde do toho naplno. Pracovalo se s ní velmi dobře. Na základě Komplexní nutriční typologie jsme jí upravili jídelníček a sestavili jídelní plán, kdy jsme ubrali potraviny jako pšenice, přílohy, lepek, sacharidy a naopak jsme se začali soustředit, aby svačiny do školy nepřipravovala jen dětem, ale i sobě do kanceláře. To byla podstatná změna a posun, kdy začala více myslet sama na sebe,“ prozrazuje Ivana Tomešová ze Světa zdraví Siluet, která se o Kláru starala.