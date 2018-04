I s roztroušenou sklerózou zhubla 30 kg. Běhá půlmaratony a dělá triatlon

Problémy s váhou Markéta jako dítě nikdy neměla. Naopak patřila mezi velmi aktivní děti. Lezla po stromech, běhala po venku, věnovala se atletice, zejména hodu oštěpem, a její sportovní založení jí mnohé kamarádky záviděly.



„Asi hlavně proto, že jsem díky sportu byla štíhlá a svalnatá a přitom jsem snědla, na co jsem přišla. Dokonce jsem dojídala i obědy spolužáků v jídelně, protože jsem nikdy neměla dost,“ vzpomíná.

Přechod na střední školu už tak harmonický nebyl a zpětně Markéta vidí, že jejím největším problémem byla deprese a léčba právě diagnostikované roztroušené sklerózy, která nakonec zapříčinila nárůst její hmotnosti o 20 kilogramů.

„I když jsem byla celkově spokojená, nebyla jsem šťastná. Ztratila jsem smysl života, ba co hůř, bylo mi to jedno. Až do konce střední školy byla moje váha jako na houpačce.“

Zlom přišel po rozchodu

Na vysoké škole se Markétin stav trochu ustálil, váhu udržovala v přijatelných mezích, zdravotní problémy měla pod kontrolou a našla si partnera. Přesto se ale splín po třech letech objevil znovu. „Zlomila jsem si nohu a vyměnila antikoncepci. A kila šla nahoru neuvěřitelnou rychlostí, nakonec jsem vážila 90 kilo. Ani mi nevadilo, jak vypadám, ale začalo mi vadit, že se najednou bojím jezdit venku na kole nebo lyžovat,“ svěřuje se Markéta.

Po rozchodu začala se změnou životního stylu. Nejdříve chodila s trekovými hůlkami a to jí dělalo šťastnější. I tak se ale rozhodla, že potřebuje změnu razantnější a vyhledala pomoc odborníků.

Ukázkový jídelníček na začátku hubnutí: Snídaně:

A - Jogurt, ovesné vločky, různé variace ovoce

B - Žitný chléb, lučina, šunka Svačina:

A – Žitný chléb, lučina, šunka

B – Různé variace ovoce Oběd:

Kuřecí, krůtí nebo hovězí maso dušené či z parního hrnce s brambory nebo rýží Svačina:

A – Neochucený kefír, zeleninové variace

B – Bílý jogurt, slunečnicová semínka či vlašské ořechy Večeře:

A – Zeleninový talíř, grilované kuřecí nebo variace sýru a šunky

B – Pečená kuřecí křídla, listový salát Svačina:

V případě ponocování syrová nebo dušená zelenina, či variace šunky, sýrů



„Když jsem šla za odborníky, neměla jsem žádnou představu, kolik bych chtěla zhubnout, nebo jak bych chtěla vypadat. Vlastně jsem ani nevěřila, že by mi tam mohli pomoci. Chtěla jsem se jen cítit lépe a znovu dělat všechno, co jsem měla ráda,“ vzpomíná.

„Přestože mi bylo 23, můj biologický věk byl podle výsledků vyšetření 41 let. Začátky byly těžké, zvyknout si na zapisování všeho, co jsem snědla, a pravidelně jíst každé tři hodiny. Neustále jsem si vymýšlela důvody, proč to nemůže fungovat. Nakonec jsem se ale vždy snažila zachovat tak, jak mi odbornice doporučila.“

I sama nutriční specialistka, ke které si Markéta přišla v roce 2013 pro první radu, vycítila, že největší problémy má právě se sebedůvěrou. „Vůbec si nevěřila, byla velmi překvapená, když jsem se na první schůzce zhrozila nad jejími hodnotami a sdělila jí, že málo jí i pije,“ vzpomíná na první setkání nutriční specialistka Pavlína Cermanová z liberecké pobočky Světa zdraví.

První úspěchy byly další motivací

Markéta na základě výsledků dostala od nutriční terapeutky jídelníček na míru a začala se snažit. „Překvapilo mě, jak najednou Markéta spolupracovala, jak se snažila a všechno si promýšlela. Bylo na ní vidět, že je pro změnu vážně rozhodnutá.“

„Líbilo se mi, že mě naučili, jak si jídelníček vytvořit sama, naučili mě o tom, co jím, přemýšlet a postupně jsem díky tomu ‚odlehčovala‘ a ozdravovala svoji kuchyni,“ vypráví mladá žena. Jako první se objevily změny chutí a noví pomocníci v kuchyni.

„Dříve jsem vařila klasickou českou kuchyni – omáčky, pečená kolena apod. Nedokázala jsem si představit, že bych neměla fritovací hrnec. Dnes jím potraviny, o kterých jsem si myslela, že je nikdy ani neochutnám, a friťák nahradil parní hrnec, ve kterém jsem schopna připravit téměř cokoli.“ Hlavními složkami její stravy je tak místo hamburgerů a hranolek hlavně velké množství zeleniny, ovoce, kvalitní maso a rýže.

Kromě jídla začala do svého života Markéta přidávat i sportovní aktivitu, protože právě ta jí nejvíce chyběla, ale v období nadváhy pro ni byla spíše trestem. „V té době mi jako ideální začátek přišel kruhový trénink ve fitness Contours pro ženy, kde jsem se při cvičení nemusela stydět. Po třech měsících jsem přidala ještě spinning, nejdříve jednou týdně a po dalších třech měsících 3krát týdně,“ vyjmenovává Markéta.

Závodí a chce zkusit kulturistiku

Nakonec k tomu Markéta přidala ještě plavání a Nordic Walking v okolí Ještědu. „Poté, co jsem zhubla prvních 10 kilo, byl pro mě novou výzvou běh. Ani jako atletka jsem dříve neběhala více než 150 metrů. Radost jsem z toho neměla, ale přestala jsem hledat výmluvy a vybíhala klidně i v deset hodin večer,“ přiznává i s tím, že začátek byl těžký i proto, že se brzy dostavila bolest kloubů a kolen.

„Měla jsem 80 kilo, bylo to pořád dost. Vyřešila jsem to během na odpruženém pásu a k tomu jsem i hodiny trávila na Orbitreku, abych si vybudovala kondici. Už po měsíci tvrdého tréninku jsem byla schopna běhat normálně venku a navíc mě to začalo i bavit.“

Spinning nakonec vyměnila za jízdu na horském kole, přidala ještě kickbox a v roce 2015 uběhla svůj první půlmaraton a díky celému snažení zhubla během 2,5 let 30 kilogramů.

„Díky nově nabrané svalové hmotě se už zase ničeho nebojím a cítím se skvěle,“ dodává Markéta. O jejím neutuchajícím nadšení svědčí i běžecké závody a triatlony, kterých se od loňského roku aktivně účastní.

„Jaro a léto v mém podání bude ve znamení sportu a adrenalinu. Přípravou na závody mě provází specialista na sportovní výživu Martin Kolář ze Světa zdraví. S ním řeším také kulturistiku, které bych se chtěla začít věnovat. Poprvé v životě jsem šťastná, mám cíle, vrátila se mi má stará bezhlavá odvážná a sebevědomá osobnost,“ uzavírá svůj příběh nadšeně žena, která se rozhodla splnit si svůj dětský sen a stala se uchazečkou o práci u Policie ČR.