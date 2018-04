Příběh Waris: Bůh nevyžaduje obřezané ženy

Mnoho lidí věří, že to Korán vyžaduje, vzhledem k tomu, že tyto praktiky jsou všeobecně provozovány v muslimských zemích. Není to pravda - ani v Koránu ani v Bibli se nic nepraví o tom, že by se měly na počest Boha ženy obřezávat.

Tyto praktiky jsou podporovány a vyžadovány muži - nevědomými sobeckými muži - kteří si tak chtějí zajistit, že budou jedinými vlastníky ženiny sexuální přízně. Trvají na tom, aby byly jejich ženy obřezány. Matky souhlasí s obřízkou svých dcer, protože se bojí, že by nenašly manžela.



V kultuře kočovníků, v níž jsem byla vychována, není místo pro neprovdanou ženu, a tak matky cítí, že je jejich povinností zajistit, aby se jejich dcerám dostalo té nejlepší příležitosti - stejně jako rodiny na Západě cítí, že je jejich povinností posílat své dcery do nejlepších škol.



Pro mrzačení milionů dívek každý rok není žádný důvod, je to jen nevědomost a pověra. Následky, jež přinášejí bolest, utrpení a smrt, jsou tím nejlepším důvodem, aby se s tím skoncovalo.



Kmenové války, stejně jako praktikování obřízky, jsou vyvolávány sobectvím a agresivitou mužů. Nerada to říkám, ale je to pravda. Obě tyhle věci vycházejí z jejich posedlosti teritoriem – vlastnictvím - a ženy spadají do téhle kategorie kulturními tradicemi i podle zákona.



Možná že kdybychom mužům uřízly varlata, moje země by se stala rájem. Uklidnili by se a byli by senzitivnější. Bez toho neustálého kypění testosteronu by nebyly války, zabíjení, loupeže, znásilňování. A kdybychom jim uřízly penisy a nechali je - buď ať vykrvácejí nebo přežijí - možná že by si poprvé uvědomili, co dělají svým ženám.