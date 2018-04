Příběh Sáry: Manžel má sex s našimi přáteli, mně to tajil

Manžel naštěstí dobře vydělává, pracuje ve velké investiční společnosti, kde šéfuje několika podřízeným. Máme celkem harmonický vztah, rozumíme si a naštěstí jeden druhému vycházíme vstříc.

Já Petrovi nevyčítám, když chodí kolikrát domů až v noci a já jsem na děti a celou domácnost sama. On zase plně respektuje, že toho mám kolikrát nad hlavu. Občas se mi to snaží vynahradit o víkendech, kdy se stará o děti a já si třeba vyrazím s kamarádkami. Pochopitelně jezdíme v létě i v zimě na dovolené, kde si užijeme společného života na pár měsíců dopředu.

Poznali jsme skvělou dvojici

Vloni před létem jsem se na večírku manželovy firmy seznámila s Petrovým kolegou a jeho manželkou. Sedli jsme si hned od prvního okamžiku. Marek má podobný styl humoru jako Petr a s Lindou si zase jsme podobné my dvě. Navíc jsme zjistili, že bydlíme kousek od sebe. Linda je také doma s tříletou holčičkou.

Chlapi se vídají v práci, občas spolu zajdou na drink a my jsme se začaly s Lindou docela pravidelně scházet. V létě jsme se vídali i s dětmi všichni dohromady, grilovali jsme buď u nás, nebo u nich. Stali se z nás skvělí přátelé.

Na podzim slavil Marek narozeniny, pozval nás k nim domů na oslavu. Doporučil nám, ať si zajistíme hlídání až do rána – prý to bude supermejdan, hlásil dopředu. Přiznám se, že se mi nikam moc nechtělo. Supermejdan s hromadou cizích lidí nebyl to, po čem bych toužila. Ale šli jsme, bylo by trapné odmítnout, přece jen Marek s Lindou patřili mezi naše nejlepší přátele.

Supermejdan jen pro čtyři

Jenže u přátel nás čekalo překvapení, oslava byla jen ve čtyřech. Když jsem se ptala proč, Marek říkal, že to bude supermejdan, odpověděl mi, že to teprve přijde, ať se nechám překvapit a jestli máme to hlídání až do rána... Překvapení to opravdu bylo a pořádné. Ani nevím, jestli to dokážu napsat.

Večírek byl skvěle připravený, plno jídla, alkoholu, skvělá muzika. Asi po hodině lehce přiopilá Linda vyzvala mého muže k tanci. Před mýma očima ho od prvního okamžiku sváděla, lezla po něm, osahávala ho. Petr byl celý nesvůj, házel na mě vyděšené pohledy. Marek je oba pozoroval s přimhouřenýma očima. Pak vyzval k tanci on mě a začal to na mě zkoušet, sahal mi na zadek, hladil mě a v rozkroku jsem ho cítila naprosto zřetelně. Byla jsem v šoku.

Když skončila skladba, odskočili jsme s Petrem od obou našich tanečníků a rychle jsme se posadili vedle sebe. Nevěděli jsme, co si máme myslet. Za chvíli jsme pochopili. Linda prohlásila, že jí je horko. Marek se přidal, že bychom si mohli odložit všichni a trochu si společně užít. Petr se zeptal, co myslí. A Marek na rovinu odpověděl, že bychom se mohli přesunout do ložnice a otestovat jejich nové letiště. Petr začal koktat, že jsme s ničím takovým nepočítali, že si vážíme jejich nabídky, ale že to musíme odmítnout a jít raději domů.

Petr se s Lindou a Markem vídá sám

Doma jsem mu vynadala, proč jim rovnou neřekl, že takhle tedy ne, že je to trapné a co si o nás vůbec oba myslí. Petr mi řekl, že se s Markem vidí denně a že se s ním nechtěl pohádat, proto se z toho snažil jen vybruslit. Pochopila jsem ho. Nakonec jsme si užívali sami dva, děti byly u babičky a my měli celou noc jen pro sebe.

S Lindou jsem se pak dlouho neviděla. Párkrát mi volala, ale já jí telefon nikdy nezvedla. Cítila jsem se hrozně trapně. S Petrem jsme se o našem zážitku bavili jen jednou. Začal s tím on sám, když jednou jen tak nadhodil, jaké by to vlastně bylo, kdybychom to vyzkoušeli. Reagovala jsem hodně naštvaně, takže raději zmlkl.

Pomalu jsem na všechno zapomněla, když mi opět volala Linda. Už mi bylo trapné hovor nepřijmout, tak jsem ho zvedla. Linda byla nadšená, jak jí moc chybím, jak si nemá s kým pokecat a co prý se mnou je a tak podobně. Odpovídala jsem jí dost stroze, měla jsem pořád takový divný pocit.

Jenže nakonec mě Linda uzemnila dotazem, kdy už konečně přijdu s Petrem na jejich společné večírky. Vůbec jsem nechápala a Linda mi začala líčit, jak Petr přijal jejich pozvání a všichni tři si užívají společně, nebo jen ona s ním či s Markem. Už se takto sešli asi čtyřikrát. Petr mě pokaždé omlouvá, že mi není dobře, nebo že jsou nemocné děti a že příště už určitě přijdu s ním.

Byla jsem v šoku, rychle jsem se rozloučila a nevěřícně seděla snad hodinu s mobilem v ruce. Co se to s Petrem stalo? Proč to dělá? Proč mi nic neřekl? Navíc mu muselo být jasné, že to jednou praskne.

Už je to pár dní a já Petrovi neřekla, že to vím. Myslím, že ani on neví, že mi to Linda řekla. Nevím, jak o tom začít mluvit. Nevím, jak se mám zachovat do budoucna. Mám to brát jen jako úlet, nebo nepřekonatelnou překážku? Mám ho ráda, ale tímhle se mi zprotivil, že bych snad byla schopná se s ním i rozejít.

Sára

Názor odborníka: Co vám přesně vadí a co z toho plyne?

Obávám se, že žádná z možností, o nichž uvažujete, není ideální. Tedy, pokud v této situaci nějaké ideální řešení vůbec existuje. Pokud jde o možnosti, nad nimiž uvažujete, tak o nich si myslím následující: pokud budete čekat, až se manžel přizná sám, můžete čekat (a trápit se) donekonečna. Pokud jde o žádání vysvětlení – co čekáte, že vám manžel řekne? A třetí a čtvrtá možnost znamenají v důsledku totéž – rozchod.

Zkuste se zamyslet nad možností pátou. Odpovězte si na otázku, co vám na tom všem přesně vadí. Je to nevěra? Jsou to manželovy lži? Je to jeho lehkomyslnost (mohlo mu přece dojít, že se to jednou provalí)? Je to fakt, že možná předpokládal, že se jednou přidáte? Něco jiného? Až tu odpověď najdete, položte si další otázku, zda jste schopná to manželovi odpustit a za jakých okolností. Výsledek mu prostě oznamte a definitivní rozhodnutí co dál vyplyne z toho, jak se ke všemu manžel postaví.

Pavel Král, Psychologie.cz

