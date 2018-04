Příběh Pavly: Zahýbal mi a já s ním čekám dítě

Názor psychologa Poradit vám určitě svede každý, ale to nic nemění na tom, že se nakonec budete muset rozhodnout sama. Můžu zde ale napsat otázky, které mě napadly, když jsem váš příběh četl. Nemluvíme zde o plánování rodiny, ale protože už těhotná jste, mluvíme o tom, zda dítě donosíte, nebo zda půjdete na interrupci. S tím souvisí má první otázka, zvládlo by interrupci vaše svědomí? Pokud ne, je rozhodnuto a dál nemusíte číst. Pokud ano, pak bych se asi ptal, jaké důvody by vás k interrupci vedly. Pokud je to obava z toho, že byste mohla skončit s dětmi sama, rozumím tomu, že ve vás asi budí úzkost. Na druhou stranu, svět je vrtkavé místo a jistotu, že nezůstaneme sami, nemáme nikdy.

Pavel Král, Psychologie.cz