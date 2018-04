Příběh Martina: Své ženě jsem nevěrný. Spustila to internetová seznamka

Jmenuji se Věra, je mi 31 let a jsem vdaná. S manželem máme malou dceru a on ještě dospělého syna Marka z prvního...

Příběh Anety: Život se dvěma muži

Jmenuji se Aneta a je mi 34 let. Se svým mužem žiji už 16 let, z toho jsme osm let manželé. Manžel je o 13 let starší....