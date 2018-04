Příběh návrhářky, která šije pro bolivijského prezidenta

Šít pro hlavu státu by neměl být problém. Krejčí ho změří a pak už mu na míru dělá obleky různých barev a různých látek. V případě bolivijského prezidenta, který je po více než pěti stech letech od objevení Ameriky prvním indiánským lídrem své země, to tak snadné rozhodně není.

Nejznámější bolivijská návrhářka Beatriz Canedo Patino

Evo Morales, který si zakládá na zdůrazňování chudých kořenů, ze kterých vzešel, nesnáší kravatu a vůbec mu evropský šatník přijde odporný. Chce něco speciálního, něco po předcích z etnika Aymarů. Díky němu má dnes módní svět styl, kterému se říká Evo-fashion nebo Evo-look.

Jeho autorkou je nejznámější bolivijská návrhářka Beatriz Canedo Patino, která je v branži označovaná za průkopnici v zavádění materiálů z lamích vláken na globální mola.

Beatriz Canedo Patino Tato žena se narodila v Bolívii, ale celé dětství prožila v USA. Pak ji její rodiče poslali na studia politologie do Paříže, ale v metropoli světové módy zběhla ke své současné profesi. Po návratu do USA si v roce 1987 otevřela salon na newyorské 7. avenue, kde se vedle sebe koncentrují pobočky většiny významných světových návrhářů.

"V lednu 2006 - pouhé dva týdny před prezidentskou přísahou - za mnou přišli Moralesovi lidé s tím, abych pro něj i jeho doprovod vytvořila oděvy na inauguraci. Nadchli mě tím, že měli jen dva požadavky: inspirovat se aymarskými tradicemi a vynechat kravatu," vzpomíná úspěšná padesátnice na dva týdny, kdy pro samou práci skoro nespala.

Lamí svrchník pro americkou první dámu i papeže

Sama podle svých rysů a bledé pleti nemá žádné předky z předkolumbovských obyvatel Ameriky, přesto se dme hrdostí, že to je ona, kdo přes svého ‚modela‘ může zavádět indiánskou módu do nejvyšších pater světové politiky.

Díky tomu na summitech mezi nudnými saky zasvítí bílá tunika opatřená domorodými geometrickými vzory nebo se tam objeví kabátec z lamích vláken, kterému chybí límec, zato je opatřen pestrými výšivkami.

Pod ním nosí socialista, který při vládnutí projevuje autoritářské tendence, bělostné košile. Početní Moralesovi oponenti to kousavě komentují, že je lídr pracujícího lidu už ani nepere a rovnou vyhodí. A vůbec - jak to, že se šatí v nejdražším salonu nejchudší země Jižní Ameriky, když si zakládá na tom, že se narodil do bídy aymarské vesnice?

Žena v typickém oblečení hledí na legendární jezero Titicaca

Canedo Patino nechce tyto připomínky komentovat. Vyhýbá se i dotazům na to, jaký je prezident jako zákazník a kolik jí platí: "Morales je jedním z mých klientů a tyto věci zůstanou jen mezi námi."

Nakupují u ní především cizinci, protože místním bohatým cokoliv s označením ‚made in Bolivia‘ připadá automaticky méně kvalitní než zahraniční produkce. Když byla v La Pazu v 90. letech Hillary Clinton ještě v pozici první dámy, odvezla si z její dílny červený kabátec z vlny alpaky (druh lamy).

Tanec v ulicích. V metropoli La Pazu často narazíte na pouliční fiestu. Bolivijské grafity. Obrázky prozrazují, jaká je móda v kloboucích a čepicích.

Svrchník ze stejné suroviny ušila i pro minulého papeže Jana Pavla II., který ho používal při čtení za zimních večerů ve své soukromé rezidenci. Mezi VIP klientelu patří i španělská královna Sofia, jihoafrický exprezident Nelson Mandela nebo jeho francouzský kolega Jacques Chirac.

I k nim Canedo Patino důsledně odmítá přidat nějakou barvitou historku z odebírání měr. Když už na Moralese přece jen kritické slovo upustí, týká se to odívání. Nelíbilo se jí, když tento bývalý pastevec lam, trumpetista, hráč a bafuňář vesnického fotbalového mužstva a nakonec vůdce pěstitelů koky vyrazil na svou první cestu po zvolení v obyčejném barevně pruhovaném svetru.

Vlna z alpaky Beatriz Canedo Patino od počátku využívala materiál, který je pro její vlast typický: jemnou, ale velmi výhřevnou vlnu z domestikované alpaky. "Tu na slavnostní příležitosti využívala už incká šlechta, kolonialisté ji vozili i na španělský královský dvůr. Pak byla postupně zapomenuta, v 80. letech bylo lamí oblečení jen suvenýrem pro baťůžkářské návštěvníky And. Já jsem tuto vlnu zas zavedla do haute couture (vysokého krejčovství), další firmy pak ode mě nápad převzaly," chlubí se svobodná a bezdětná umělkyně, které novinové články přezdívají alpaková královna.

Měl ho na sobě, když si třásl rukou se španělským králem, španělským premiérem i čínským prezidentem. Na setkání s nejvyššími představiteli Francie zase přišel v kožené bundě.

Z politoložky alpakovou královnou

První proslulou nositelkou její značky BCP se stala v New Yorku rovnou manželka peruánského ředitele zeměkoule - tedy choť generálního tajemníka OSN Javiera Péreze de Cuéllara.

"Vlákna ze srsti domestikované alpaky srsti mají 22 odstínů. Kromě extrémů není vůbec potřeba dobarvování," chválí své alpaky rozevlátá návrhářka. Byla by ráda, kdyby se jejich vlna stala stejně tak populární, jako je ta z ovce. Už i proto, že vyšší poptávka by výrazně zlepšila bídnou životní úroveň, kterou mají pastevci lam.

Sedím v salonu BCP na hlavní třídě La Pazu. Kolem nás jsou rozvěšeny kabáty nenápadných střihů v brčálově zelené a vínově červené barvě. Z hravosti modelů v ulici nevidím nic, a návrhářka si proto do rukou bere svůj katalog a na fotkách předvádí, které drobnosti z indiánské almary zařadila do svých kolekcí.

Jednou z nich jsou ozdobné střapce, kterými si Aymarky vylepšují svoje mohutné copy, a ona je umístila na opasky. Výraznější překlopení módy z ulic do haute couture neplánuje. Přece jen dělá oděvy tak, aby měly globální dosah. A co se tradičního koloniálně-indiánského stylu týče, očekává, že bude postupně vymírat.