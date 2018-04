Příběh: Moje čtrnáctiletá neteř trpí kleptomanií. Ukradne cokoli

Má sestra to v životě nemá zrovna lehké. Rozvedla se a je na Lenku sama. Na to, že není něco v pořádku, přišla, když jí koupila nové oblečení. Aby to pro Lenku bylo překvapení, chtěla ho schovat do skříně. Ale co tam nenašla! Povalovaly se tam notýsky, tužky a další drobnosti, které nikdy před tím neviděla.

kleptomanie Je to chorobná a nezadržitelná touha po odcizování věcí. Jedinci s touto poruchou cítí nutkání odcizovat věci, které mají obvykle malou či nulovou hodnotu, jako například pera, balíčky cukru, kancelářské svorky atd. Někteří si svého jednání nejsou ani vědomi. Porucha obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku. Mnohdy je kleptomanie provázena dalšími psychickými poruchami. Pro léčbu poruchy je doporučována kognitivně-behaviorální terapie, jako podpůrná léčba se někdy indikují psychofarmaka. Kleptomanií trpí například herečka Winona Ryderová. Zdroj: Wikipedie

Myslela si, že dcera lže

Nemohla uvěřit vlastním očím. Ihned, jak dcera přišla domů, stála už před ní její mamka se všemi věcmi ze skříně a s nevěřícným výrazem. Ptala se jí, proč ty věci ukradla, když má v prasátku naspořených 860 korun. Ona jí odvětila, že to krást nechtěla, ale že si nemohla pomoct. Že má nezadržitelnou chuť krást.

Ten večer ji matka seřezala, protože si myslela, že jí dcera lže. Domnívala se, že si jenom vymýšlí a že normálně krade. Všechny nakradené věci vyhodila a proklínala dceru jako zlodějku.

Sestra doufala, že Lenka po tom výprasku krást přestane. Jenže nepřestala...

Další den navštívily babičku a má sestra jí všechno vyprávěla. Babička se nestačila divit, co to z její vnučky vyrostlo, a nějak se jí nezdálo, že by byla zlodějka. Své dceři potom řekla, že slyšela o nemoci zvané kleptomanie a že by to mohlo Lenku trápit.

Jenže sestra jen mávla rukou a řekla, že si myslí, že to byla jenom obyčejná zlodějina.

Další ukradené drobnosti

Jenže když se vrátily domů, nemohla má sestra uvěřit vlastním očím. Lenka vybalila z návštěvy u babičky ukradená víčka od PET lahví a k tomu ještě obyčejného malého slona v hodnotě tak 15 korun.

A tak sestra konečně otevřela internet a začala se pídit po tom, co by mohlo být příčinou opakovaných drobných krádeží její dcery. Našla si heslo kleptomanie a nestačila se divit, jak projevy této choroby na Lenku pasují.

S Lenkou si pak ještě jednou promluvila, a ta jí řekla, že cítí v těle před krádeží ohromné napětí, které se pak po dokonání činu uvolní.

Nahrané krádeže na zahradě

Všechno už tedy bylo jasné a sestra začala ihned jednat. Vzala Lenku k psychiatrovi, který jí podrobil vyšetření. Podezření na kleptomanii se skutečně potvrdilo a Lenka začala s léčbou.

Kromě léků, které bere, jí její matka pomáhá tak, že u nich na zahradě připravuje takové ukázkové situace. Lenka jakoby něco "ukradne", takže už z toho má opojný pocit, a její "běžné" krádeže se zmenšují.



Samozřejmě bychom se za Lenku mohli stydět, ale nestydíme se, protože za to nemůže, je tak prostě nemocná. Moc se snaží z toho dostat a docela se to i daří. Ty doby, kdy kradla každý den, už jsou pryč. Teď dokonce začala chodit na basket, který ji moc baví, takže napětí si teď užívá při sportu.

Uvidíme, jak to půjde dál. Doufám, že dobře.