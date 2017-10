Módní ikona Sophia Amoruso: od popelnic k milionům, od milionů k bankrotu

„Následuje volné převyprávění skutečných událostí.“ Tak začíná seriál Girlboss, který měl letos v dubnu premiéru na internetové televizi Netflix. Zasvěcení vědí, že „Girlboss“ je přezdívka i životní motto Sophie Amoruso, módní ikony, která se před deseti lety doslova během několika měsíců vyšvihla z anarchistky, která jedla z kontejnerů, na majitelku kultovní módní značky Nasty Gal.



Je pravda, že v seriálu, kde ji ztvárnila herečka Britt Robertsonová, působí trochu jako karikatura generace mileniálů a její příběh se zdá být trochu přehnaný. Taky je ale pravda, že život Sophie Amoruso americký sen skutečně připomíná. Z chuďasky se opravdu stala milionářkou, opravdu se jí z ničeho podařilo postavit módní impérium. Bohužel strmý vzestup následoval stejně strmý pád.

Anarchistkou odmala

Když byla Sophia malá, stěhovali se s rodinou sem a tam po celém západním pobřeží Spojených států. Vystřídala asi deset škol – a žádná ji nebavila. Už jako puberťačka se rozhodla, že bude jako anarchistka bojovat proti „systému“.

Jak řekla, tak udělala, a v sedmnácti se přestěhovala do komuny ve washingtonské Olympii. Živila se drobnými krádežemi, jídlo hledala v popelnicích a jediné, co ji zajímalo, byly rockové koncerty a móda z vintage obchodů, kterou si ale nemohla dovolit.

Změnilo se to, až když se přestěhovala do San Francisca. Doktor jí zjistil kýlu, a tak kvůli zdravotnímu pojištění musela začít pracovat: vystřídala brigády v obchodech se zdravotní obuví, na recepcích, v prádelně i v bistru s rychlým občerstvením. Nenáviděla autority, a tak na většině míst vydržela pár dní, maximálně týdnů.

První poctivě vydělané peníze se jí ale hodily. Začala si za ně pořizovat oblečení, na které se dřív jen chodila koukat do výlohy. Bylo to na přelomu tisíciletí, vintage móda frčela, Sophia milovala zvlášť tu ze sedmdesátých let. Tehdy taky objevila svůj talent – v sekáči na rohu dokázala „vyčenichat“ zachovalé značkové kousky za pár babek.

Kousky ze sekáče za tisíce

Nakupovat oblečení ji bavilo, ale ještě víc ji bavilo ho vylepšovat a prodávat. Na prodejním serveru eBay, který se v té době rozjížděl, si založila účet, který pojmenovala podle písničky Nasty Gal („Zlobivá holka“) od zpěvačky Betty Davisové. Z jejího bytu se stalo skladiště úlovků ze second handů i z rozprodaných sbírek zesnulých starých dam.

Sama je prala, žehlila a přešívala, fotila je na začínajících modelkách odměnou za hamburger nebo kávu ze Starbucks, doplňovala vtipnými popisky a prodávala stejně starým dívkám. Věděla, jak na ně, brzy se po jejích modelech mohly utlouct všechny hipsterky v Americe.

Byznys se rozrůstal, Sophia Amoruso najednou nevydělávala desítky, ale tisíce dolarů. Ukázalo se, že má nadání pro marketing a pochopení pro zákaznice, které oblažovala pocitem, že jsou trendy a cool. Postupně k tomu začala využívat MySpace, Facebook, Twitter a Instagram a hlavně založila vlastní internetový obchod.

„I vy můžete ovládnout svět“

Následovalo patnáct minut (ale spíš několik let) slávy. Z anarchistky se stala milionářka, šéfka úspěšné firmy, která časem rozjela vlastní kolekce a otevřela několik kamenných obchodů. Rozhovor se Sophií chtěl dělat každý, kdo v médiích něco znamenal, pronikla do žebříčků nejúspěšnějších lidí v byznysu a objížděla semináře po ženy – podnikatelky.

O svém úspěchu napsala knihu Girlboss. Proč tenhle název? „#GIRLBOSS, holka – šéf, je žena, která má kontrolu nad vlastním životem. Získá, cokoli chce, protože pro to tvrdě pracuje... I vy můžete ovládnout svět a po cestě ho změnit,“ píše v úvodu knihy Sophia.

Bestseller se zalíbil i herečce Charlize Theronové, která se ho rozhodla převést do televizní podoby. Seriálu se ujal Netflix, takže sledovanost byla zaručená, a zdálo se, že všechno jde skvěle.

Pýcha, co předcházela pád?

Jenže uvnitř firmy Nasty Gal to vypadalo jinak. V roce 2013 několik zaměstnanců Sophii obvinilo, že je neprávem vyhodila. Třeba během nemocenské nebo mateřské. Šuškalo se, že Amoruso jako šéfová selhává, nechová se férově a celé prostředí ve firmě je toxické. Do toho jí několik designérů a designérek vyčetlo, že jim nepokrytě krade nápady.

Zájem o Nasty Gal začal opadat a spousta fanynek přešla k jiným značkám a obchodům, kterých se právě v té době vyrojila spousta. K personálním problémům se přidaly i ty finanční a v roce 2015 se Sophia Amoruso rozhodla rezignovat na funkci generální ředitelky. Trvalo další dva roky, než firma musela vyhlásit bankrot.

Bylo to zrovna v období, kdy se dvaatřicetiletá Amoruso rozváděla s fotografem Joelem Jarekem DeGraffem. Noviny o ní najednou nepsaly jako o hvězdě, ale jako o příliš odvážné a nedovzdělané podnikatelce, jejíž pýcha předcházela pád. Všechno, co v jejím případě kdysi platilo za výhodu, bylo najednou terčem kritiky.

Sophiino znovuzrození

Ve stejné době konečně vyšel seriál na Netflixu, ani ten nadšené recenze nesklidil. Fanoušci ho považovali za zradu, kritici ho nazývali naivní fikcí. Reálná Sophia se ale z veřejného života nestáhla. Založila novou firmu, kterou nazvala – jak jinak – Girlboss. Sdružuje ženy, které pomáhají ženám uspět v designu, módě, hudbě a dalších kreativních oborech.

Jestli bude následovat další vzestup (a možná i další pád), to se teprve uvidí. Hlavní je to nevzdávat, říká Sophia Amoruso v eseji o svém „znovuzrození“, kterou publikovala v magazínu InStyle. „Říká se, že nemůžete mít všechno, ale podle mě to je hloupost. Můžete mít všechno. Jen to vždycky nemusí být všechno najednou.“