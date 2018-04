Příběh Martina: Rodina na mně chce vydělat

Mám jednu starší sestru, která měla tehdy už svoji vlastní rodinu, takže jsem ji nechal bydlet s rodiči v novém domě. Já jsem byl v té době sám a šel jsem bydlet do jejího státního bytu 1+1.

Čtyři roky nato jsem s manželkou řešil bydlení. Zvažovali jsme nejrůznější varianty, ale nakonec jsem si vzal hypotéku a šel do svého. Sestra svůj byt načerno prodala za zlomkovou část ceny dnešních bytů.

Do těžké situace jsem dostal až teď po smrti mámy, která byla jediná, kdo se snažil vymyslet spravedlivé řešení. Proto vás tu žádám o radu.

Když táta po pohřbu řešil pozůstalost, zeptal jsem se, zda se budou moct se mnou vyrovnat. V dědickém řízení bychom měli já, táta a sestra nárok každý na jednu třetinu. Jenže se ukázalo, že ostatní počítají s tím, že bych jen vlastnil jednu třetinu domu, kterou bych nevyužíval, a dál bych si platil s většími či menšími problémy svou hypotéku. Nikdy bych nechtěl nikoho vyhánět z domova, ale myslím si, že mám také právo na spravedlivou životní úroveň.

Zvážil jsem to, že moje sestra dům společně s rodiči udržovala, některé věci sama vybudovala a také beru v úvahu její finanční možnosti. Ani od táty nechci žádné peníze. Proto jsem odhadní cenu znatelně snížil a navrhl jsem, že by mě sestra vyplatila jen z jedné šestiny a druhou šestinu bych si nechal. Ve výsledku bych chtěl po sestře částku, která by zaplatila přibližně polovinu mojí hypotéky na byt.

Na vyplacení této částky by si sestra samozřejmě mohla vzít svoji hypotéku, ale sestra navrhuje, že mě vyplatí z celé třetiny domu, avšak z částky řádově o polovinu nižší, než je odhadní cena. Navrhl jsem ještě tři další varianty na vyrovnání, ze kterých by si moje sestra mohla vybrat a nyní čekám, jak to bude probíhat v dědickém řízení u notáře.

Od táty podporu nečekám, měl vždy rád svoje pohodlí, takže když se o něj máma celý život starala, tak by se nyní nemělo moc měnit a měla by se o něj starat sestra. Nikdy bych nečekal, že během tak krátké doby přijdu o celou nejbližší rodinu. Říkám si ale, jestli není lépe zůstat bez rodiny, než mít takovou, která mi nepomůže, ale chce na mně jen vydělat.

