Příběh Lucie: Máma mezi námi dělá rozdíly

4:28 , aktualizováno 4:28

Už od doby, co se rodiče rozvedli, jsem si s mámou moc nerozuměla a když jsem dokončila školu, odjela jsem na sedm let do Ameriky. Domů jsem se vrátila prakticky kvůli ní a sestrám. Konečně jsme si měly co říct, ale vydrželo to tak tři měsíce.