Linda bojovala s leukémií od patnácti. Nejhorší byly bolesti, vzpomíná

Nemoc se začala projevovat zhruba měsíc předtím, než se zjistilo, s čím Lindy tělo skutečně bojuje. „Byla jsem dost často nemocná a unavená. Ve škole jsem byla třeba tři dny a dva dny doma. Opakovalo se to takhle skoro každý týden. Pokaždé, když jsem přišla ze školy, jsem šla spát a vzbudila se až večer. Také jsem měla opar, který vůbec nemizel,“ vypráví.



Poté Lindu asi týden trápily horečky a vypadalo to na obyčejnou angínu. Její lékařka jí ale raději odebrala krev. Když přišly výsledky, hned druhý den poslala Lindu do Fakultní nemocnice Motol.

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastější nádorové onemocnění dětského věku. V krvi nebo v kostní dřeni nebo v krvi i v kostní dřeni je abnormálně zmnožen jeden typ nezralých bílých krvinek, tzv. lymfomblasty. Ročně je v České republice diagnostikována asi u 75 dětí.

Právě tady lékaři vyřkli krutou diagnózu - akutní lymfoblastická leukémie, která je v České republice ročně odhalena zhruba u 75 dětí.

Chemoterapie nezabírala

„U většiny dětí se jedná o onemocnění citlivé na chemoterapii s dobrou šancí na vyléčení. Průběh léčby Lindy byl ale velmi nepříznivý, po měsíci léčby se onemocnění nedostalo pod kontrolu a v kostní dřeni přetrvávalo velké množství nádorových buněk,“ vysvětluje ošetřující doktorka Lucie Šrámková.

Lékaři proto museli u Lindy zvolit náročnější chemoterapii a bylo jasné, že bez transplantace kostní dřeně jsou šance na vyléčení mizivé. „V průběhu chemoterapie měla řadu komplikací, opakované záněty v dutině ústní s potřebou podávání výživy a silných léků proti bolesti, prodělala i závažnou kvasinkovou infekci krevního řečiště. Byla léčena celkem šest měsíců velmi náročnou chemoterapií,“ vzpomíná lékařka Šrámková.

Transplantace byla novou nadějí

Velkým dnem byl pro Lindu 29. srpen 2013, kdy ji byla transplantována kostní dřeň od nepříbuzného dárce. Ani tato léčba se ale neobešla bez komplikací.

Krátce po transplantaci totiž Linda prodělala vážnou bakteriální infekci krevního řečiště, byla léčena i pro několik dalších komplikací, jako byl virový zánět spojivek, poúrazová zlomenina stehenní kosti při osteoporóze a řada dalších méně závažných problémů.

VIDEO: Ukázka ze seriálu Nemocnice Motol

Pobyt v nemocnici a náročná léčba nebyly pro Lindu vůbec snadné. „Nejhorší byly ty bolesti, které jsem měla kvůli oslabení organismu. Také mě trápilo, že jsem nemohla vídat své kamarády. Chyběla mi i babička s dědou. Naštěstí za mnou každý den chodila maminka s tatínkem. To mi pomáhalo.“ Nemoc Lindu připravila také o jejího koníčka, kterým bylo tancování, a ani teď se mu zatím věnovat nemůže.



I tak svůj boj se zákeřnou nemocí nakonec zvládla, přestože byla podle slov doktorky Šrámkové ve velmi komplikovaném věku. „Vždycky byla velmi statečná, skvěle spolupracovala a neztrácela pozitivní náladu.“

Maličkosti už neřeší

Příběh Lindy můžete vidět v novém seriálu Nemocnice Motol. Je součástí 3. dílu, který bude vysílat televize Prima 17. března 2016 ve 20:15.

Od transplantace uplynulo dva a půl roku a všichni věří, že je vyléčena. Lindu budou ale lékaři ještě dlouhou dobu sledovat.

Pohled na život, dnes již plnoleté Lindy, se touto nepříjemnou životní zkušeností hodně změnil.

„Pochopila jsem, že jsou na světě o moc důležitější věci, než jsem do této doby řešila. Vážím si všech a všeho, co mám. Každý den je pro mě důležitý. Chci se podívat všude, kam to půjde, tak snad se mi toho povede co nejvíc,“ dodává Linda.