Příběh Kláry: Muž se neumí odpoutat od milenky, stále se k ní vrací

Chci se vám svěřit se svým příběhem a požádat o radu. Už opravdu nevím, jak dál. Celým mým desetiletým manželstvím se jako červená nit táhnou drobné i větší neshody. Vyvrcholily vloni v létě, když od nás manžel odešel.

Brali jsme se mladí, nezralí

Vdávala jsem se před deseti lety, čekala jsem dceru (ještě máme o tři roky mladšího syna). Byli jsme tenkrát hodně mladí na založení rodiny, mně bylo 22, manželovi o dva víc. Ale co se dalo dělat, dítě bylo na cestě a my se měli moc rádi. Naštěstí mě rodiče vychovali neutíkat před problémy a postavit se jim čelem. Jsem navíc docela tvrdá a racionální , to mám po mámě, musela zvládnout tři děti s invalidním manželem. Manžel je jiný, je víc emotivní, někdy až hysterický a také dost nerozhodný.

Jak už jsem psala, celých deset let, co jsme spolu, se potýkáme s různými problémy, řešíme peníze, hlídání dětí... Pochopitelně se to nikdy neobejde bez hlasité výměny názorů. Za ta léta jsem se naučila co nejdříve z hádek vycouvat, říci manželovi svůj názor a pokud možno hádku co nejdříve utnout, on ale stále útočí na city, vyčítá mi kdeco. Ale já už ho neposlouchám, nevšímám si ho, prostě vypínám.

Manžel si našel milenku

Na jaře loňského roku se manžel spustil se svou kolegyní, opili se a vyspali se spolu. Já to nevěděla, ale on se mi to neustále snažil naznačit. Jeho chování se změnilo, byl zamlklý, nehádal se, jen mlčel a dělal na mě divný oči. Já si toho vůbec nevšimla, jeho změněné chování mi došlo až později. V tomto období se ani nestaral o děti, nevšímal si jich, chodil jen do práce, doma se moc nezdržoval a když ano, tak byl jako duchem nepřítomný. Přiznám se, že mi jeho chování svým způsobem vyhovovalo, doma byl klid. Stejně jsem neměla čas nad tím moc přemýšlet, musela jsem se starat o rodinu, domácnost i děti.

Pak přišlo léto a odjeli jsme na třítýdenní dovolenou do malého penzionu v Krkonoších. Jeho chování mi už bylo podezřelé, přičítala jsem to ale vytížení v práci a doufala, že na dovolené to z něho spadne, uvolní se, prostě roztaje. Byl to omyl, po 14 dnech se sebral a odjel, že prý už s námi nemůže vydržet. Když jsem se vrátila s dětmi domů, nebyl tam. Zmizelo mnoho jeho věcí, poznala jsem, že odešel. Až tehdy mi řekl, že někoho má, že bydlí u svých rodičů, aby si rozmyslel, jestli bude s námi, nebo s ní.

Na jednu stranu jsem byla zoufalá, že má jinou, na druhou stranu se mi ulevilo, aspoň bude doma klid. Pro děti si chodil celkem pravidelně, i náš vztah se zlepšil. Jenže já začala zjišťovat, že mi moc chybí. Ovšem pak mi tak deset dní před Vánocemi kamarádka řekla, že s tou ženou bydlí už od té doby, co od nás odešel. Nenáviděla jsem ho a řekla mu, že všechno vím, ať mi dá pokoj, že ho už nechci vidět. Ale on mi najednou začal volat, omlouval se a přemlouval mě, že chce být zase s námi a hlavně se mnou a dětmi strávit Vánoce. Přemýšlela jsem nad tím jen chvilku, za ty měsíce, co se mnou nebyl, mi moc chyběl. Uvědomila jsem si, že ho stále miluji a chci být s ním.

Strávili jsme společně Vánoce

Tak se vrátil, s ní to prý ukončil, řekla mu, když odejde, ať už se nikdy nevrací. Děti byly šťastné a já vlastně taky. Myslela jsem, že mu jeho nevěru a odchod od nás nikdy neodpustím, ale když byl doma, bylo mi to jedno. Na nic jsem nemyslela a byla šťastná, že je zase s námi. Vyprávěl mi, jak byl tam s ní nešťastný, jak si uvědomil, že ty naše věčné hádky byly vlastně malicherné, jak nás všechny moc miluje.

Vánoce utekly až moc rychle. Byli jsme ale stále spolu a oba jsme zjistili, že nám odloučení vlastně prospělo. Už jsme se ani nehádali. Manžel mě přesvědčoval, jak mě miluje a ta druhá je minulost.

V práci ji uviděl a znovu nás opustil

Manžel se po Novém roce vrátil do práce a opět se s ní setkal. Během týdne byl u ní zpátky. Prý, když ji zase viděl, uvědomil si, že jí podlehne pokaždé, když ona kývne. Přiznal se mi, že mu celé svátky posílala SMS, ať se vrátí, že ho miluje. Tehdy si myslel, že to ustojí, byl stále s námi, ale když se s ní setkal, bylo všechno jinak. A protože ví, že jí nedokáže odolat, bude pro nás všechny lepší, když odejde a zůstane s ní. Nedal mi vůbec žádnou šanci si o tom promluvit, prostě se sebral a šel. Ze dne na den. Včera mě přesvědčoval, jak mě miluje, dnes je zase s ní.

Nemůžu s tím vůbec nic dělat, mám ho strašně ráda, chtěla bych, aby byl doma, ale nevím, jak ho k tomu přesvědčit. Tak jsem mu věřila, že jeho avantýra je už za námi, vše jsem mu odpustila, ani jednou jsem mu nic nevyčetla a on je zase pryč.

Už si odstěhoval všechny věci a začal mluvit o tom, že by s ní seznámil i naše děti. Ale já to nechci, bojím se, že by ji mohly mít rády... Jsem naprosto zoufalá, chci, aby se vrátil, ale nevím, jak toho dosáhnout. Ani moje povaha, která mi vždycky pomohla nedat se a se vším si poradit, teď selhala.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 21564

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 11. dubna 2011. Anketa je uzavřena. 4. Mám vztah s ním co nejdříve ukončit a podat žádost o rozvod? 6980 3. Mám se pokusit na něj zapomenout a najít si přítele? 4939 1. Mám čekat, jestli se nevrátí sám? Už to jednou udělal, třeba to udělá zase. 4841 2. Mám na něj tlačit, přemlouvat ho, použít všechny „zbraně“, aby se k nám vrátil? 4804

Názor psychologa

Příběh Kláry a jejího manželství je příběhem žen, které se z různých důvodů nemohly spolehnout na mužovu oporu a naučily se zvládat nároky rodinného života samostatně, někdy možná za cenu potlačování vlastních ženských potřeb a pocitů.

Jako se Klářina matka uměla postavit problémům tvrdě čelem, i Klára se od ní zřejmě naučila zvládat těžkosti a konflikty racionálně a pragmaticky. Když si manžel Kláry našel paralelní vztah, rodová minulost potlačovaných emocí se vrátila do manželství s plnou silou, Klára byla konfrontována s vlastním prožíváním ženské role. Ani jeden z manželů nebyl schopen udělat stabilní rozhodnutí. Když se Klára chovala racionálně a odmítavě, manžel projevil touhu se k ní vrátit; když si užila vánoční rodinnou pohodu a dovolila si opět věřit ve šťastný vývoj, zůstala znovu opuštěna. Ve svém zoufalství si jen potvrdila zdánlivou mužskou nespolehlivost a vlastní nehodnotu.

Co dělat dál? Klára může čekat, zda se manžel opět vrátí, jako už to jednou udělal. I když pak možná zase odejde. Je otázka, kdo z nich to déle vydrží. Také může zkusit vynutit si manželův návrat "všemi možnými zbraněmi", za cenu své další devalvace s pochybným výsledkem pro vztah: lásku druhého si vynutit nelze. Pokud se teď rozhodne rychle utéct, na vše zapomenout a najít si nového přítele, jen bude vytloukat klín klínem, svou zoufalou situaci tak zcela jistě nevyřeší nadobro.

Klára ovšem může začít chránit a podporovat samu sebe a dělat věci tak, aby si sebe mohla opět vážit. Pokud přijme realitu své současné situace, pak je jedno, co opravdu udělá, zda bude dál čekat, nebo vztah ukončí. Bude-li postupovat po jednotlivých krocích (není přeci třeba hned vyřešit celou budoucnost), možná se něco důležitého dozví i o vlastní hodnotě a hodnotě svého manžela.

Zbyšek Mohaupt, psychologie.cz