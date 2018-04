Příběh Katky: Pomohla jsem mu ze dna a on si domů přivedl cizí slečnu

Milá Karolíno, odpověď na vaši otázku je velmi jednoduchá. Vy i přítel jste dospělí lidé. Do vztahu jste šli dobrovolně, vědomi si všech rizik: jiná kultura, život v cizí zemi... Nikdo nemá právo rozhodovat za vás, ani já, ani vaše máma. To rozhodnutí, které vám připadá nejlepší, prostě nejlepší je. Přesto chápu, že to může být složitější. Takže: vrátit se a být na něj nepříjemná, dokud neodejde, je asi nejhorší možná varianta. Bude to promarněný čas. Zničíte si i ty hezké vzpomínky, které byly. Druhá šance má smysl, pokud je míněna vážně. Pokud si aspoň trochu dovedete představit, že mu můžete odpustit, a máte na to chuť, tak není důvod to neudělat. Ve vztazích bohužel člověk zažívá i to, o čem si myslel, že nikdy neskousne. Myslete na to, s čím se vám bude líp žít. To, že je v cizí zemi, závislý na vás, dobře věděl.

Leona Prokopcová, Psychologie.cz