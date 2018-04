Příběh Katky: Manžel si tajně hledá přítelkyně na internetu

Jmenuji se Katka a je mi 32 let. Jsem dva roky vdaná. Manžel je o deset let starší a má dvě skoro dospělé děti z minulého manželství.

Dala nás dohromady kamarádka

S Ondřejem jsem se seznámila díky takovému rande naslepo. Dala nás dohromady moje nejlepší kamarádka Magda a zároveň Ondřejova kolegyně z práce. Nakombinovala to naprosto nenápadně, místo ní na naše domluvené posezení u kafe přišel Ondřej.

Nejdříve se mi snažil namluvit, že Magda nemůže a nestihla mi zavolat, tak jako omluvu poslala jeho. Ovšem po skleničce vína přiznal, že ji o schůzku se mnou sám požádal, protože mě nutně musel poznat. Viděl nás totiž jednou spolu, když jsem na Magdu před jejich firmou čekala a moc jsem se mu líbila. No a s Magdou pak vymysleli tuto seznamovací akci.

Musím přiznat, že na to tenkrát šli chytře. Magda mě dobře zná a věděla, že dobrovolně na žádné rande nepůjdu. Měla jsem podle ní zlomené srdce, já naopak cítila, že žádného mužského už nikdy nechci vidět. Před svatbou mě opustil přítel, se kterým jsem žila osm let a přidělal mi takových starostí s hypotékou a dalšími věcmi, že jsem na všechny mužský světa zanevřela.

Ondřej to všechno věděl od Magdy a s ženami to uměl, takže mě brzy "dostal". I když jsem po jeho prvních slovech měla chuť utéct, přesvědčil mě a já zůstala. Dokonce jsem svolila ke druhé schůzce. Nakonec jsem se zamilovala.

Po pár měsících byla svatba

I když jsme nemuseli, vzali jsme se. Děti nemáme, alespoň se ale často vídáme s těmi Ondřejovými. Jsou to fajn děti. Jejich rodiče jsou rozvedení už dávno, takže mě neberou jako tu, která jim vzala tátu od rodiny. Jednou se mi Ondřejova dcera Alenka svěřila, že je šťastná, že je táta se mnou, ty ženský přede mnou prý byly hrozné.

Ondřej slušně vydělává, i já mám pěkný příjem, nemusíme tak obracet každou korunu. Koupili jsme si byt na hypotéku, jezdíme na zahraniční dovolené. Akorát to dítě mi chybí. Jenže po tom, co jsem nedávno zjistila, kdoví, jak všechno bude.

Ondřej se seznamuje po internetu

Před deseti dny mi volala další moje dobrá kamarádka Zuzka, že má pro mě bombu, že se musíme sejít. Hned. Musím přijet k ní domů, prý mi chce něco ukázat. Nic víc mi prozradit nechtěla. Napadlo mě, že konečně ulovila chlapa a chce se pochlubit. Je totiž posedlá hledáním vhodného protějšku. Od té doby, co jsem vdaná a i její další kamarádky si našly přítele, nebo se vdaly, začala panikařit, že zůstane sama a vrhla se po hlavě do internetových seznamek.

Ovšem to, co mi řekla, mě naprosto uzemnilo. Při projíždění stránek, které se seznamování věnují, narazila prý na mého muže. A protože ho zná z naší svatby i z jiných setkání, je si naprosto jistá, že je to on. Já jí přesto nevěřila. To přece není možné, určitě bych si všimla, že se s ním něco děje, třeba že stále vysedává u počítače nebo někde lítá. Ale v našem vztahu je všechno v pohodě. Sice jde občas s kamarády na squash nebo na pivo, ale jinak je v práci, nebo se mnou doma. Ani u notebooku nevysedává do noci. Kolikrát si ho večer, když přijde z práce, ani nezapne.

Zuzka mi začala všechno dopodrobna líčit. Viděla, že jí nevěřím a rozhodla se, že mě přesvědčí. Ondřeje poznala podle fotky, další informace ale už tak stoprocentně na něho neukazují. Píše prý o sobě, že je rozvedený a nemá žádný vztah. Ani věk se neshoduje, dělá se o tři roky mladší.

Zuzana mi nakonec Ondřeje ukázala a byl to opravdu on. Nejdříve mě napadlo, že ty informace budou staré, ještě z doby, kdy jsme spolu nebyli, ale nejsou. Zuzana mi navrhla, že se s ním jako seznámí, a vytáhne z něj, co vlastně chce, jestli se jen baví a zkouší, zda mu některá seznámeníchtivá žena odpoví, nebo opravdu hledá známost. Ve svém profilu píše, že hledá zajímavou dívku nebo ženu pro nezávazný flirt a "třeba i něco víc...". Zatím jsem ji požádala, ať to nedělá.

Zuzanu také napadlo, že bych si mohla i já vytvořit fiktivní profil a sama se s ním zkusit seznámit a vytahat z něj, co vlastně chce a jak se bude chovat. Ale to mi připadá hrozně podlé. Je pravda, že Ondřej se nechová zrovna čestně, ale já bych se k takovému jednání asi nesnížila.

Musím si to nechat projít hlavou, než se rozhodnu, co dál. Doma se s ním snažím bavit, jako by se nic nedělo, ale moc mi to nejde. Sama cítím, že se chvílemi chovám nepřirozeně. Také se bojím zjistit pravdu, že mi Ondřej zahýbá. Mám ho moc ráda a nechci o něj přijít, ale toto bych asi neskousla, zvlášť když jsem "v přímém přenosu" viděla, jak se seznamuje s jinými.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3199

