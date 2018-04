Příběh Karin: Manžel má bokovky a já si prý mám taky někoho najít

Alespoň že s těmi ženami neměl žádný vztah, byly to (prý) jen povrchní známosti na jednu noc. Věřila jsem mu to, měla jsem ho moc ráda a nakonec jsem se rozvádět ani nechtěla.

Manžel provozuje fitness

Moje máma, které jsem se svěřila, mi řekla, ať to nechám plavat, můžu být ráda, že kromě jeho občasných úletů o něm nemohu říct křivé slovo. A to je fakt. Vojta je fajn chlap, nepije, nekouří, o mě i o dceru se stará. Dcera ho zbožňuje a on by pro ni udělal první poslední. Také mi hodně pomáhá doma. Nemá problém udělat jakoukoliv "ženskou" práci.

S kamarádem z vysoké si splnili sen a před pěti lety zprovoznili fitness centrum. Vojta celý život sportuje, je to pěkný chlap, má skvělou postavu, a když utrácel hromadu peněz za posilovnu, rozhodl se, že bude mít vlastní. Jeho nejlepší kamarád, který je stejný jako on, se pro jeho nápad nadchnul. Oba nechali práce a šli tvrdě za svým.

Daří se jim. Během tří let splatili všechny dluhy a teď už jen vydělávají. Fitko má skvělou pověst, funguje téměř 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Je tam i malý bazén, solárium, tři sály pro další sportovní aktivity a také dvě masérky.

A právě ty občasné Vojtovy úlety byly z řad dívek, které využívaly jeho služeb trenéra v posilovně. Vojta mi to vysvětloval, že občas prostě musí upustit páru a dokázat si, že se ženským líbí, že to nemá žádný vliv na náš vztah, mě miluje, já jsem žena jeho života. Pokoušela jsem se to tak brát, i když jsem tomu moc nerozuměla. Jednou mi Vojta řekl, že ten občasný sex bere jen jako jistý druh sportovní aktivity, se mnou je to láska, se mnou se miluje.

S Vojtou jsem se poznala na vysoké

S manželem se známe už deset let. Poznali jsme se na vysoké škole, studovali jsme Ekonomku v Praze na Žižkově. Poprvé jsme na sebe narazili v menze a Vojta mě hned pozval na rande. A téměř přesně do roka a do dne od prvního rande se nám narodila Verunka. Vzali jsme se až, když jí byl rok.

Všichni naši přátelé nám stále tvrdí, že jsme krásný pár a že máme krásnou dceru. Kamarádky mi závidí, jaké mám štěstí, že mám takového pěkného, milého a starostlivého chlapa. Žádné z nich jsem se nikdy nesvěřila, co musím snášet. Ví to jen moje máma. I když kdoví, možná to ví víc lidí, ale zatím mi to nikdo nedonesl.

Manžel má vztah

Když jsem se jakžtakž dokázala smířit s tím, že si manžel občas „zasportuje“ s jinou ženou, přišla další rána. Vojta začal chodit s jednou z klientek posilovny. Pochopitelně náhoda tomu chtěla, abych je přistihla spolu, když se líbali v autě před fitkem. Nevěděli o mně a já jsem raději odešla.

Doma jsem Vojtovi řekla, že jsem je viděla a on mi odpověděl, že je to vlastně dobře, když teď o Klárce vím. Když ji poznal, rozhodl se skončit se vztahy na jednu noc, protože se do ní zamiloval. Nemám si to ale moc brát, on ví, že k ní nikdy nebude cítit tak hlubokou lásku jako ke mně. Já jsem jediná žena, kterou miluje. A to mu prý můžu věřit, s Klárkou už chodí pár týdnů, je mu s ní dobře, ale nikdy mě ona nemůže nahradit. Na můj dotaz, jak to vidí Klárka, jestli ví, že je druhá po mně, mi řekl, že Klárce neřekl, že je ženatý a má rodinu.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí, vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce, v partnerské poradně nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.

Tak nevím, jestli se mi to všechno jen nezdá. Manžel má pocit, že se chová úplně normálně, vyhovuje mu, že všechno vím, že se nemusí přede mnou skrývat. Jen mi oznámí, že večer přijde později, protože jde s Klárkou do kina, nebo někam jinam. Se mnou a s dcerou tráví hodně času, nešidí nás. Dokonce mi řekl, jestli mi to moc vadí, že si můžu taky někoho najít, on s tím nemá žádný problém.

Já vím, že si za všechno můžu sama, měla jsem mu hned po první nevěře dát najevo, že takto to nepůjde. Neměla jsem mu žádné bokovky tolerovat. Jenže já už jsem prostě taková, nemám ráda hádky, stres a navíc Vojta je jinak opravdu skvělý manžel a táta.

Karin

Názor odborníka: Poslouchejte své pocity

Dobrý den, Karin, žádáte o radu, jak reagovat na fakt, že manžel má milenku. Já si dovedu představit, že "správně" by mohly být všechny čtyři možnosti, které navrhujete v otázkách. Záleží na tom, která z nich nejlépe odpovídá tomu, co je pro vás ve vztahu důležité. A to by bylo dobré si ujasnit.

Co vlastně pro vás znamená manželova nevěra? Z toho, co píšete, vyplývá, že občasné úlety jste byla ochotna tolerovat – v čem je současná situace pro vás jiná? Byla byste ji ochotná snášet, pro manželovy silné stránky, celý život? Dovedete si představit život ve volném vztahu, kde i vy byste si třeba našla milence?

Nebo je to spíše tak, že ve vztahu zůstáváte a nic nepodnikáte jen ze strachu z hádek a stresu, a ve skutečnosti tím vším hodně trpíte? Že vlastně teď žijete manželovu představu o vztahu, který vám ale vůbec nevyhovuje? Pokud ano, doporučila bych vám poslechnout své pocity a pokusit se situaci změnit. Za varující bych považovala i fakt, že manžel své milence o Vás neřekl. Co myslíte, že se stane, až se ona dozví pravdu?

Nejde rozhodně o snadný úkol, a určitě neváhejte vyhledat pomoc – třeba v manželské poradně nebo, kam můžete zajít sama či s manželem. Držím Vám palce!

Lenka Daňková, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3854