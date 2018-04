Příběh Jitky: Chce mě požádat o ruku. Já ale o svatbu nestojím

Z vašeho dopisu vnímám, že máte řadu obav. Strach ze ztráty partnera, pokud byste jeho žádost o ruku odmítla. Ale také obavy ze závazků, zasnoubení. Myslím, že záleží nejvíce na tom, co vy sama skutečně chcete. Co byste si přála. A čeho všeho se obáváte? Jakých konkrétních situací? Lidové rčení praví, že strach má velké oči. Také se říká sdílený strach je poloviční strach.

Je možné, že vaše obavy se mohou zmírnit poté, co o nich budete s přítelem mluvit. Přijde mi přirozené, že se po šestiletém vztahu u vás téma budoucího soužití a rodiny objevuje.

Doporučovala bych vám si s parterem promluvit o vás dvou, o vašem vztahu, o tom, z čeho máte obavy, co byste vy nyní chtěla, jaké máte plány, jak to také vnímá on. Vzájemně se vyslechnout a ve společném dialogu a se podívat na to, co by pro vás oba bylo přijatelné.

Možná se hodně bojíte, že by se s vámi partner rozešel. Já jsem zastáncem spíše přímé cesty. Tedy zeptat se v rámci společného rozhovoru i na to. Jak vidí on váš společný život, proč jsou například zásnuby pro něj nyní ve vztahu důležité. Je možné, že i on má obavy z budoucnosti. Rozumím, že po dokončení školy chcete mít více času na sebe i na to, co vás zajímá. A vnímám vaše obavy ze zásnub jako pochopitelné. Přeji vám hodně sil!

Mgr. Veronika Šuráňová, Psychologie.cz