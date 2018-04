Příběh Jana: Přítelkyně se přiznala k častým návštěvám swingers klubů

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.



Jmenuji se Jan, je mi 35 let. Letos jsem poprvé poznal ženu, která mne miluje. Za svůj život jsem narazil na několik žen, které mne jen finančně využívaly, ale vztah z toho nebyl. Sexuální zážitky jsem získával u prostitutek, za což se dodnes stydím.

Protože působím poměrně zženštile, měl jsem i pár vztahů s muži. Bavilo mne, že tito muži mne milují a já si je nemusím kupovat jako ženy. Bohužel jsem brzy pochopil, že ani jim o lásku nejde. Proto Petra - moje letošní láska – pro mě byla něco jako dar z nebes. I ona neměla moc štěstí na vztahy, dokonce mi řekla, že konečně poznala lásku, konečně našla muže, který ji miluje. Ode mě poprvé dostala květiny, já byl první, kdo ji bral na výlety, platil za ni hotely, kupuje jí oblečení, boty, kabelky, drahé dárky.

Přítelkyně má ráda sex

Hned na prvním rande mi řekla, že je pro ní sexuální život důležitý a že už chce ukončit období intimních styků bez lásky. Měl jsem dost zkreslené představy o ženské sexualitě kvůli zkušenostem s prostitutkami, ale brzy jsem pochopil, že to baví i ženy a v případě mé Petry dokonce mnohonásobně víc než mne.

Konec idylky ale přišel ve chvíli, kdy se přiznala k tomu, že byla velmi častou návštěvnicí swingers klubů. Svůj oblíbený klub popisovala jako místo, kam se chodila zdarma najíst a napít, vysaunovat a kde současně byly i nějaké místnosti určené na sex. Zpočátku jsem byl v pohodě, ale pak mne začalo opravdu zajímat, o co tam vlastně šlo. Podle toho, co se psalo na webových stránkách toho podniku, byla realita úplně někde jinde.



Pročítal jsem diskusní fórum toho klubu a byl jsem hodně naštvaný. Zjistil jsem, že jeden den v týdnu tam mají páry vstup zdarma a navrhl jsem Petře, že bychom to mohli využít jako hodinový hotel. Vydržel jsem tam ovšem asi 20 minut.



Interiér tam je navržen tak, aby vlastně nikdo soukromí neměl. Všechno navíc vypadalo šíleně oplzle a nedůstojně pro sex mezi lidmi. Já si navíc všude představoval Petru, co všechno v těch prostorách dělala. Nechtělo se mi tam být ani minutu, pohádali jsme se a z klubu nás vyhodili. Hádka pokračovala pak i venku.

Za týden jsem se Petře přiznal, že i já mám černou minulost - zkušenosti se sexem za peníze. Hodně se mi ulevilo a byl jsem schopen i lépe chápat její minulost. Protože byl zrovna den, kdy páry měly volný vstup do swingers klubu, navrhl jsem, že bychom tam mohli znovu jít. Ten večer jsme to zvládli, věnovali se samozřejmě jen sobě a ona mi řekla, že se do mne podruhé zamilovala. Bylo to krásné, ale já jsem od ní chtěl slyšet, že je to její minulost, jenže jsem z její váhavé odpovědi poznal, že to nemyslí úplně vážně.

Další šok nastal, když se mi podařilo odhalit, pod jakou přezdívkou přispívala do klubového fóra. Ty věci, které tam napsala, mne bolí dodnes. Šlo o výroky typu „jak tady všichni víte, sex ve dvou začne být brzy nuda...“ nebo „ten večer jsem si hodně užila, ani jsem nestihla sledovat, kolik chlapů se na mne vystřídalo...“. Neřekl jsem jí, že jsem si její příspěvky četl. Bojím se, její odpovědi, co by mi na to řekla.

Vím, že i já mám hodně za sebou, že nejsem „svatý“ a právem by mi mohla mou minulost vyčítat. Jenže já tak nějak nedokážu strávit, co vím. Stále si ji a ty muže představuji a svých představ se nedokážu zbavit.

Jan

Názor odbornice: Mluvit o minulosti leckdy není šťastné

Vážený Jane, poměrně detailní informace z Petřiny sexuální minulosti i Váš následný průzkum swingers klubu, kam Petra dříve často zavítala, Vám moc dobrého nepřinesly, právě naopak. Stejnou paseku napáchala četba konverzace Vaší partnerky na diskusním fóru, která nebyla určena Vám. Oba máte za sebou minulost, z níž některé kapitoly byly fajn a na jiné moc hrdí nejste.

Zda je váš vztah životaschopný, to ukáže teprve budoucnost, kterou nyní společně utváříte. Intimní život je pouze jedním střípkem z mozaiky fungování partnerského vztahu. Klíčové je, jak spolu budete schopni fungovat nejen v rovině intimní, ale jak zvládnete trávit společný čas, zda se sejdete v plánech na další život, i jak vám půjde společné hospodaření. Minulost se již stala, nic z ní nelze vzít zpět ani změnit. A jak jste si vyzkoušel, leckdy není šťastné o své minulosti partnera či partnerku do detailu informovat. Kromě citového zranění to totiž nepřinese nic jiného.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3744