Příběh Ivy: Přes Facebook jsme se našli a taky jsem dostala kopačky

S Honzou se známe už od školky. Vyrůstali jsme spolu, jeden bez druhého jsme tenkrát nedali ani ránu. Jako děti jsme byli nejlepšími kamarády.

Když nám bylo patnáct, jeho rodiče se rozvedli a Honza se i s mámou přestěhoval do sousedního města, sice jen dvacet kilometrů vzdáleného, ale tehdy to pro nás bylo dost. Obrečela jsem to, chvíli jsme si psali a po čase na sebe zapomněli.

Facebook nás dal zase dohromady

Osud tomu asi chtěl a my se opět potkali. Naprostou náhodou. Můj kamarád Jirka je i jeho kamarád. Na Honzu jsem narazila na Facebooku, když jsem si prohlížela Jirkovy přátele a najednou uviděla známé jméno.

Na nic jsem nečekala a kontaktovala ho, naštěstí žil pořád ve městě, kam odešel s matkou a i já jsem byla stále doma u rodičů. Teď nám ta vzdálenost mezi oběma městy přišla naprosto jiná, mnohem kratší. Po několika dnech jsme se sešli. Ve vinárně jsme proseděli a propovídali několik hodin. Deset let, co jsme se neviděli, jakoby najednou nebylo. Oba jsme věděli, že teď už budeme spolu.

Zasnoubili jsme se

Honza se kvůli mně rozešel s přítelkyní, prý potřeboval záminku k rozchodu pro již jen přežívající vztah a já jsem byla tenkrát bez chlapa. Pár měsíců jsme spolu jen chodili, poznávali se. Pak jsme si pronajali malý byt a po půl roce jsme se zasnoubili. Celému světu jsme to oznámili na Facebooku - "Zasnoubená s Honzou", "Zasnoubený s Ivou".

Už je to skoro rok, co žijeme spolu. Docela nám to klape, i když se občas neshodneme, ale tak je to určitě v každém vztahu. Známí i rodiče na nás neustále útočí, kdy se prý vezmeme a kdy založíme rodinu. Jednou to přijde, ale teď se nám nechce, odpovídáme.

Už nejsem zasnoubená

Honza pracuje jako IT specialista v české pobočce jedné německé firmy. Příliš jeho práci nerozumím, ale pochopila jsem, že si ho dost cení. Což mu ostatně dali najevo a poslali ho na osmitýdenní stáž do mateřské firmy v Mnichově. Vadilo mi, že bude tak dlouho pryč, ale naštěstí můžeme být spolu přes internet - skype i webová kamera nám bude muset stačit.

Ovšem po třech týdnech se Honza odmlčel. Na netu není, na vzkazy nereaguje, jeho mobil je nedostupný. Už to trvá čtrnáct dní. Před dvěma dny jsem pochopila, co se asi stalo. Volala mi kamarádka, oči navrch hlavy a prý: "Vy jste se s Honzou rozešli?!" Nechápala jsem, vždyť jsem nikomu neříkala, co mě už pár dní trápí. Její vysvětlení bylo jako studená sprcha. Na Facebooku má Honza svůj stav jako "Nezadaný". Letěla jsem na internet, kamarádka měla pravdu. A já si toho nevšimla.

Od té doby jsem jako ve snách. V práci jsem si vzala dovolenou a pořád dokola si v hlavě omílám, co se mohlo stát. Nemohu uvěřit tomu, že si tam třeba našel jinou a kvůli ní zrušil naše zasnoubení. Navíc mi k Honzovi vůbec nejde, že by to udělal takovouhle cestou, že by mi aspoň nenapsal mail nebo esemesku, když už by se mnou nechtěl mluvit.

Jsem naprosto bezradná. Nevím, co mám dělat. Prosím, poraďte mi.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 4508