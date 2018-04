Příběh Ivy: Manželovi je bližší naše společné dítě, můj syn ho nezajímá

Ocitla jste se Ivo v situaci, která je velmi citlivá a ožehavá pro všechny zúčastněné strany. Jak jste hezky popsala, každý člen rodiny s tou situací nakládá po svém. Vy jste biologická matka obou chlapců, snažíte se svou pozornost a lásku rozdělovat spravedlivě a tak je to dobře. Váš manžel je biologickým otcem jen Martina. V něm se vidí, je to jeho krev. S Kubou to je komplikovanější. Možná, že jde taky manželovi hlavou, jaký byl asi Kubův otec, jaké geny mu předal. A tak si ty své syny asi porovnává a vyhrává jeho vlastní krev. Možná si to upřednostňování manžel trochu uvědomuje, stydí se za to a odmítá se o tom raději bavit. Mezi Martinem a Kubou to opravdu může začít dělat problémy, mohou začít nepřiměřeně rivalizovat. Bylo by fajn, kdybyste si o tom s manželem zašli popovídat do poradny nebo k psychoterapeutovi, než si pořídíte třetí dítě.

Leona Prokopcová, Psychologie.cz