Příběh Ivany: Mám podezření, že dceru její přítel týrá. Ona vše popírá

Jmenuji se Ivana, je mi 46 let a jsem vdaná za fajn chlapa. Máme spolu téměř pětadvacetiletou dceru Jovanku. Povedlo se nám z ní vychovat samostatnou, nezávislou a sebevědomou ženu. Teď si řeknete, v čem je problém? Je v tom nejlepším věku, na muže si nestěžuje a na dceru je pyšná. A právě v dceři je ten problém.

Dcera se brzy osamostatnila

Jovanka byla odmalička pohodové dítě. Prakticky s ní nebyly nikdy žádné problémy, možná trochu v pubertě, ale proti některým dětem našich přátel byla andílek. S manželem jsme chtěli mít víc dětí, ale bohužel to nevyšlo, tak jsme se alespoň naplno věnovali tomu jedinému. Náš přístup i nátura dcery se podepsaly na tom, že z Jovanky vyrostla samostatná dívka.

Po maturitě se dostala na vysokou, s kamarády ze střední si pronajali byt a tím začal její vlastní život. Stala se na nás nezávislou i finančně, během studií pracovala v call centru. A ve firmě, kde brigádničila, získala po škole zajímavé, dobře placené místo. Mohla si tak dovolit koupit malý byt na hypotéku.

Přítel se k dceři nastěhoval

V práci se Jovanka seznámila se Štěpánem. Po zhruba dvou měsících nám ho představila s tím, že se k ní nastěhuje. Štěpán bydlel v podnájmu, takže když spolu chtěli žít, její byt byl jediná volba. Nelíbilo se nám to, přišlo nám, že je to moc brzo, vždyť se vlastně vůbec neznali. Jenže co jsme mohli dělat, je to její život. A s manželem jsme si už dávno slíbili, že ji budeme respektovat, nikdy jsme jí cestičky nezametali, tak s tím teď, když je dospělá, nebudeme začínat. Nakonec Štěpán se nám docela líbil, takže jsme ho přijali do rodiny.

Dcera se nám ale brzy začala měnit před očima. Do doby, než začala žít s přítelem, měla plno zájmů, chodila na squash, zumbu, věčně byla někde s přáteli. Najednou se z ní stala "žena v domácnosti". Hned z práce letěla domů a pro svého přítele vytvářela teplo domova, jak mi jednou řekla. Vařila, pekla, smažila, každou chvíli ze mě tahala nové a nové recepty. Na jednu stranu jsem z ní měla radost, že je taková starostlivá, ale na druhou jsem si říkala, jestli není moc brzy, aby se takhle zahrabala doma. Vždyť kdy jindy si má užívat, než když je mladá a nezávislá.

Ale když byla šťastná a spokojená, byli jsme šťastní a spokojení i my s manželem. Se Štěpánem nás docela často navštěvovali, a když jsme viděli, že jsou jako dvě hrdličky, neměli jsme důvod dceři do čehokoliv mluvit.

Štěpán přišel o práci

Ve firmě, kde mladí pracovali, propouštěli a Štěpán o místo přišel. Jovanku to naštěstí nepostihlo. A od té doby se v jejich domácnosti začalo všechno měnit. Skončila ta pohoda, která z nich sálala. Štěpán zpočátku seděl uražený doma, později čím dál tím častěji vyrážel s kamarády zapíjet vztek. Jovanka všechno táhla sama.

Ovšem to, co se děje u nich doma, nevím od dcery, ale od její nejbližší kamarádky, která mi to všechno přišla říct, už se prý nemohla dívat, jak se Jovanka trápí a jak ji Štěpán zneužívá. Dcera nám o tom, co se stalo Štěpánovi, řekla a tvrdila, že je všechno v pořádku. Jenže od její kamarádky vím, že to je ve skutečnosti všechno jinak. Štěpán věčně není doma, ale novou práci si nehledá. Celá domácnost i finance jsou na Jovance. Splácí hypotéku, financuje domácnost, dotuje Štěpána.

S manželem jsme se rozhodli, že jim nebudeme do ničeho mluvit, ale nechat to jen tak taky nemůžeme. Pozvali jsme je tedy na oběd s tím, že zjistíme, jak je to vlastně doopravdy. Jovanka nám ale řekla, že se jim to nehodí. Nakonec to dopadlo, tak že jsme nebyli schopní se sejít hodně dlouhou dobu. Jovanka se neustále na něco vymlouvala. Až jsem si na ni počkala před její firmou. Když vyšla ven, úplně jsem se zhrozila, vypadala strašně. Utahaná, bez elánu, kruhy pod očima a na tváři silnou vrstvu make-upu.

Šly jsme spolu do kavárny a já se z ní snažila vytáhnout, co se děje. Dozvěděla jsem se, že je všechno v pořádku, jen mají se Štěpánem trochu horší období, ale všechno se určitě brzy spraví. Bojovala jsem sama se sebou, jestli jí mám říct, co vím od její kamarádky. Ale nakonec jsem o tom mlčela. Dcera totiž tvrdila, že má Štěpán smůlu, že nemůže najít žádnou práci, a tak má i špatnou náladu. Ale brzy to bude určitě jako dřív. Tak jsem to nechala být. Jovanka mě ujistila, že kdyby se něco dělo, budeme my s tátou první, kdo se o tom dozví.

Bojím se o dceru

Ovšem před pár dny jsem opět mluvila s Jovančinou kamarádkou a ta mi řekla, že si myslí, že Štěpán Jovanku bije. Jenže ta to popírá. Vzpomněla jsem si, že mi na dceři bylo, když jsme se viděly naposledy, něco divné. Uvědomila jsem si, že to byla ta silná vrstva make-upu na tváři. Určitě se pokoušela skrýt modřinu nebo nějaké zranění. A já to v té chvíli vůbec nepochopila.

Zpanikařila jsem, vzpomněla jsem si na to, co se nedávno dělo kolem spisovatelky Monyové. Co když je má dcera také v nebezpečí? Ale na druhou stranu Štěpán na násilníka vůbec nevypadá. Také jim nechci zbytečně zasahovat do života, co když to není až tak hrozné. Manželovi jsem ještě nic neřekla, bojím se, že by k dceři vlítnul, Štěpána profackoval a vyhodil z bytu.

Názor odborníka: Nabídněte dceři pomoc

Napište svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí, vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce, v partnerské poradně nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.

Váš strach a potřeba jednat je z pohledu matky pochopitelná. Tlak, stres a naléhání ale může mít opačný efekt. Není pro dceru zřejmě jednoduché situaci sdílet s někým dalším. Bylo by to mimo jiné v rozporu s hodnotou, která je v rodině vysoce ceněna, a tou je právě samostatnost. Je na místě, když situaci spolu s manželem směrem k dceři otevřete a nabídnete jí pomoc.

Můžete ji také ukázat jiný úhel pohledu, než byla zvyklá - požádat o podporu (kohokoliv, nejen rodiče) není projevem slabosti, nýbrž projevem sebeúcty a schopnosti postavit se sama za sebe. Pokud byste hovořili s jejím partnerem bez jejího vědomí, jednali byste jako by byla bezmocné dítě a to by vytvořilo mezi vámi odstup. Jednání s policií bych volila jako poslední možnost.

Lída Hudcová, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 2194