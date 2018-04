Příběh Evy: Manžel chce sex daleko častěji než já

Pracuji jako zdravotní sestra a tak jsem se s Jirkou i seznámila. Tenkrát jsem byla rok po škole a pracovala jsem v ordinaci praktického lékaře, známého mých rodičů. Jirka byl pacient. Když jsem ho poprvé uviděla (přišel si tenkrát k doktorovi pro potvrzení zdravotního stavu do práce), někde uvnitř jsem cítila, že to je on.

Chvíli u mě seděl, než měl doktor volnou ordinaci, já mu měřila tlak a vůbec jsem se nemohla soustředit. Pořád se na mě díval a jeho pohled mě doslova spaloval. Tlak jsem mu měřila natřikrát. Prakticky jsme spolu nepromluvili ani slovo. Celou pracovní dobu jsem pak strávila jako ve snu.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí, vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce, v partnerské poradně nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.

Když jsem odcházela z ordinace, čekal venku na mě. Pozval mě na kafe a od toho dne jsme se nerozloučili. Jirka bydlel sám v pronajatém bytě a druhé rande už jsme spolu strávili u něj. Sex s ním byl naprosto dokonalý. Je pravda, že jsem do té doby neměla moc zkušeností, neměla jsem prakticky s čím srovnávat, ale od první chvíle jsem věděla, že nikoho jiného už nikdy chtít nebudu.

Jirka je o pět let starší než já. Jak se mi přiznal, přítelkyň už měl několik, s jednou dokonce dva roky žil, ale nikdy mu prý s žádnou v posteli nebylo tak dobře jako se mnou.

Po narození syna jsem o sex tolik nestála

První tři roky jsme s Jirkou prakticky promilovali. Bylo to úžasné, nádherné. Moje kamarádky mi záviděly, jakého mám skvělého chlapa, jak jsem prý zkrásněla. A já byla nevýslovně šťastná. Koupili jsme byt na hypotéku a začali plánovat i děti. Pak jsem otěhotněla. Na dítě jsme se moc těšili, a když nám řekli, že to bude kluk, Jirka byl doslova a do písmene v sedmém nebi. Ani v těhotenství jsme naše společné chvilky nezanedbávali. Zdravotně jsem to snášela dobře, do poslední možné chvíle jsem chodila na pár hodin i do ordinace.

Pak se narodil Jiřík. Obrátil nám život naruby. A nejhůř to odnesl sex s Jirkou. Hned po šestinedělí začal manžel vyžadovat svou porci lásky. Nedá se říct, že by mě milování přestalo bavit, ale byla jsem docela často unavená, spíš než intimní chvilky jsem chtěla spát a odpočívat. Jiřík byl docela živé miminko, moc toho nenaspal, vyžadoval si moji pozornost od rána do večera a já ho nechtěla odbývat tím, že bych ho třeba nechala vyplakat. Byla jsem mu prostě pořád "za zadkem". Přes rok jsem ho kojila, i několikrát za noc, a to se pochopitelně podepsalo i na mé únavě.

A když pak Jirka vyžadoval sex tak třikrát do týdne, vymlouvala jsem se, že jsem unavená, že nemám zrovna chuť. Mně by většinou stačilo, kdybychom jen tak leželi spolu v objetí a pak aspoň na chvilku usnuli. On měl ale jiné představy. Začali jsme se kvůli tomu i hádat.

Po třech letech jsem se vrátila do práce

Když byly Jiříkovi tři roky, šel do školky a já zpět do práce. Bohužel můj pan doktor už odešel do penze a ordinaci po něm převzala jeho známá. S paní doktorkou jsme si vůbec nesedly. Před nástupem do práce se mi doma s Jirkou situace už docela uklidnila, zato v práci to bylo čím dál horší. Chodila jsem domů jako zpráskaný pes a pochopitelně se to brzy podepsalo i na našem vztahu. Jirka ve své chuti na sex nepolevoval, ale já o něj dál moc nestála. Neměla jsem náladu, ale zkoušela jsem se přemoct, aby na mně nic nepoznal.

Jenže to bylo čím dál horší. V práci mě deptala doktorka, doma můj manžel, jehož potřeba sexu až třikrát týdně byla na mě moc. Když jsem se mu snažila vysvětlit, jak to mám v práci hrozné, sice to chápal, ale nemohl pochopit, proč to má vliv i na náš sexuální život. Myslel si, že naopak se tím odreaguji a přijdu na jiné myšlenky. Jenže já na tom byla přesně opačně. Pro mě je milování pokračováním příjemně strávených chvil. Nejvíc si ho vychutnám právě, když jsem šťastná a bez starostí, když mám dobrou náladu a nic mě netrápí. Když nejsem v pohodě, nechci se ani sexem odreagovávat.

Pracuji na nočních v nemocnici

Nakonec to dopadlo tak, že když šel Jiřík do první třídy, odešla jsem od doktorky a nastoupila v nemocnici. Začala jsem si brát hlavně noční směny. Jednak kvůli synovi, abych s ním mohla být přes den doma a pomáhat mu se školou a pak taky kvůli manželovi a jeho neutuchajícímu sexuálnímu apetitu. Sice na mě ráno čeká a zkouší to na mě, než odejde do práce, ale už to není tak vyčerpávající. A občas to taky třeba domů před jeho odchodem nestihnu.

Jenže poslední dobou mám podezření, že někoho má. Nemám žádnou jistotu, žádné důkazy, je to jen nějaký šestý smysl, co mi našeptává. Pokud to je ale pravda, to bych asi nepřežila. Jirku miluji jako první den, je pro mě jediným chlapem na světě.

Eva

Názor odborníka:

Dobrý den, Evo, na začátek bych ráda vyzdvihla, že už jste s Jirkou neshody ve frekvenci milování jednou vyřešili, a to po narození vašeho syna. Vy píšete "situace se mi doma s Jirkou už docela uklidnila", mě by hodně zajímalo jak. Co tehdy zafungovalo? Nebylo by možné se tehdejším řešením inspirovat i nyní? Zaujalo mě také, že píšete, že milování ráno po práci pro vás není tak vyčerpávající – čím si to vysvětlujete?

Dále si říkám si, že hlavním nástrojem změny ve vašem vztahu by mohla být komunikace. Mluvte s manželem o tom, co pro každého z vás sex znamená, co potřebujete k tomu, abyste si ho dokázali užít. Zkuste si navzájem porozumět a říct si, co jeden od druhého potřebujete. Napadá mě třeba, že by vám Jirka mohl pomáhat s péčí o syna nebo o domácnost nebo dělat něco jiného pro to, aby vy jste se mohla na milování naladit. Nebo můžete zkusit vymyslet alternativy k sexuálnímu styku, které budou Jirkovi vyhovovat, ale pro vás nebudou tak vyčerpávající. Co si myslím, že není dobré, je to, abyste se do milování nutila a přemáhala se – to by mohlo vést k tomu, že se vám sex časem znechutí úplně.

V případě, že se vám s manželem nepodaří najít řešení vyhovující oběma, můžete zkusit využít služeb psychologa nebo sexuologa. Držím palce.

Lenka Daňková,Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3904