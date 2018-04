Příběh Evy: Manžel se neustále stará o svou bývalou ženu

S manželem jsme se seznámili před třemi lety. Jsme oba rozvedení a oba máme děti z minulých manželství. Naši starší kluci se hlásili na stejnou střední školu, a když jsme na ně před školou čekali, jak dopadli u přijímaček, dali jsme se do řeči.

Petr mne zaujal na první pohled

Petr se mi líbil od prvního okamžiku. Byl takový klidný, empatický, zkrátka na mě působil přímo blahodárně. Můj exmanžel byl totiž hrozný pruďas, cholerik a když si začal své občasné vzteklé nálady vybíjet i na dětech (nemlátil je, to nikdy, ale často na ně řval za každou pitomost), požádala jsem o rozvod.

To Petr je úplně pravý opak, neskutečně mi imponovalo, jak mluvil o svých dětech. Už z prvních vět jsem pochopila, že je to prototyp starostlivého otce. Tím mě dostal. Vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo, ale já ho úplně normálně sbalila, pozvala jsem ho na kafe a on přijal.

Byla jsem už dva roky sama a on byl typ muže, kterého jsem hledala. Muže, který žije pro rodinu. Ne, že bych se už viděla po jeho boku jako jeho žena, tak daleko jsem opravdu nedohlédla, ale bála jsem se, že se rozloučíme a už se nikdy nepotkáme.

Po pár týdnech schůzek se mi Petr přiznal, že jsem mu to hrozně ulehčila. Taky tenkrát poprvé uvažoval, že mě někam pozve, ale bál se odmítnutí a zároveň i toho, že se třeba před tou školou vidíme naposledy.

Vzali jsme se

Po první schůzce následovaly další a za třičtvrtě roku jsme se vzali. Nechtěli jsme spolu jen tak žít na hromádce, protože se mnou bydlí moje děti a Petrovi to připadalo nevhodné.

Jeho děti žijí se svou matkou. Ona tenkrát od Petra odešla, dala se dohromady se svým kolegou z práce, ke kterému se nastěhovala.

Petr po rozvodu prodal jejich společný byt, s manželkou se vypořádal a sám si pořídil dvougarsonku. Tu po našem sňatku pronajímal a bydlel u mne v třípokojovém bytě (byt byl můj už před svatbou s prvním manželem). Jeho dvě děti u nás občas přespávají. Naštěstí si rozumí s mými syny, takže je u nás často hodně veselo.

Na Petrovi se mi také vždycky hodně líbilo, že o své první ženě nikdy neřekl nic špatného. Velmi mu ublížila, ale je to matka jeho dětí a on jí prý všechno odpustil. Pochopila jsem, že jeho povaha, která mně imponuje, ji naopak dost iritovala. Podle toho, jak o ní občas mluvil i podle toho, co jsem se dozvěděla od jeho dětí, je Petrova bývalka tak trochu nepraktická hysterka. To jsem asi trochu přehnala, ale to, jak se chová teď, mým představám o ní jen nahrává.

Exmanželka se vrátila

Před půlrokem se Petrova ex rozešla se svým přítelem a najednou stála před problémem, kam i s dětmi půjde. První, komu zavolala, byl pochopitelně Petr. A ten jí okamžitě nabídl svou dvougarsonku, za bydlení nic od ní nechtěl, jen aby hradila služby, vodu, elektřinu. Své protesty jsem spolkla, ostatně je to jeho byt a mně na domácnost dává dost. Také jsem chápala, že nejde jen o jeho bývalou, ale i o děti.

Protestovat jsem začala ve chvíli, když mu tak dvakrát třikrát týdně volá a stěžuje si, že se jí něco v domácnosti porouchalo. Jednou nesplachoval záchod, podruhé nesvítilo světlo v koupelně, potřetí jí nešla televize. Petr se pokaždé sebral a jel to řešit.

Poprvé, podruhé i potřetí jsem mlčela. Pak jsem začala mít narážky, křičela, že já jsem teď jeho žena a jeho doma je u mě a ne u ní, ona ať si zavolá instalatéra nebo opraváře televizí. Petr mě ale vždycky uzemnil, že jí přeci nemůže pomoc odmítnout, že je Ilonka v nesnázích a jeho povinností je, aby jí pomohl. Když jsem mu udělala žárlivou scénu, že se bojím, že ho jeho bývalka chce zpátky, urazil se, že to by Ilonka nikdy neudělala a on miluje jenom mě. Nikdy by mě neopustil, tak co prý vyvádím. Na to opravdu nemám slov.

Teď nevím, jak z toho ven. Kdykoliv Ilonka zavolá, že něco potřebuje, Petr jí běží pomoci. Jak tak nad tím přemýšlím, funguje, jako kdyby měl dvě rodiny. Je fakt, že já jsem ta hlavní žena, se mnou se miluje, tráví volné chvíle, pomáhá v domácnosti, jezdí na dovolenou, chodí na výlety. Iloně pomáhá s chodem domácnosti, zařizuje, co potřebuje, vozí ji na velké nákupy, stará se i o děti. Tento víkend mi oznámil, že Ilonka potřebuje vymalovat byt a on mi dopředu říká, abych s ním nepočítala, celý víkend nebude doma. Ale na noc prý přijde...

Petra mám velmi ráda, je mi s ním dobře, ale jeho poskakování kolem bývalé ženy už dlouho nevydržím. Prosím, poraďte mi, co mám dělat. Mám mu dát ultimátum, buď se dál bude chovat jako doposud a pak, ať si sbalí kufry a nastěhuje se ke své bývalé, nebo se svou péčí definitivně skončí a zůstaneme spolu?

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3403

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 20. prosince 2010. Anketa je uzavřena. 3. Mám mu říct, že chápu, že chce své bývalé ženě občas pomoci, ale ať to omezí maximálně na 1-2x do roka? 2099 1. Mám mu dát ultimátum, buď s ní skončí, anebo ať si sbalí kufry a nastěhuje se ke své bývalé? 506 2. Mám to vydržet a doufat, že to manžela omrzí, nebo si Ilona najde někoho jiného a Petra nebude potřebovat? 403 4. Mám manžela odvést k odborníkům a doufat, že mu poradí, aby svou bývalou nechal svému osudu? 395