Příběh Edity: Manžel chce milenku i mne

Jmenuji se Edita, je mi 49 let, jsem vdaná a mám dvě děti. Sedmadvacetiletého syna, který má už vlastní rodinu a odstěhoval se, a dvaadvacetiletou dceru Jolanu, která naopak s námi ještě bydlí. Jolana studuje ve druhém ročníku vysoké školy.

Jolana si přivedla spolubydlící

Část léta strávila dcera s několika spolužáky na brigádě. Mezi nimi byla i Tereza, nenápadná a celkem milá dívka. Alespoň tak se mi zpočátku jevila. Jolana za námi tehdy přišla, jestli by Tereza mohla u nás bydlet. Dcera má celkem velký pokoj se dvěma válendami, navíc syn se odstěhoval, takže to nebyl žádný problém.

Holky chtěly původně společně bydlet jen po dobu brigády, pak Tereza měla dostat kolej, ale protože si rozuměly, nabídli jsme jí, že s námi může bydlet i nadále. Domluvili jsme se na jejím finančním podílu na bydlení i na případnou stravu a zdálo se, že spokojenost panuje na všech frontách.

Tereza se najednou změnila

Asi před měsícem jsem si všimla změny v Terezině chování. Už nebyla tak zamlklá jako první týdny, kdy jsme ji s manželem poznali. Dokonce s námi občas poseděla a povídala si. A hlavně se změnil i její vzhled. Dříve chodila na svůj věk dost nemoderně oblékaná (v duchu jsem jí říkala stará mladá), nemalovala se a k holiči také nechodila, měla dlouhé rovné vlasy, které si jen stáhla do ohonu.

Občas jsem nechápala, jak si může tak dobře rozumět s naší dcerou. Byly jak noc a den. Jolana se ráda baví, hodně večerů tráví s kamarády mimo domov, Tereza je většinou zalezlá v jejich pokoji. Jolana se obléká moderně, někdy až výstředně, každou chvíli je u kadeřnice a chodí výrazně nalíčená.

Ovšem holky mají prý společnou duchovní stránku. Obě jsou nadšené čtenářky, milují návštěvy divadel a galerií. Právě v tom se shodly a ostatní neřešily. Jolana mi řekla, že se jí s Terezou dobře povídá o všem, co má ráda a když chce vypadnout ven a pobavit se, má na to ostatní kamarádky. Přiznám se, že mi to bylo celkem jedno, Tereza mi nijak nevadila a měla jsem ji docela ráda.

Teď je Tereza úplně jiná, nechala se ostříhat na mikádo, prosvětlit vlasy, začala se malovat a úplně změnila svůj šatník. Je z ní najednou hezká moderní dívka. Ovšem v jedné věci se nezměnila, večery tráví doma, prý ji Jolaniny kamarádi příliš nebaví.

Přistihla jsem manžela s Terezou

Před týdnem jsem si odskočila domů přes poledne z práce, zapomněla jsem si totiž mobil a potřebovala z něj jedno telefonní číslo. To, co mě doma čekalo, bylo jako ze špatného filmu. Manžel byl s Terezou v naší posteli. Myslela jsem, že omdlím. Nejsem typ hysterické manželky, neudělala jsem scénu, otočila jsem se ve dveřích a utíkala pryč z bytu.

Ten den jsem se do práce už nevrátila, vzala jsem si volno a celé odpoledne proseděla v kavárně. Všechno mi v tu chvíli došlo, pochopila jsem Terezinu proměnu chování i vzhledu. Určitě to bylo kvůli mému manželovi a já hloupá si ničeho nevšimla. Jediné, co jsem nechápala, jak se mohl manžel "spustit" s kamarádkou naší dcery, čím ho očarovala? Za celých pomalu třicet let manželství jsme spolu nikdy neměli problémy s nevěrou, já neměla nikoho jiného a troufám si tvrdit, že ani on ne.

Bylo mi hrozně, cítila jsem prázdnotu a ponížení. Ovšem víc než bolest z manželovy zrady mě začal zaměstnávat strach, co bude s Jolanou. Jak se bude chovat, až se to dozví, nebo to před ní utajíme?

Manžel se nechce vzdát Terezy, ale ani mě

Večer, když jsem přišla domů, byl doma jen manžel. Jolana byla opět s kamarádkami a Tereza tam taky nebyla. Prý odjela na pár dní k rodičům. I když jsem neměla náladu se o ničem bavit, cítila jsem, že tato situace se musí co nejdříve vyřešit. Manžel to naštěstí také pochopil. Byla jsem připravená mu říct, že jsem ochotná na vše co nejrychleji zapomenout, když s ní skončí. Nezajímalo mě, jak se to stalo a proč, chtěla jsem mu dát druhou šanci a odpustit mu. Ovšem manžel mi naprosto vzal vítr z plachet. První, aniž by se třeba začal omlouvat, bylo, že mi řekl, že se s Terezou nerozejde.

A pokračoval, že se ani se mnou nechce rozejít. Představoval by si to tak, že Tereza se od nás odstěhuje, já ji nebudu mít na očích, Jolaně to nějak vysvětlíme a on bude mít mladou milenku a fungující šťastnou rodinu. Sobec.

Jsem nyní naprosto vykolejená. Bojuji s mnoha pocity a nevím, co má dělat. Na jednu stranu ho už nechci ani vidět, na druhou chci říct Jolaně, jaký je ten její úžasný tatínek a na třetí mu chci odpustit, protože kvůli jednomu poklesku nechci všechno skončit.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 6240

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 25. října 2010. Anketa je uzavřena. 2. Mám dát manželovi na výběr – buď Tereza, nebo já a naše dcera? 3918 3. Mám všechno říct dceři a požádat o rozvod? 935 1. Mám přistoupit na manželův návrh, tolerovat mu milenku a doma si hrát na šťastnou rodinu? 877 4. Mám se poradit s odborníky, protože sama tuto situaci asi nevyřeším? 510