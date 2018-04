Příběh Dity: Mám se vdávat, ale miluji jiného

Nedávno jsem ve vaší rubrice četla příběh dívky, která má před svatbou a vdávat se vlastně vůbec nechce. Jak já jí v tu chvíli rozuměla. Za pár měsíců se budu vdávat za přítele, se kterým společně žijeme už čtyři roky. Mám ho moc ráda, rozumíme si, máme společné zájmy, společný humor. Vladan bude určitě skvělým tátou mých dětí.

Zamilovala jsem se do jiného

Tak kde je problém?! Problém je pochopitelně ve mně, začínám panikařit, že si svatbou zabouchnu dveře k jiným mužům, nepoznám už jinou lásku. Nemyslete si, že jsem nějaká záletná povrchní ženská. Svému příteli jsem nikdy nebyla nevěrná (tedy fyzicky nevěrná). Jenže když se vdám, nemohu už mít jiného muže. A já před pár měsíci jednoho poznala. Bláznivě jsem se zamilovala do Vladanova bratrance Marka.

Byli jsme tenkrát na velké rodinné slavnosti. Vladanova a Markova babička slavila sedmdesátiny a celá rodina se sjela na oslavu. Vladan se s Markem už několik let neviděl, takže spoustu času při oslavě jsme seděli společně a povídali si. Marek mě uchvátil na první pohled. Má krásné oči, a když se na mě podíval, podlomila se mi kolena.

Celý večer jsme se vyhledávali očima. Pochopila jsem, že ani já mu nejsem lhostejná. U babičky jsme přespali a ráno, když jsme se s Markem loučili, mi nenápadně předal papírek se svým telefonním číslem.

Zavolala jsem mu ještě ten samý den. Marek mi do telefonu vyznal lásku, že prý se do mě zamiloval na první pohled, ale je naprosto zoufalý z toho, že jsem přítelkyní jeho bratrance, kterého má rád. A navíc až do telefonu mi řekl, že i on má přítelkyni, se kterou žije. A bohužel mají i dítě. Sice není Markovo, je jeho přítelkyně z předchozího vztahu, ale Marek to vůbec nerozlišuje. Malého bere jako svého.

Od té doby si s Markem voláme, píšeme esemesky. Už jsme se párkrát sešli. Oba se moc držíme, aby se náš vztah neposunul z roviny platonické lásky do roviny fyzické lásky. Zatím jsme se jen párkrát políbili. V kavárně, kde jsme si několikrát dali schůzku, se hodiny držíme za ruce a díváme se jeden druhému do očí.

Když jsem s Markem, připadám si, jako kdyby mi bylo 16 let a ne o deset let víc. Takto jsem randila na střední, držení za ruce, rychlá pusa, aby nás nikdo neviděl, a dlouhé pohledy do očí. Sice s Markem po sobě opravdu moc toužíme, ale zatím se dokážeme přemoct. Jenže jak to bude dál?

Přípravy svatby jsou v plném proudu

A do toho všeho moje i Vladanova matka řeší přípravy naší svatby. Nedají si vymluvit, že se o to postaráme sami. Obě jsou tím úplně posedlé. Vladan i já jsme jedináčci a matky si to prostě chtějí užít. Naštěstí si obě dost rozumějí (jsou totiž dlouholeté kamarádky), takže mají o zábavu postaráno.

Já tomu jen pasivně přihlížím a čím dál víc cítím, že tu svatbu vlastně vůbec nechci. Jenže co mám dělat? Vladan vůbec o mém citovém rozpoložení nic netuší. Když jsem s ním, dokážu se přemáhat. Mám ho ráda, miluji ho, sex s ním mě baví, ale... miluji i Marka a chci sex s ním. Jenže nechci být nevěrná Vladanovi.

Když jsem to rozebírala s Markem, je na tom úplně stejně. Chce být se mnou, chce se mnou zažít sex, ale zároveň chce svou přítelkyni i syna.

Ani jeden z nás se k tomu nechceme postavit čelem, bojíme se udělat nějaké rozhodnutí. Jenže udělat ho musíme. Termín svatby se blíží.

Dita

Názor odborníka: Svatbu můžete odložit

Dobrý den, Dito, myslím si, že určité pochybnosti před svatbou jsou běžné. U vás se ale situace ještě zkomplikovala tím, že jste se zamilovala do jiného muže. Přemýšlím, jakou roli hraje ve vašem vztahu k Markovi blížící se svatba: v čem by to bylo jiné, kdybyste s Vladanem svatbu ještě neplánovali? Zamilovala byste se tak silně? Přemýšlela byste o vztahu k oběma mužům nějak jinak? Dala byste si na rozhodnutí více času?

Je potřeba se zamyslet na tím, jestli je to hlavně napětí, touha, vědomí "zakázaného ovoce", nebo jste u Marka objevila takové vlastnosti, které vám dlouhodobě v soužití s Vladanem chybí? Co vlastně očekáváte, že by se stalo, kdybyste s Markem navázali vztah se vším všudy, i se sexem? Myslíte, že i potom by vás to k sobě tak táhlo? Jaké by to bylo s Markem za pět let?

Pokud myslíte, že na rozhodnutí potřebujete více času, dovedete si představit, že svatbu odložite? A pokud byste měla pocit, že je toho na vás samotnou moc, zkuste se o všem poradit s manželským poradcem nebo psychoterapeutem.

Lenka Daňková, Psychologie.cz

