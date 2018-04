Příběh Veroniky: Přítel se neustále vrací ke své bývalé

Uběhly tři měsíce, my se pravidelně scházeli, povídali si, poznávali se a moc jsme si rozuměli. V té době jsem bydlela v podnájmu. Mirek mi tvrdil, že žije sám v pronajatém bytě. Neměla jsem důvod mu nevěřit. Tenkrát mi ani nebylo vůbec divné, že mě vlastně nikdy nepozve k sobě domů, vždy jsme se scházeli u mě.

Bydlel se svou bývalou

Po půl roce po mém vyptávání z Mirka vypadlo, že bydlí se svou bývalou přítelkyní v jejím bytě. Ujišťoval mě, že spolu už dlouho nejsou, že jen spolu bydlí, ale jinak má každý svůj prostor. Navrhla jsem mu tedy, abychom si našli něco společně, a než se nám to podaří, může se přestěhovat ke mně.

Uběhl další půl rok, než jsme společné bydlení vyřešili. Po celou tu dobu mi nedal sebemenší záminku nevěřit mu, že mě miluje, že se mnou chce žít. Ostatně mluvil tehdy o tom hodně často. Nastěhoval se tedy ke mně a všechno bylo fajn, rozuměli jsme si a plánovali.

Bývalá nebyla bývalá

Pohoda nám vydržela jen pár týdnů. Všimla jsem si, že má neustále mobil v ruce, a tak jsem se ho zeptala, co se děje, komu stále píše. Rovnou mi řekl, že se mnou být nemůže, že musí jet za ní. Přiznal se mi, že je to stále jeho přítelkyně. Má ji pořád moc rád, ale mě miluje. Jenže u ní má zázemí a taky společného kocoura.

Připadala jsem si jako opařená. Nechápala jsem, jak mi mohl tak dlouho lhát. Sice jsem ho milovala, ale vyhodila jsem ho i s jeho věcmi. Myslela jsem, že je konec, jenže byl to vlastně začátek dalšího příběhu. Mirek se odstěhuje od ní a nastěhuje ke mně a za pár týdnů se opět stěhuje k ní.

Sice mi stále tvrdí, že ji nemiluje, ale má ji rád a nechce ji úplně ztratit. Radila jsem mu, když se zase vrátil ke mně, ať jí nepíše, ať jí nechá chvíli prostor a pár týdnů se jí vůbec neozve. On na to přistoupil, ale po pár dnech už jsou zase v kontaktu. Většinou je to, když se třeba my dva pohádáme, tak hned vyhledá ji.

Už jsem si vypěstovala odpor k jeho mobilu, a kdykoliv ho má delší dobu v ruce, začnu ho podezírat. Když jsme spolu sami, máme krásný vztah, povídáme si o všem a je to fajn. Ale jakmile se dostane ona do našeho vztahu, je zle. Já jsem nervózní a opět se opakuje známý scénář. Sbalí si věci a jede k ní. Jenže druhý den mi řekne, že to neměl dělat a byla to jeho největší chyba v životě.

A aby toho nebylo málo, tak mi už píše i ona. Prý ať Mirka nechám být, že mu beru zázemí, že ji miluje, ne mě a já ho jen využívám. Nemám náladu se s ní hádat a vysvětlovat jí něco, když je to Mirkova věc, aby se rozhodl.

Mirek se musí rozhodnout

Sama jsem Mirkovi řekla, že je to jen na něm. On sám se musí rozhodnout, kterou z nás chce. Ovšem takhle to už dál nejde. On to ví, často mi dá za pravdu, tvrdí, že miluje mě. Jenže pak jakoby poleví a nechá se jí přesvědčit, když mu napíše, že nemá peníze. Má na sebe hypotéku a sama to prý nedokáže platit. Mirkovi je jí líto, chce jí pomoct a hned jede za ní. Já sama jsem ho za ní už několikrát poslala, aby to s ní konečně vyřešil a ukončili to. Ona taky prý jednou chce ten vztah skončit, podruhé ale ne.

Tak nevím, Mirka miluju, má dobré vlastnosti a je na něj spolehnutí. Možná se bojím být sama, proto náš vztah nechci ukončit. Ale takhle to dál už nejde. Tento trojúhelník se jednou musí roztrhnout. Buď já, nebo ona. Jenže ona se ho nevzdá, protože bez něj to finančně nezvládne. On se jí nevzdá, protože má pocit viny. Jak mu pomoci, aby se rozhodl? Jsem ve stadiu, že sama nevím, co dál, nechci ho ztratit, ale tohle je děsné...

Veronika

Názor odborníka: Myslete na sebe

Dobrý den, Veroniko, myslím, že rozumím vašim pocitům. Je to zdlouhavé a děsné. Milujete ho, nechcete ho ztratit, ale zároveň se velmi trápíte a je těžké to takto snášet. Vlastně jste opravdu dobrá, že jste to doposud vydržela. Kladu si otázku, zda chcete pomoci Mirkovi se rozhodnout, nebo sobě? Na kom nyní leží to rozhodnutí? Pro koho je to takto nadále nepřijatelné?

Domnívám se, že pokud je pro vás tento trojúhelník nevyhovující, je vždy možnost z něj vystoupit. Píšete, že ona se ho nikdy nevzdá. Umíte si představit, že se ho vy sama vzdáte? Díky čemu je pro vás tak důležitý a milujete ho? Jak to dělá, že se o něj přetahují dvě ženy? Kladla jste si otázku, jakého muže chcete ve svém životě? Co je pro vás opravdu důležité? Je třeba si stanovit své vlastní hranice, než se rozhodnete. Chcete investovat svůj čas a energii do dalších tahanic a vyjasňování?

Pokud Mirka opravdu milujete a nechcete to jen tak vzdát, stanovila bych si na vašem místě svůj vlastní limit, kolik času tomu ještě věnuji. Může se jednat o týdny, či měsíce, to je na vás. Sdělila bych Mirkovi svá očekávání, jasná pravidla a čas, který mu dáváte. Pokud se do té doby u Mirka nic nezmění, vztah bych ukončila. Pokud s vámi bude chtít Mirek být, přijde jistě na to, jak situaci vyřešit. Můžete ho navíc inspirovat k návštěvě psychoterapeuta, který mu pomůže se rozhodnout a učinit patřičné kroky ke změně. To je to maximum, co můžete pro Mirka udělat. Důležité však je, abyste nějaké rozhodnutí udělala pro sebe a sebe dostala z tohoto trojúhelníku ven. Přeji hodně sil! Se srdečným pozdravem,

Kateřina Vrtělová, Psychologie.cz

