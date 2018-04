Příběh Bohdany: S přítelem nás rozděluje různá finanční situace

Jmenuji se Bohdana a je mi 27 let. Už rok žiju s přítelem Jirkou, který je o tři roky starší než já. Bydlíme v mém bytě, který mi rodiče koupili k pětadvacátým narozeninám, i když část z jeho ceny platím já, mám hypotéku.

Jsem jedináček, vyrostla jsem v rodině, kde oba rodiče nikdy neměli o peníze nouzi. Jeden i druhý mají vlastní firmy a hlavně podnikatelského ducha. Oba jsou velmi schopní, a tak se jim od začátku dařilo a daří i nadále.

Mám všeho dost

I přesto, že se své práci vždycky hodně věnovali, dokázali si oba najít i čas na mě. Navíc mě hodně inspirovali, podědila jsem po nich ctižádost i velké sebevědomí. Ve 22 letech jsem se postavila na vlastní nohy, našla si zajímavou práci a od rodičů jsem se odstěhovala. Rodiče mi pochopitelně v mých začátcích dost pomáhali a pomáhají i dál. Ale na druhou stranu, kdyby přestali, dokážu se o sebe už bez problémů postarat sama.

Nikdy jsem neměla nouzi ani o zájem kluků. Jenže hodně z nich se na mě lepilo právě kvůli mému původu. Jsem hodně důvěřivá a prokouknout je mi často dost dlouho trvalo.

Pak jsem ale potkala Jirku. Seznámili jsme se na návštěvě u jedné mé kamarádky. Byl úplně jiný než kluci, kteří se do té doby kolem mě motali. Od první chvíle se mi líbil. Jenže jsem byla čerstvě po rozchodu a začínat nový vztah se mi příliš nechtělo. Bavili jsme se spolu naprosto nezávazně. Poznala jsem, že se mu taky líbím, ale ani jeden z nás neudělal první krok. Pak jsme se pár týdnů občas někde potkali, až jsme se jednoho dne domluvili, že si spolu vyrazíme. Tím oficiálně začal náš vztah.

Přítel má hluboko do kapsy

Od počátku jsem zjišťovala, že je to úplně jiné, než na co jsem byla zvyklá. Jirka vyrostl v úplně jiném prostředí než já. Má jiné představy o životě, jiné cíle. Pochází z rodiny, která žije na malém městě. Oba rodiče pracují v místní továrně. Sestra se vdala, má dvě děti, je s nimi doma a její manžel je místní pošťák. Jirka se naštěstí z rodiny vymanil, je dost chytrý, vystudoval a chtěl by to někam dotáhnout. Jenže vliv prostředí, ze kterého pochází, je na něm přeci jen znát.

Brzy jsem začala zjišťovat, že i finančně jsme každý úplně jinde. Já si celkem slušně vydělávám, mám úspory a také vím, že kdyby se cokoliv stalo, rodiče mě ve srabu nenechají. Navíc jsem jejich jediná dcera, takže rodinný majetek přejde na mě. Jirka má také celkem zajímavý příjem, ale žádné úspory a ani není schopen toho moc našetřit. Splácí totiž půjčku a ještě dlouho bude. Ručil svému nejlepšímu kamarádovi, který své závazky plnit přestal, někam zmizel a bance teď musí platit Jirka.

A peníze jsou velkým kamenem úrazu v našem vztahu. Jirka si moc dobře uvědomuje, že jsme v tomto směru každý jinde, ale rozhodně mě nechce žádným způsobem využívat. Po půl roce vztahu se ke mně před rokem nastěhoval, platí mi na bydlení a podílí se i na nákupu potravin. Používá moje auto, ale o veškerou údržbu, benzin a podobně se stará a platí to on. Také kdykoliv někam jdeme na večeři chce platit útratu za nás oba. Odmítá, abych to financovala já. Tak se mu to snažím vynahradit, že mu občas koupím něco hezkého na sebe, nebo nějakou kosmetiku, za kterou by jinak utrácel. Je jasné, že z výplaty mu nakonec moc peněz nezbude. Není tak schopen si nic ušetřit a bohužel ani on ani já v tomto směru nevidíme do budoucna nic pozitivního.

I dovolené trávíme u nás na chalupě, ani k moři jsme se nedostali. Já bych si na to našetřila, ale Jirka bohužel ne. Když jsem mu řekla, že to tedy zaplatím, abych se mohla někam podívat, odmítl to. Ať si třeba jedu s mámou nebo kamarádkou, ale on na to nemá, tak bude doma, nebo někde, na co mu peníze stačí. Na jednu stranu mi to imponuje, ale na druhou se docela děsím budoucnosti. Vždyť Jirka nemá ani na to, aby zaplatil alespoň část svatebních výdajů. Také jsme už spolu mluvili o tom, že bychom chtěli mít brzy děti, já po nich docela toužím. Jenže jak budeme žít, když budeme závislí jen na jednom platu, jehož podstatná část zmizí na splátky dluhu?

Je mi jasné, že naši by se okamžitě vrhli na to nám pomáhat, pro ně by nebyl žádný problém nás finančně podporovat. Jenže Jirka by to asi nesnesl. Bojím se, že by to pak mezi námi přestalo fungovat. Mí rodiče netuší, jak na tom Jirka je. Naši ho mají rádi a vím, že táta by nelitoval peněz, aby nám pomohl, ale nevím, jestli mu to mám vůbec navrhnout.

Bohdana

Názor odbornice: Zeptejte se na představu o budoucnosti

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Bohdano! Vypadá to, že se Váš přítel poučil ze své dávné nepříjemné finanční zkušenosti a je v hospodaření obezřetný. Pokládala bych to rozhodně za výhodu než naopak. Také se bez říkání podílí na nákladech na bydlení i auto. Vypadá to, že žijete s charakterním mužem, kterého navíc mají rádi i Vaši rodiče.

Píšete, že pocházíte z odlišného prostředí, alespoň co se týče finanční situace. Shodnete se s Jirkou třeba na společných plánech do budoucna? Mluvili jste o tom, kdo z vás dvou by případně šel na rodičovskou dovolenou, až budete mít děti? Nemusí to vždy nutně být žena. Jakožto více vydělávající se občas snažíte svému příteli koupit malý dárek - něco na sebe nebo kosmetiku. Jestliže toužíte jet k moři, co kdyby Jirka k Vánocům dostal darem společnou dovolenou? Správně tušíte, že některé záležitosti by si partneři měli řešit sami, bez intervence rodičů. Pokuste se s Jirkou mluvit o svých přáních, ale i o svých obavách. Zeptejte se ho na jeho představu společné budoucnosti, abyste zjistila, nakolik se vaše představy setkávají.

PhDr. Magdalena Dostálová

