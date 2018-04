Příběh Květy: S manželem jsme jak kamarádi po 20 letech, chci víc

Jmenuji se Květa, je mi 48 let a s manželem (53) jsme spolu skoro 25 let, z toho 22 let jsme svoji. Máme dvě děti, syna a dceru. Už s námi bydlí jen mladší dcera, ale vypadá to, že i ona se brzy odstěhuje. S přítelem si hledají slušný pronájem. Syn se odstěhoval před rokem.

S manželem si rozumíme

Máme tak s manželem dost času na sebe i na své koníčky. Což o to, je nám spolu dobře, jsme celkem sehraná dvojka, umíme být spolu i jeden bez druhého. Manžel má partu kamarádů z vysoké, scházejí se jednou dvakrát do měsíce, já mám dvě velmi dobré kamarádky a občas spolu také někam vyrazíme.

Jinak jsme i často jen tak doma, díváme se na televizi, čteme si, tak různě. Manžel občas zaskočí za kamarády na pivo, já k sousedce na víno. A takhle v poklidu běží naše všední i sváteční dny. Jezdíme společně i na dovolené, rádi chodíme, takže víkendové i delší pobyty na horách nejsou žádnou výjimkou.

Působíme jako naprosto pohodová dvojice, když se podívám kolem sebe po známých i příbuzných, tak vidím většinou jen rozhádané páry řešící zásadní problémy i zbytečné prkotiny. My máme s manželem jednu společnou vlastnost, neradi se hádáme a hlavně, když už k tomu dojde, tak se chceme co nejdřív usmířit.

Když se tak nad tím zamyslím, říkám si, vždyť můžeme být šťastní, že máme jeden druhého, což já jsem, ale i tak nejsem v našem vztahu spokojená. My jsme totiž pomalu ale jistě najeli na fázi, kdy se z nás stali kamarádi. Máme si stále co říct, máme společné zájmy, navíc dokážeme spolu bez problému i mlčet. Co ale spolu nesdílíme, je sex.

Sex před lety

Přišlo to tak nějak pozvolna. Už si ani nevzpomínám, kdy jsme se milovali naposled. Bylo to letos? Ne, spíš vloni, nebo možná dokonce předloni, fakt nevím. Vlastně naše milostné kontakty skomíraly i předtím. Milovali jsme se tak dvakrát do měsíce.

Přitom když si vzpomenu na dobu, kdy jsme se poznali, ale i další roky potom, i na dobu, kdy byly děti malé. Byli jsme kolikrát schopní promilovat celou noc. Líbilo se nám to spolu, a nemuseli jsme ani být v posteli, žádné místo nám pomalu nebylo cizí.

Jenže po takových patnácti letech se naše sexuální aktivita začala snižovat. Už ani nevím, co bylo příčinou. Jestli to byly děti, nebo únava z práce, od všeho trochu. Byl a jsem i více unavená, manžel také a pak jsme byli rádi, že zalezeme do postele, dáme si pusu na dobrou noc a spíme až do rána. Také jsme byli zvyklí hodně času trávit s dětmi, kolikrát jsme měli strach, aby nás nepřistihly. Tak nějak jedno s druhým se skloubilo a náš milostný život šel takzvaně do kopru.

O nulovém sexu nemluvíme

Dřív jsme byli schopní si o tom s manželem promluvit, dokázali jsme se bavit o milování. Jenže teď mi to vůbec nejde přes pusu, nevím, jak mám začít o tom, že s ním chci mít sex. Bojím se odmítnutí. Také se stydím.

Taky mě napadlo, jestli třeba manžel někoho nemá. Nevím, jestli je to normální, že nemá sex. Cítí vůbec potřebu? My se o tom nikdy nebavili, nikdy jsme toto téma ani neotevřeli. Buď jsme se milovali a nepotřebovali tuhle situaci řešit, nebo ne, což je teď, ale na toto téma jsme ani nenarazili. Kdyby měl nějakou milenku, nebo vyhledával příležitostné známosti, tak bych si toho asi nejspíš všimla. Nic ale ani v jeho chování takovou možnost nenaznačuje.

Také mě napadlo, že bych si mohla najít milence já. Jen kvůli tomu sexu, který mi čím dál víc chybí. Jenže jak to udělat? Navíc si ani nedovedu představit, že bych se milovala a dotýkala jiného muže. Nikdy jsem nebyla nevěrná.

S manželem ale jinak tělesný kontakt máme, obejmeme se, políbíme, ale to je tak všechno.

Květa

Názor odbornice: Zkuste otevřít 13. komnatu

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Květo, píšete, že jistá míra intimností mezi vámi funguje. Zde by možná bylo dobré začít, avšak opatrně a velmi pozvolna. Z Vašeho vyprávění vyplývá, že se s mužem máte rádi, vztah tedy stojí na dobrých základech.

Míra potřeby sexuálního kontaktu se s věkem přirozeně mění, frekvence má spíše sestupnou tendenci, i když není to univerzální pravidlo. Je docela dobře možné, že má Váš manžel nižší potřebu sexuálního kontaktu než Vy, za rohem číhajícího strašáka nevěry bych skutečně hned nehledala. Intimní život může mít mnoho podob, je dobré vědět, že se nejedná jen o samotný koitus.

Zkuste nejdříve nahlas (před svým manželem) hovořit o tom, co můžete na jeho osobě ocenit. Postupně také zkoušejte větší míru tělesných dotyků, myslím, že velmi rychle uvidíte, jakou budou mít ze strany Vašeho manžela odezvu. Až překvapivě často se také stává, že oba z páru pociťují něco velmi podobného, jen se o tom zdráhají se svou polovičkou mluvit. Tím chci říct, že Vám ve finále Váš muž může být dokonce vděčný za to, když otevřete třináctou komnatu, která třeba trápí jej stejně jako Vás.

PhDr. Magdalena Dostálová

