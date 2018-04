Příběh Marty: S přítelem jsem už skoro rok, stále se chová jako single

Karel vydělává slušné peníze a má hezký byt. Přespávám u něj pár dní v týdnu, ale sestěhovat se nechce.



Až druhé setkání nás dalo dohromady

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí, vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce, v partnerské poradně nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.

Seznámili jsme se na grilovačce u sousedů. Vůbec mě nepřitahoval, prohodila jsem s ním pár seznamovacích slov a tím to haslo. Týden jsem o něm nic nevěděla, ale pak ho soused znova pozval, tentokrát do hospody. Tam jsme si najednou rozuměli mnohem více. Hráli jsme kulečník, nasmáli se a všechno bylo v pohodě. V noci mě doprovodil domů, dal mi pusu a od té doby jsem na něj myslela.

Druhý den jsem se mu sama ozvala přes Facebook a po nějaké době, kdy jsme se jen nezávazně scházeli, jsme se dali dohromady. Všechno se zdálo být krásné, já byla moc zamilovaná a on se zdál být taky. Asi po třech měsících jsem si od něj půjčila notebook a náhodou jsem zjistila, že je na seznamce a píše slečnám dost nevhodné zprávy. Za pět dní jsme měli jet na dovolenou.

Nejsem jediná

Probrečeli jsme oba celou noc, on mi odpřisáhl, že mě nikdy nepodvedl, ani to neudělá. Ty zprávy vysvětlil tak, že dotyčným slečnám jen "nastavoval zrcadlo". Chtěla jsem mu uvěřit, tak se vše vrátilo do starých kolejí, ale má důvěra byla, a pořád je, na bodu mrazu. Dovolená byla skvělá, byl to zase ten Karel, kterého jsem milovala.

Čas plynul a všechno se zdálo být fajn, sem tam se objevil mrak, ale ve kterém vztahu není? Až do minulé soboty. Musím se přiznat, a dodnes se za to stydím, že od toho incidentu se seznamkou se mu dívám do telefonu. Nikdy jsem tam nic nenašla, ale teď si koupil nový telefon, kde má také internet.

Najela jsem na Facebook a našla něco, co jsem najít neměla. Bývalá přítelkyně mu neustále, od začátku našeho vztahu, píše, jak ho stále miluje, jak bez něho nemůže být a tak pořád dokola. On jí poslední dobou odepisuje velmi neutrálně, ale ty první dva měsíce, co jsme byli spolu, jí pořád psal, jak ji miluje a chce ji zpátky. To mě dostalo, srdce v krku a člověku se zastaví tep.

Ve 33 už prý od něho nemůžu čekat lásku

Nic jsem mu ale neřekla, ani nemůžu, hanbou bych se propadla a vím, že by mě v tu ránu nechal. Mrzí mě, že jí tehdy psal, jak ji miluje, samá krásná slova, lichotky, atd. Mně takhle nepíše a nejedná se mnou. Kdysi mi na to řekl, že po něm ve 33 nemůžu čekat lásku, že "tohle už má za sebou". Jenže já lásku chci, potřebuji ji. Chci ji vnímat i slyšet. Chci, aby se mnou jednal jako s princeznou, protože já bych mu snesla modré z nebe. Chová se ke mně hezky, nechci mu křivdit, ale když vím, že s jinou jednal jinak a líp, tak mě to prostě štve.

Poslední mé trápení spočívá v tom, že spolu nespíme. Už je to aspoň dva měsíce, co se mě nedotkl. Prakticky od té doby, co si našel novou práci. Dřív byl náš sexuální život jeden velký zážitek, dnes z něj mám jen vzpomínky. Připisuje to práci, vidím na něm, že se pro ni trápí a prakticky celý den sedí u notebooku. Ale nemůže být sobec a musí myslet i na mě. Já kolem něj chodím po špičkách a snažím se ho nerušit.

Před týdnem podal výpověď a situace se zklidnila, je to zase ten vyrovnaný chlap, ale chtíč po sexu nikde. Šílím z toho. Nevím, jak dál. Vím, že nemám jediný konkrétní problém, možná to není ani problém, ale já se v tom plácám a nevím, jak dál. Jsem zoufalá. Moc ho miluji a nechci o něj přijít, jsme spolu necelý rok a já si s ním chci naplánovat budoucnost. Bojím se však, že to už dlouho nevydržím...

Marta

Názor odborníka:

Milá Marto, zdá se, jako byste měli oba od začátku jinou představu o vašem vzájemném vztahu. Vy potřebujete lásku, věrnost, blízkost, plány a společnou budoucnost. Oproti vašemu příteli, který vypadá, jakoby si ve vztahu stále nechával zadní vrátka.

Měli byste si vyjasnit, co od vztahu očekáváte a zda se v tom shodujete. Měla byste také vědět, zda o vás přítel skutečně stojí. Pokud nepomůže osobní promluva s přítelem, můžete využít sezení u párového terapeuta, díky kterému získáte na vztah větší náhled.

Můžete také vztah podrobit menší zkoušce. Zkuste zmírnit své úsilí ve vztahu a vyzkoušet, zda to partner za vás převezme. Přestaňte být vy ta, která projevuje zájem o vztah, dává najevo blízkost a stará se o něj. Uvidíte, jestli se pak začne snažit on a projeví tak o vztah zájem.

Představte si, že jste pár sedící na loďce. Co se stane, když přestanete pádlovat? Převezme pádlování váš přítel? Nebo ne a loďka se úplně zastaví

Tereza Zahrádková, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3984

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 1. dubna 2013. Anketa je uzavřena. 3. Mám se s Karlem raději rozejít, už mockrát mi dokázal, že náš vztah nebere tak vážně jako já? 2644 2. Mám Karlovi narovinu říct, že ho miluji, chci s ním žít, ne se jenom scházet, a pokud on to tak nechce, rozejdeme se? 1201 1. Mám to ještě vydržet, dávat Karlovi najevo co největší lásku, doufat, že to ocení a bude všechno, jak má být? 76 4. Mám požádat o pomoc, jak v našem vztahu dál, odborníka z manželské poradny? 63