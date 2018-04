Příběh Stáni: Přítel podal žádost o rozvod, já stále váhám

Svého muže jsem si brala po roční známosti. Nebyli jsme do sebe kdovíjak zamilovaní, ale bylo nám spolu dobře. Měli jsme si oba pořád co říct. Také jsme měli hromadu společných zájmů.

Zralí pro rodinu

Napište i vy svůj příběhKdyž jsme se seznámili, měli jsme už oba za sebou několik známostí. Shodli jsme se na tom, že už jsme vybouření a je nejvyšší čas vybudovat pevný vztah a založit rodinu. Jak manžel tak já pocházíme z rozvedených manželství. Ani jeden z nás nemá příliš hezké vzpomínky na dětství. Rozhodně jsme nechtěli něco takového jednou způsobit našim dětem. A s tím jsme se i brali.

Svatbu jsme měli malou, jen my dva, svědci a pár přátel. Rodiče jsme nezvali, ani naše matky a ani otcové by nepřišli bez svých nových partnerů a byl by to jen jeden velký stres. A my chtěli mít hezké vzpomínky.

Manžel má milenku Markéta to zjistila na večírku manželovy firmy (Ilustrační snímek)

Po roce se nám narodil syn a za další dva roky dcera. Děti se nám povedly, máme z nich velkou radost. Manžel je vyloženě rodinný typ, dětem se hodně věnuje. Já jsem s nimi taky moc ráda. Vlastně celá rodina jsme vždy trávili hodně času společně.

Jenže mezi námi dvěma to už dlouho skřípe. Když jsme spolu sami, tak si nemáme najednou co říct. Už delší dobu spolu ani nespíme. Kdykoliv jsem se manžela ptala, jestli se něco děje, tak mě mockrát odbyl, že se mi jen něco zdá. Dokonce jsem ho jeden čas podezřívala, že někoho má.

Dokonce jsme se začali i hádat, což u nás dřív nebylo zvykem. A vždycky je to jen kvůli blbostem, prkotinám. Nakonec ale taková hádka skončí několikadenním mlčením. Nevím, co se děje, ale necítím se v takovém vztahu dobře. A myslím, že ani manžel ne. Někde se něco porouchalo a ani jeden z nás se nemá k tomu to opravit. Vlastně nevíme jak.

Nový muž



I když by mě to nikdy nenapadlo, bezhlavě jsem se zamilovala do kolegy v práci. Nastoupil k nám před rokem a půl. Asi měsíc jsme kolem sebe chodili, jen se pozdravili a jednou po práci jsme měli společnou cestu domů. Zastavili jsme se na kávu a tím to začalo. Přeskočila pověstná jiskra a my se zamilovali jak dva puberťáci. I můj přítel je ženatý, zhruba stejnou dobu jako já, má jednoho syna.

Nejdříve jsme náš vztah brali jen jako povyražení z manželského života. Já už v té době měla doma občasné problémy a přítel se mi svěřil, že ani u nich doma to není kdovíjak dobré. Jeho žena je prý neustále naštvaná, má problémy v práci a přenáší je pak na muže i syna. Tak jsme si našimi schůzkami a hlavně sexem léčili domácí frustrace.

Rozvod?



Jenže náš vztah se časem změnil. Zpočátku jsme se scházeli maximálně jednou týdně či jednou za deset dní, pak dvakrát týdně a nakonec nebyl den, abychom se neviděli. Náš vztah nám začal dost komplikovat život. Nemohli jsme bez sebe být. A tenkrát přítel přišel s tím, že podá žádost o rozvod. A co já na to? Já souhlasila.

Nevděčná manželka Doma všechno táhnu sám, stěžuje si Roman (Ilustrační snímek)

Uběhl ale týden, dva, měsíc, pak další a oba jsme stále byli se svými partnery. Sice jsem o svého přítele moc stála, vlastně stále stojím, ale nechtěla jsem udělat první krok. Nevěděla jsem, jak manželovi říct, že je konec, že mám někoho jiného. I když to mezi námi za nic nestojí, mám ho stále ráda, máme společnou minulost a hlavně máme dvě krásné děti, které si nezaslouží prožívat to, co my dva kdysi.

Jenže pak přišel přítel s tím, že se doma strašně pohádali a že ženě o nás řekl a že chce rozvod. A ona prý s tím souhlasila. Nevím, jestli to u nich opravdu proběhlo, jak říká, ale on už ten krok udělal. Dokonce se odstěhoval ke kamarádovi a je rozhodnutý se rozvést. A pochopitelně čeká, kdy o nás dvou řeknu manželovi i já. A to je právě to, já najednou nevím. Dokážu si představit, že budu s přítelem žít, jsem s ním šťastná, ale můj muž vůbec není špatný chlap.

Už se rozhoduji několik dní a pořád nevím. Dávám na jednu stranu plusy a mínusy a pořád se nemohu dobrat správného rozhodnutí. A přítel na mě tlačí, vyčítá mi, že couvám...

Stáňa

Názor odbornice: zaměřte se na sebe a svou rodinu

Vážená Stáňo! V podstatě si nejste jistá, zda opustit vlastní manželství a vydat se za hlasem svého srdce, či setrvat v hůře fungujícím manželství, ze kterého jsou dvě děti. Celou situaci akcelerovalo, že Váš milenec požádal o rozvod svého manželství.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Pokuste se nyní zaměřit pouze na sebe a svou rodinu. Správně tušíte, že rozvod by rozhodně znamenal rozmetání jistot dětí. Ale možná ani Vy byste si nepolepšila. Nyní je vztah s milencem zakázaným ovocem, položme si však otázku, co by se stalo, kdybyste při běžném soužití nacházela milencovy neuklizené špinavé ponožky? Do toho by zde byl jeho syn, pro Vás cizí dítě. Pravidelná přítomnost Vašich dospívajících dětí by také nemusela milence naplňovat nadšením.

Má-li Váš manželský vztah mít šanci na další trvání, definitivně potřebuje změnu. Neboť jste až doposud nebyli schopni změnu zrealizovat sami, viděla bych jako vhodné obrátit se na odborníka. Nevíme, jak to s manželstvím nakonec dopadne, ale alespoň budete mít za sebou pokus zapracovat na jeho zlepšení. Sdělení, že máte milence, Vašemu manželovi na nic není. Má-li manželství šanci na uzdravení, bude se Vašemu manželovi bez téhle informace výrazně lépe dýchat.

PhDr. Magdalena Dostálová

