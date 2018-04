Příběh Adély: Výdělky máme nadprůměrné, přesto si musíme půjčovat

S Hynkem se známe pomalu deset let. Rok jsme se oťukávali, další rok spolu chodili, rok žili a před více než šesti lety se vzali. Kamarádi se divili, proč se bereme, když dneska spolu lidé bez svatby žijí, i když mají děti. Ale my chtěli mít všechno společné, jméno, majetek, peníze.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.



Společně hospodaříme, společně utrácíme, ale poslední zhruba rok se i kvůli penězům dost hádáme. Já bych se ráda v tom utrácení brzdila, ale manžel nechce nic slyšet. Na jeho větu: Peníze budou a my nebudem, jsem už opravdu alergická. To mi říká skoro denně. On totiž nemá problém, když se mu něco líbí, jít a koupit si to. Třeba mobil - za rok klidně vystřídá dva až tři modely, jeden za deset a více tisíc. Když se mu přestane líbit, prodá ho, pochopitelně s velkou ztrátou a jde a koupí si nový.

Manžel rozhazuje ve velkém

Oba velmi slušně vyděláváme, máme skutečně nadprůměrné příjmy. Nebyl by žádný problém si dávat několik tisíc měsíčně stranou. Jenže manžel se tomu brání a já to taky příliš nedokážu. Já vlastně mnohdy ani nemám z čeho ušetřit. Máme jeden účet, na který nám jdou obě výplaty, z něho také hradíme všechny náklady kolem bytu, jídla, domácnosti, ale také svoje výdaje.

No a jak mohu ušetřit, když jíst musíme, bydlení zaplatit taky a manžel zbytek peněz prakticky rozhází. A nejde jen o elektronické vymoženosti, on nemá problém chodit na obědy do drahých restaurací, přece si nebude tahat jídlo z domova, jako někteří u nich v práci. Jak by vypadal, a chodit na knedlo vepřo do hospody taky nebude.

Aspoň jednou týdně vyráží s kamarády, ovšem ne do hospody na pivo, oni si dávají drahé večeře a pijí kvalitní whisky. Není přeci žádný buran nebo hospodský povaleč. Hromadu peněz stojí návštěvy fitka a osobní trenér. A to ani nemluvím o oblečení, za které dokáže utratit tisíce.

Já si samozřejmě taky ráda dopřeju hezké věci, oblečení, kosmetiku i kvalitní jídlo. Ale mám v sobě záklopku, kdy jsem schopná říct dost. Což můj muž nemá. Tak se pořád kvůli tomu hádáme.

Půjčka od rodičů

A když náhodou peníze dojdou, jako třeba minulý měsíc, kdy nám odešla pračka, a museli jsme si koupit novou, na kterou nebylo, tak mi Hynek řekne: Hele vaši mají peněz, že nevědí, co s nima, tak si od nich můžeš půjčit. Mí rodiče jsou totiž hodně spořiví, proto je mně opravdu trapně, když za nimi musím jít a půjčovat si. Poslouchat řeči, že oni by takhle nikdy nedopadli a co s těmi penězi děláme, a jak mě to vychovali, je pro mě opravdu hrozné.

Už jsem si zkoušela dávat i peníze stranou, ale pak jsem na ně musela sáhnout, protože na společném účtu nebyla ani koruna. My si ani nespoříme na důchod, nemáme žádné spořicí účty nebo stavební spoření, nic, žádnou rezervu na horší časy.

A taky si říkám, co budeme dělat, až se nám narodí dítě. Říkali jsme si, že někdy po třicítce bychom si ho mohli pořídit. Jenže dítě bude stát spoustu peněz a přijdeme taky o můj příjem. Já rozhodně chci být s děckem alespoň tři roky doma. Vůbec si to nedovedu představit. Manžel mi říká, ať nemaluju čerta na zeď, že to nějak uděláme. A určitě pomůžou prarodiče. Oba jsme jedináčci a jeho i moji rodiče se na vnouče už hodně těší. To je sice hezké, ale nemůžeme po nich chtít, aby nás dotovali. To by mě hanba fackovala. Ale Hynek s tím nejspíš problém nemá.

Já fakt nevím, jak to řešit. Vždycky když začnu s manželem mluvit, vyčítat mu jeho nesmyslné nákupy a útraty, tak se hrozně pohádáme. Mám pak vždycky na něj vztek a nejradši bych utekla. Naštěstí nemáme žádné půjčky od bank, ale co není, může být. Vůbec bych se nedivila, kdyby si manžel vyrazil nějakou sjednat, aby měl třeba na novou televizi.

Adéla

Názor odbornice: Hospodaření rodiny je věc domluvy

Vážená Adélo, správně cítíte, že otázku společných financí je lepší zpřehlednit před příchodem případného potomka. Finanční hospodaření rodiny leží na obou z páru a obsahuje výdaje za potřeby nezbytné a za potřeby zbytné.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vlastně je to jednoduchá rovnice, při které sečtete příjmy rodiny a odečtete od nich pravidelně limitované částky. Ze zbytku odvozujete nutnosti a možnosti. Situaci zpřehlední společný účet a dva účty individuálně pro každého z vás. Na společný účet by partneři měli přispívat odpovídajícím podílem ze svého platu, znamená to, že ten, který vydělává více, také více přispívá. Z tohoto účtu se pak platí provoz domácnosti a společné náklady například na stravu.

Patrně pocházíte z rodiny, kde je finanční gramotnost na dobré úrovni. Zkuste si pro začátek měsíc nebo dva zapisovat, kolik a za co utrácíte. Dát si na papír či do tabulky, jaké výdaje spotřebuje vaše společná domácnost. Výsledky předložte svému manželovi. Uvidíte, jak bude reagovat. Někdy pomůže třetí osoba, mediátor, který vám oběma pomůže finanční hospodaření nastavit.

Efektivní práce však pochopitelně vyžaduje motivovanost obou účastníků ke spolupráci. Psychologa či mediátora najdete například v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 7328