Příběh Věry: Před svatbou jsem zjistila pravdu o snoubenci a kamarádce

Už od útlého dětství jsem měla dvě kamarádky - Janu a Petru. Chodily jsme spolu do školky, základky i na střední školu. Jedna bez druhé i třetí jsme takzvaně nedaly ani ránu. Pochopitelně nebylo všechno stále zalité sluncem, dokázaly jsme se uměly i pěkně pohádat, občas jsme byly dvě proti jedné, občas jsme spolu nemluvily všechny tři. Ale to byly spíše výjimky. Čím jsme byly starší, tím byl náš vzájemný vztah hezčí.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.



V současné době nám je 28 let. Jana je vdaná, já zasnoubená a Petra je momentálně sama. Když jsme byly malé, slíbily jsme si, že si půjdeme navzájem za družičky, až se budeme jednou vdávat. První měla svatbu Jana a my dvě s Petrou jsme byly družičkami. Bylo to moc krásné, začala jsem se těšit i na svou svatbu, že tam budu mít obě své nejlepší kamarádky.

A moje svatba se blíží, měli bychom se brát v červenci. Jenže jsem se dozvěděla strašnou věc o svém snoubenci a mé nejlepší kamarádce Petře. A řekla mi ji druhá nejlepší kamarádka Jana.

Přítele jsem poznala i se svou kamarádkou

Se svým přítelem Jirkou jsem se seznámila před třemi lety. Tenkrát jsme s Petrou zapíjely její novou práci. Jana s námi nemohla, chystala svatbu a s přítelem museli něco zařizovat. Tak jsme šly s Petrou samy dvě, plánovaly jsme si, že i probereme nápady na nějaký super svatební dárek pro Janu s manželem. Přiznám se, že mi ani nevadilo, že jdeme jen my dvě, Petra mi byla vždycky o něco bližší, máme na spoustu věcí shodné názory, hodně podobný i smysl pro humor, obě jsme takové ztřeštěné, to Jana je víc usedlá, je to taková poctivka.

Seděly jsme ve vinárně, povídaly si, popíjely a hodně se smály. A ten večer jsme se seznámily s Jirkou. Nakonec si k nám přisedl a bavil se společně s námi. Já v té době s nikým nebyla, mám pocit, že Petra taky ne. Když jsme se loučili, Jirka mi dal telefonní číslo, abych mu zavolala, že by mě ještě rád viděl. Napsal mi ho na účtenku, jenže já ji zapomněla ve vinárně. Když jsem si druhý den postěžovala Petře, vytáhla ji z kabelky, že ji prý vzala.

Jirkovi jsem zavolala asi za týden. Divil se, že jsem se mu ozvala, že prý už si myslel, že jsem na něj zapomněla. Začali jsme se stýkat, pak spolu i bydlet a před půl rokem mě požádal o ruku.

Budu se vdávat

Kamarádky se mnou všechno pochopitelně prožívaly i prožívají. Stejně jako se s námi o šatech, přípravách na svatbu, výběru restaurace a tak podobně radila Jana, tak to teď dělám i já. Jsem moc ráda, že holky mám, protože už bohužel nemám mámu, navíc jsem jedináček, takže žádná sestra nebo švagrová, která by mi mohla pomoct, není. A táta řekl, že nám finančně přispěje, ale víc ať po něm nechci. Jirka to taky nechal na mně, prý se v tom ženské líp vyznají.

Což o to, zařizování svatby mě baví, a taky jsem se na ten den moc těšila. Ovšem to bych nesměla vědět, co teď vím. Jana mi před několika dny řekla tajemství, něco, co si už prostě nemohla nechat pro sebe. Řekla mi, že sice Petře slíbila, že se o tom nikdo nedozví, ale že jí to prostě nepřijde správné. A já už s tím mám naložit, jak sama uznám za vhodné. Prý mi to říká i za cenu, že s ní já nebo i Petra už nikdy nepromluvíme ani slovo.

Děsila jsem se, co z ní nakonec vypadne a je fakt, že bych to asi ani vědět nechtěla. Pravda byla zkrátka taková, že to Jirka zpočátku táhnul jak se mnou, tak s Petrou. Víc jak dva měsíce chodil s námi oběma, s námi oběma měl sex. Byla jsem v šoku, nechápala jsem, o čem Jana mluví. Přišlo mi to jako holý nesmysl, vždyť jsem nic takového nepozorovala.

Mám v hlavě guláš

Když mi to Jana řekla, bylo na ní vidět, jak se jí ulevilo. Prý druhý den po tom, co jsme se s Jirkou poznaly, mu Petra zavolala, pozvala ho na drink a pak prý skončili v posteli. Jenže za pár dní jsem se mu ozvala i já a Jirka se sešel i se mnou. Petra o nás věděla, protože já jsem se tím netajila, navíc tenkrát to číslo dal mně, ona si ho jen opsala. Sama mi to ale neřekla. Po těch dvou měsících jí prý Jirka řekl, že už mě nechce podvádět, že chce zůstat se mnou a s Petrou se rozešel. A poté se Petra vybrečela Janě na rameni.

Nevím, jak s tím vším naložit. Mám šílený vztek na Jirku, na Petru i na Janu. V jednu chvíli si říkám, že to hodím za hlavu, v tu druhou mě napadne, že skončím s kamarádkami, pak že nechám přítele. V hlavě mám guláš. Jenže já je mám všechny moc ráda, nerada bych o ně přišla. Ale proč mi ti dva lhali?

Věra

Názor odbornice: Nezbývá, než věřit

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Věro! Popisujete dlouhou historii vztahu s Vašimi dvěma nejlepšími kamarádkami. Na jeho dříve víceméně bezmračném nebi se náhle objevil černý stín. Dostala se k Vám informace, která Vám nepřinesla nic než psychické zranění. Jirka sice v začátcích vztahu váhal mezi Vámi a Vaší kamarádkou, záhy si však ujasnil, která z vás dvou je jeho vyvolenou. Nyní dokonce chystáte svatbu.

Kamarádce Janě se možná ulevilo, když prozradila tajemství o pletkách Petry s Jirkou, její sdělení však vytvořilo jen samé poražené. Vy pochybujete o kvalitě svého partnerského vztahu, Petře hrozí, že přijde o kamarádku či rovnou o obě dvě. Budete-li se v této šlamastyce chtít dále pohybovat, jsem si téměř jista, že se psychická zranění na všech stranách budou jen vršit. Není to snadné, ale jediným řešením je obrátit list. V partnerském vztahu nezbývá než věřit, že to s Vámi protějšek myslí vážně, veškeré indicie (zasnoubení a chystání svatby) tomu konec konců napovídají.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 4546