Příběh Zdeny: Partner si vodí domů svou milenku

Možná mi je souzeno mít vedle sebe muže, kterým časem zevšedním. I můj první muž si po dlouhých letech manželství našel jinou. Vdávala jsem se dost brzy, čekala jsem dítě. Bylo mi sotva dvacet a mému muži jen o rok víc. Narodil se nám syn, žili jsme tenkrát u jeho rodičů.

Manželství mi ztroskotalo kvůli nevěře

Naše manželství, i přesto, že jsme byli hodně mladí, bylo dlouho pevné. Vychovali jsme syna, a když mu bylo zhruba osmnáct, manžel se zbláznil do ženy o deset let mladší, rozvedené, se třemi dětmi. Pochopitelně jsem byla poslední, kdo se o jeho milence dozvěděl. Řekla mi o ní naše sousedka, prý se už nemohla dívat, když jsem v práci, že si ji muž vodí k nám do baráku.

Manžel nezapíral, řekl mi, že ji má rád, ale rád má i mě a jí se prostě nevzdá. Tak jsem odešla, dům byl jeho po rodičích, a podala žádost o rozvod. Odstěhovala jsem se z naší vesnice do města, kde jsem měla práci, a pronajala si malý byt. Syn nejdřív zůstal s tátou, i přesto, že mu nová tátova partnerka ani její děti neseděly, ale měl tam svůj domov a jim se vyhýbal. Po nějaké době si našel přítelkyni a spolu si časem postavili dům. Dnes mu je čtyřicet a má tři děti. S tátou se moc nestýká, ale my dva k sobě máme hodně blízko.

Nový vztah

Byla jsem sama necelé dva roky, když jsem poznala svého současného partnera Jiřího. Byl vdovec a vychovával desetiletou dceru. Netrvalo dlouho a stal se z nás pár. Přítel byl sám, bez babiček a péče o dceru mu občas dávala pořádně zabrat. Tak jsem se k nim nastěhovala. Chvíli sice trvalo, než mě Markéta přijala, ale po pár týdnech se všechno srovnalo.

Markéta mě časem brala jako mámu, i když mami mi nikdy neřekla, vždycky jsem pro ni byla Zdenkou. Ale já to chápu, máma je jen jedna. Máme spolu moc hezký vztah, proto mě ještě víc mrzí, co se stalo. Třeba mi pomůže. Markéta je už také vdaná a má dceru.

A my s Jiřím místo abychom si užívali spokojeného stáří, byli rádi, že jsme celkem zdraví, máme hodné děti a vnoučata, musíme řešit jeho nevěru. Jiří se také stejně jako můj první manžel zakoukal do jiné ženy. Jenže on se s tím na rozdíl od mého ex vůbec netají.

Historie se opakuje

Jednoho dne, asi tak před měsícem, jsem přišla domů a tam sedí s Jiřím v pokoji nějaká žena. Sice se zarazila, když jsem přišla, ale jinak byla velice hovorná, hned se představovala a že prý přišla za Jiřím a přinesla mu nějaké bylinky na žaludek. Měl totiž tenkrát nějaké žaludeční problémy. Jiří byl zaražený, vůbec nic mi nedošlo a on hned že paní doprovodí. Domů přišel až druhý den. Měla jsem o něj takový strach, že jsem málem volala policii. Ani ve snu by mě nenapadlo, že by byl s tou ženou.

Když přišel domů, řekl mi, že s tou ženou, kterou jsem doma potkala, už několik měsíců spí. Prý je mu s ní dobře a rozhodně se s ní nehodlá rozcházet. Má ji celkem rád, ale v jejich vztahu je to prý hlavně o sexu.

Zírala jsem na něj, jako kdyby se snad zbláznil. Naprosto bez obalu mi řekl, že má jinou ženu. Nekličkoval, nevymlouval se, nelhal, prostě mi řekl: už delší dobu spím s jinou ženou a líbí se mi to. Co čekal, že řeknu? Že mu třeba poblahopřeju nebo že budu nadšením bez sebe? Já místo toho začala hystericky řvát, jak si to představuje, jak si ji může takhle bezostyšně vodit do bytu, kde bydlím i já?

Na to mi řekl, že bydlím v jeho bytě a že mohu klidně odejít. Ale že si prý myslel, že bych tam mohla zůstat, on mě nevyhazuje, ale musím se prostě smířit s tím, že je tady i druhá žena, se kterou to ukončit nemíní. Na můj dotaz, jestli jí nevadí, že má ženu, se kterou je už dvacet let, která mu pomohla vychovat jeho dceru, mi odpověděl, že je mu to jedno, s ní prý nic neprobíral a ani probírat nehodlá.

Tak si říkám, jestli si třeba milá paní nemyslí, že já vyklidím pole a ona se k němu nastěhuje. Ale podle toho, co Jiří říká, to vypadá, že se mnou se kvůli ní rozcházet nechce. On by byl nejradši, kdyby měl ode mě stálý servis a s ní sex.

Jenže mně to přijde dost ponižující. Ale na druhou stranu, je mi šedesát a stěhovat se jinam, hlavně kam, se mi taky nechce. Syn mi řekl, že bych mohla jít klidně bydlet k nim, mají velký dům, ale já jim nechci viset na krku.

Možná bych si mohla promluvit s Markétou, na ni táta vždycky dal. Ona zatím, jak jsem zjistila, o jeho milence nic neví, táta se asi stydí svěřit.

Zdena

Názor odborníka: Jaký je váš nesplněný sen?

Vážená Zdeno, je mi moc líto, čím procházíte. Rozumím, že být po tolika útrapách v 60 letech vystavena novému rozhodování, co se životem, je velmi nesnadné. Kladu si otázku, jak se vám to daří unést, že se vám podruhé stala podobná situace a váš partner si našel jinou ženu? Co vám pomáhá to zvládnout? Říkám si, jestli není právě teď čas si splnit dávné sny, na které jste kvůli partnerskému vztahu neměla čas? Neměla jste sen se někam podívat? Změnit něco ve svém životě? Nějaký koníček, na který už prostě v rodinném životě nezbývalo čas, třeba pletení originálních čepic nebo založení vlastní originální babičkovské kavárny a cukrárny?

Také si říkám, máte nejen syna z prvního vztahu, ale vlastně i dceru Markétu, možná by někdo z nich (nebo dokonce i oba?) mohli stát o hodnou obětavou mámu a babičku, která dokáže respektovat soukromí mladé rodiny a současně udržet křehkou rovnováhu soužití třech generací.

Přeji palce, ať se rozhodnete tak, že budete již po celý dlouhý život spokojená a šťastná.

Stanislava Ševčíková, Psychologie.cz

