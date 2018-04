Příběh Natálie: S bývalým přítelem se stále scházíme kvůli sexu

Patrik je o pět let starší než já a v době, kdy jsme se poznali, pracoval jako barman v pizzerii, kam jsme s kamarádkou často chodily. Několik měsíců jsme se jen zdravili, občas po sobě koukali, až se Patrik osmělil a požádal mě o telefonní číslo. V té době jsem s nikým nechodila a on se mi dost líbil, takže jsem mu ho ráda dala. Zavolal hned druhý den, domluvili jsme si schůzku, šli do kina, pak na večeři a tím náš vztah začal.

Vztah s Patrikem zničila kamarádka

Asi po pěti měsících se ke mně nastěhoval. Mám maličkou garsonku po babičce. Do té doby jsem ještě s žádným přítelem nebydlela, takže jsem měla obavy, jak nám to bude fungovat, ale ty byly zbytečné. Patrik byl jako partner moc fajn, okamžitě se zapojil do chodu mé domácnosti, přispíval mi finančně, nakupoval, uklízel i vařil. A byli jsme spolu opravdu šťastní. Dokud jsem ho neseznámila se svou nejlepší kamarádkou. Stačil jí týden, aby ho svedla, vyspala se s ním a bohužel ne jednou.

S Majkou jsme byly velké kamarádky už od školky. Moc jsme si rozuměly, chodily jsme spolu do školy, na základce i na střední jsme seděly v jedné lavici. Po maturitě se Majka rozhodla, že se vydá do světa, našla si v Irsku práci jako au pair. Byla tam s přestávkami tři roky. A právě po svém posledním návratu, kdy jsme se neviděly asi deset měsíců, jsme vyrazily na tah a až k ránu skončily u nás doma. Tehdy se seznámila i s Patrikem. Život v zahraničí Majku hodně změnil, byla samostatná, taková světácká, cynická, nezávislá... úplně jiná, než jsem ji znala z dřívějška a hlavně byla najednou jiná i než já.

Jak se dali s Patrikem dohromady, nevím a ani vědět nechci. Zkrátka po pár dnech jsem je načapala v posteli u mě doma. Patrik se mi to snažil vysvětlovat, omlouval se, ale Majka se jen smála a říkala, ať neblbnu, že o nic nešlo, jen se spolu párkrát vyspali. Tak co z toho dělám vědu. Zatmělo se mi před očima a oba jsem vyhodila z bytu. Pak jsem Patrikovi sbalila jeho věci a ještě ten den mu je poslala do práce.

Patrik mě bombardoval telefonáty, esemeskami, zvonil za dveřmi, ale já už ho nechtěla ani vidět. A Majka, ta se vůbec nenamáhala se mi aspoň omluvit. Asi po 14 dnech to Patrik vzdal a já konečně začala trochu fungovat i bez něj.

Vrátil se, ale jen do mé postele

Pak jsem ho párkrát potkala s nějakou dívkou, ale dělala jsem, že ho nevidím. Asi po třech měsících jsme s kamarádkou opět zavítaly do pizzerie, kde Patrik pracuje. Z rozchodu jsem byla docela vyléčená, navíc na obzoru se mi rýsoval nový vztah. Asi tušíte, jak to dopadlo. Přesně tak, skončili jsme spolu v posteli. A bylo to opravdu skvělé.

Jenže Patrik má novou přítelkyni, prý ji má moc rád a nerad by jí ublížil, ale já mu taky moc chybím. Myslela jsem, že náš úlet bude jediný, ale Patrik to bral jinak. Jeho přítelkyně je hodně mladá a nezkušená a já jsem prý úplně jiná. Sex se mnou mu prý moc chybí. Takže začal náš další vztah, který se omezil jen na schůzky u mě doma končící vždy v posteli. Sex s ním je úžasný, ale to je vše, co z toho já mám. Ani nejsem schopná najít si někoho jiného. Stále myslím na Patrika, na jednu stranu bych s ním opět chtěla žít, na druhou stranu mu nevěřím, že by mě někdy v budoucnu už nezklamal.

A hlavně Patrik ani nemluví o tom, že by se s přítelkyní rozešel a vrátil by se ke mně. On je takhle spokojený. Jenže já už toho mám pomalu ale jistě dost. Jenže se bojím to s Patrikem řešit. Co když mi řekne, že se raději vzdá mě než své přítelkyně?

Natálie

Názor odborníka: Máte to zapotřebí?

Milá Natálie, jak to tak bývá, na spoustu otázek jste si již odpověděla sama. Přesně jak píšete, Patrik s vámi nyní budoucnost neplánuje, je spokojený ve svém novém vztahu, akorát mu chybí sex s vámi. Dále píšete, že si nemůžete nyní ani najít nový vztah.

Máte pravdu, že pokud budete udržovat nadále intimní vztah s Patrikem, nebude pro vás lehké se od něj odpoutat a věnovat energii jinému vztahu. Záleží, co od vztahu s Patrikem očekáváte. Pokud si dokážete sex také jen užívat a nic od toho neočekávat, tak tím možná získáte příjemné chvíle a užitek.

Pokud s Patrikem ale udržujete intimní život spíš z důvodu získání nové naděje na vztah s ním, je dost pravděpodobné, že získáte jen zklamání. Nedokážu odhadnou přesně, jak se Patrik zachová. Ale zatím se zdá, že jasně vyjadřuje svůj postoj, že odcházet ze vztahu od přítelkyně nechce a chce si s vámi jen užít.

Je na vás, zda to máte zapotřebí potom, co vám provedl ve vztahu.

Tereza Zahrádková, Psychologie.cz

